Horóscopo do dia: previsões para 03 de fevereiro de 2022

ÁRIES

O período fértil continua, ideal para semear novas ideias. A Lua nova segue agora em Peixes e o deixa mais aberto para as questões místicas e transcendentais. Aproveite para cultivar a fé e os ideais elevados, assim pode projetar o melhor de si para o mundo. Tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida está favorecido: arte, filosofias, ensinamentos, terapias e meditações. Marte se alinha com Júpiter, fica mais fácil cultivar, fé e inspiração. O que faz a sua alma vibrar?

TOURO

A Lua nova segue em Peixes, favorecendo assuntos transcendentais, meditação e atividades artísticas. Conte com mais energia para iniciativas em geral. A Lua se encontra com Netuno, favorecendo a sensibilidade e a intuição. Projetos para o bem da coletividade estão em evidência, é tempo de pensar coletivamente. O aprendizado é gerenciar a força de ação para atitudes solidárias e inspiradas, pra que não se tornem destrutivas ou egoístas. Aproveite para alimentar a alma com tudo o que é belo.

GÊMEOS

Todas as possibilidades estão presentes com a Lua nova. É tempo de mudar de assunto, reciclar a mente, organizar e investir em novas pautas. Bom período também para conversar, pesquisar e esclarecer questões. A Lua segue em Peixes para deixá-lo mais intuitivo. Esteja aberto para perceber os sinais que o Universo envia, indicando o rumo certo. Invista na arte, na cordialidade e no bom gosto. Continue preparando os próximos movimentos. Amanhã Mercúrio retomará a rota direta, na próxima semana poderá avançar com fluidez!

CÂNCER

Continue a plantar as intenções para este novo ciclo lunar. A Lua segue agora em Peixes e encontra Netuno: os assuntos elevados e transcendentais ganham destaque. Compaixão, empatia, tolerância e perdão são as palavras de ordem. Período propício para cultivar tudo o que traz encantamento, que eleva a alma, amplia a fé e a confiança numa Força Maior que nos rege. Meditação, dança, música, poesia, ensinamentos elevados, o contato com a natureza, principalmente com a água, pode alimentar a alma.

LEÃO

É preciso mudar, tentar algo diferente, agir com criatividade e jogo de cintura. Seguimos em plena Lua nova, na qual a força de sócios, parceiros, clientes e ajudantes continuarão em destaque. Diplomacia e política são palavras-chave. O Sol está em Aquário, enquanto a Lua segue em Peixes: mais sensibilidade, inspiração, originalidade e ousadia ganham destaque. Cultive a generosidade também. Não hesite se puder fazer um gesto em prol dos mais necessitados. Você pode também ampliar seu círculo social com novas amizades.

VIRGEM

Período excelente esclarecer assuntos, encontrar novos caminhos, promover bons intercâmbios ou mesmo reencontrar velhos amigos do passado. Amanhã Mercúrio retomará a rota direta em Aquário, continue a promover ajustes e correções. Sistemas velhos e obsoletos podem ser descartados. Agora é hora de olhar pra frente, pro futuro, enquanto aprimora o que for possível. Vale anotar tudo, organizar-se e colocar as novas intenções no papel. Porém, cuidado com a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar.

LIBRA

É tempo de abrir-se para as novidades. Novas metas, novos assuntos e projetos estão em destaque. Não deixe de cultivar seus dons criativos e artísticos, A Lua segue em Peixes e encontra Netuno para refinar os sentimentos e trazer mais inspiração. Boas ideias podem surgir. Atividades ligadas ao design e à estética estão favorecidas. Fica mais fácil harmonizar suas relações, ao mesmo tempo em que abre espaço para autonomia e a liberdade. Vale também fugir da rotina e fazer algo inovador.

ESCORPIÃO

Aproveite para planejar estratégias e dar vazão às suas ambições. Marte segue em harmonia com Júpiter, fica mais fácil promover agir alinhado com a intuição. Vale também reservar um tempo para exercícios físicos, para cuidados com a saúde e o corpo. Assim pode mostrar-se para o mundo com todo o seu potencial. A gentileza é sua melhor aliada, evite maledicências, discussões e confrontos. Além disso, a Lua segue no transcendental Peixes: aproveite para cultivar inspiração e fé, com conversas sensíveis e profundas.

SAGITÁRIO

Momento ideal para aprender coisas novas, fazer novos amigos, assimilar novos conceitos, pesquisar, estudar, fazer bons contatos e divulgar seu trabalho. Com a Lua nova em Peixes e o Sol em Aquário, tudo o que traga um ar de novidade e renovação está favorecido. Você pode programar atividades agradáveis e prazerosas, buscar lugares belos, encantar-se com as artes. Marte e Júpiter seguem em harmonia, prometendo mais dinamismo e entusiasmo. Fica mais fácil elevar os sentimentos, cultivar gratidão e equilíbrio emocional para inaugurar novos assuntos.

CAPRICÓRNIO

Vale praticar visualizações do que deseja conquistar. Plantar sementes e intenções para este novo ciclo com bons exercícios imaginativos. Com a Lua nova em Peixes, novas intenções podem ser semeadas. Os caminhos se abrem com novas possibilidades à vista. A boa capacidade de comunicação, divulgação, expressão e integração com o mundo podem trazer grandes benefícios. O mundo interior também está ativado! Aproveite para harmonizar os sentimentos, essa harmonia se refletirá no mundo externo, em suas relações.

AQUÁRIO

Energia de sobra, novas iniciativas estão favorecidas. O Sol segue em seu signo, é hora de lançar sementes para a concretização de seus sonhos. Cresce sua autoestima e o valor que dá a si mesmo. Com a Lua nova, tudo o que possa promover a renovação fica favorecido. Já estipulou as novas metas? Você tem pela frente um período muito produtivo. É bom estabelecer metas e prioridades, traçar estratégias, fazer planos de longo prazo. A Lua segue em Peixes, vale também dedicar-se aos assuntos mais transcendentais da vida.

PEIXES

Situações mal resolvidas continuam vindo à tona e pedir sua atenção. Este é um tempo de limpeza e preparação para a grande renovação que virá em breve. A Lua segue em seu signo, você fica mais sonhador, distraído e dispersivo. Evite atividades extenuantes, é bom reservar mais tempo para o descanso e para si mesmo. Evite também ambientes tóxicos. Pelo contrário, procure elevar-se com a beleza, a arte e os assuntos edificantes. Após seu aniversário você poderá dar início a todos os projetos e assuntos que estão em gestação.