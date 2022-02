Horóscopo do dia: previsões para 04 de fevereiro de 2022

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Com o Sol em Aquário é tempo de quebrar velhos padrões e criar novas soluções. Novas oportunidades em pauta. A Lua ingressa em seu signo: pode bater aquela vontade de movimentar a vida e fazer tudo por conta própria. O período é bom para atividades físicas. Marte ainda se alinha com Júpiter, ampliando a intuição e a vontade de agir com o coração. Invista no seu bem-estar, deixe para trás qualquer coisa que o puxe para baixo. A boa notícia é que hoje Mercúrio retoma a rota direta, prometendo mais fluidez nos intercâmbios.

TOURO

A Lua ingressa em Áries: você pode esclarecer assuntos com mais confiança e clareza. Mercúrio retoma a rota direta em Capricórnio, favorecendo a objetividade. Vênus segue em Capricórnio também, é importante cultivar maturidade e consciência, otimizar recursos e administrar as finanças. Procure evitar cobranças, críticas e gastos impulsivos. O aprendizado é investir nas iniciativas que dependam só de você e de mais ninguém, sem deixar de cultivar gentileza para harmonizar as relações.

GÊMEOS

Bom período para novos aprendizados. Mercúrio retoma hoje a rota direta, nos próximos dias você poderá sentir mais fluidez, confiança e clareza nos intercâmbios. Aproveite para limpar preocupações e canalizar suas energias em novas metas. Você pode se desapegar com mais facilidade dos hábitos, pessoas e situações que já perderam o sentido. Aproveite também para pensar positivo, transmutar velhas crenças limitantes, mudar o que for preciso para tornar a vida mais harmoniosa. A inspiração está em alta!

CÂNCER

É propício deixar para trás o que não funciona, buscar novos conhecimentos, traçar novas rotas. Com o Sol em Aquário, aproveite para cultivar criatividade, conectar-se com novas tecnologias e novas correntes de pensamento. O entusiasmo está ligado à vontade de promover inovações. Além disso, a Lua ingressa em Áries: você pode agir com autonomia e cuidar de si mesmo. Conte com vitalidade para exercícios físicos, vale programar atividades ao ar livre. Marte combina forças com Júpiter, favorecendo iniciativas sensíveis, elevadas e solidárias.

LEÃO

A Lua ingressa em Áries e a vida fica mais acelerada, cresce a energia para iniciativas. Aproveite para elevar o astral, cultivar mais fé, confiança, permitir-se um pouco de prazer. Lembre-se que os novos projetos estão em plena fase de gestação. Continue ligado nas parcerias e na vida social, pois com o Sol no signo oposto é importante somar forças. Mercúrio retoma hoje a rota direta, fica mais fácil cultivar objetividade, encaminhar negociações e promover contatos. Tudo sem deixar de lado a prudência e a responsabilidade, é claro.

Virgem

Mercúrio retoma hoje a rota direta, depois de tantas revisões é hora de avançar. Aproveite para se conectar com as novas correntes de pensamento e as posturas vanguardistas. Aproveite para mudar, tentar algo diferente, surfar com a vida, agir com criatividade e jogo de cintura. Além disso, a Lua ingressa em Áries: é preciso conter a ansiedade, evite fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vale colocar-se em movimento, respirar fundo, espairecer, evitar serviços demorados e filas de espera. Prefira agir com autonomia e independência.

LIBRA

O astral do dia promete revitalização e renovação. O Sol segue no inovador Aquário, você pode buscar soluções criativas e alternativas para velhos impasses. Conversas sensíveis e inspiradas ficam favorecidas. É tempo de restaurar as forças com novas informações, poesia, música e artes em geral. Aproveite para expressar-se com originalidade e renovar os sentimentos, doar, reciclar ou jogar fora o que não serve mais. Bom período também para aprender algo diferente, assimilar novos conceitos.

ESCORPIÃO

Tudo o que tiver sabor de novidade e liberdade pode proporcionar um estímulo extra para seguir adiante. A Lua ingressa hoje no acelerado Áries, inspirando movimento, vigor e energia. Mas cresce a tendência também para a impaciência. Portanto, a preferência vai para atividades independentes ou qualquer iniciativa que envolva movimento. A etapa é de revitalização e novas experiências: o Sol segue em Aquário, inspirando a abertura da mente para a criatividade e bons aprendizados. Vale programar algo diferente e inovador.

SAGITÁRIO

O astral fica mais dinâmico com a Lua nova em Áries. Bom período para tomar iniciativas, aprender algo novo, fugir da rotina, investir no movimento e na autonomia. Vale trocar ideias e fazer contatos. Porém, cuidado com imprudências. Atenção para não exagerar no otimismo, na vontade de lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. Cuidado também para não prometer demais, não queira dar o passo maior que a perna. Doses de realismo, responsabilidade e maturidade são fundamentais para evitar prejuízos.

CAPRICÓRNIO

O Sol segue em Aquário, atividades ligadas ao raciocínio ficam favorecidas. Aproveite para refletir com mais leveza sobre velhos sentimentos, manifestar suas emoções de forma mais desapegada. Com a Lua em Áries você pode agir com autonomia, liberdade e independência. A boa notícia é que Mercúrio retoma hoje a rota direta em seu signo, a partir de agora os intercâmbios, contatos, estudos e negociações prometem fluir melhor. Atividades físicas, caminhadas e movimento o ajudam a liberar a energia acumulada.

AQUÁRIO

A preferência vai para tudo o que é diferente e original. Agora é tempo de descartar o que já perdeu o sentido, reforçar a autoestima e promover intercâmbios. O comprometimento nas relações pode ser harmonizado com a liberdade individual. Procure dar às pessoas que ama o tempo, a atenção, o respeito e o espaço que merecem. Sol e Saturno seguem em seu signo e você pode interagir com o mundo através das redes sociais, pesquisar, aprender e ouvir várias opiniões, sempre com o coração e a mente abertos.

PEIXES

A fase de interiorização e finalizações gerais continuará até a data do seu aniversário. O clima é de movimento e ação com a Lua em Áries, mas procure aproveitar os momentos de repouso e recolhimento. Não fique impaciente se os resultados não estiverem como esperava. Aproveite para repensar metas e objetivos, avaliando as possibilidades, os recursos próprios e os provenientes da empresa ou de outras pessoas. Em momentos de recolhimento, você pode meditar e visualizar seus planos, como se já estivessem se concretizando.