Horóscopo do dia: previsões para 03 de dezembro de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente, nas previsões de Marcelo Dalla

ÁRIES

É bom pesquisar e checar os fatos, ao invés de fazer cobranças, tentar provar verdades ou forçar situações. É preciso também mais cuidado com suas relações. Procure expressar-se com diplomacia, para esclarecer mal-entendidos. A Lua segue em Câncer e todos estão mais sensíveis. Para ajudar, a Lua se combina com Vênus e Netuno, favorecendo a descontração, a intuição e o amor. Mas a Lua desafia Marte e Plutão. Não é um bom momento para discussões, melhor se resguardar. Quanto mais harmonia e tranquilidade, melhor.

TOURO

Vale oferecer ajuda e colaboração, mas sem pegar no pé de ninguém. Vale compreender e ceder, se for preciso. A Lua segue em Câncer, combina forças com Vênus e Netuno: conte com mais inspiração, sensibilidade e bom gosto. Bom período para atividades de cunho artístico e transcendental. Fica mais fácil confiar, cultivar receptividade e deixar a vida fluir. Mas a Lua também desafia Marte e Plutão, esteja atento para o ciúme e a possessividade. Cuidado com as disputas de poder, as reações exaltadas e as cobranças.

GÊMEOS

Hoje a Lua desafia Marte e Plutão: cuidado com as atitudes agressivas ou controladoras. Procure manter-se flexível ante as situações, principalmente ao lidar com parceiros e colaboradores. Sol e Mercúrio seguem em Sagitário, signo oposto ao seu, a forma como se relaciona pode garantir avanços. Para ajudar, a Lua também forma bons aspectos com Vênus e Netuno: aproveite para elevar os sentimentos, cultivar fé, orações, compaixão e gratidão. Assim pode se sintonizar com as energias de prosperidade.

CÂNCER

A Lua segue em seu signo e faz bons aspectos com Vênus e Netuno. Aproveite para cultivar a fé, a tranquilidade emocional, a solidariedade e fortalecer os laços de afeto com quem ama. Aproveite também para abrir o coração, cultivar generosidade e adotar uma atitude mais acolhedora. Isso é importante, pois ao mesmo tempo a Lua desafia Marte e Plutão: evite situações arriscadas. Evite pressionar as pessoas com críticas e cobranças, melhor deixar assuntos delicados para outro período. Cultivar o equilíbrio emocional se torna prioridade.

LEÃO

Não é bom forçar situações e decisões. Há assuntos a serem esclarecidos, mas é importante cultivar diplomacia, estar aberto para empatia, compaixão e sentimentos mais elevados. Esteja atento para as questões do ego para serem trabalhadas: poder, orgulho, arrogância, agressividade e vaidade devem ser deixados de lado para evitar inimizades ou prejuízos. Procure equilibrar seu tempo com a família e as pessoas queridas também, compartilhando momentos agradáveis com quem ama.

VIRGEM

Evite tecer críticas, mesmo parecendo produtivas. Procure também cultivar ponderação e prudência, para evitar discussões e ações impulsivas. A Lua desafia Marte e Plutão, deixe de lado as discussões. Não é bom realizar tarefas com pressa. Flexibilidade acima de tudo: é importante dar espaço para os outros, respeitar a individualidade e a liberdade. A Lua também forma aspectos inspiradores no céu, você pode interpretar os fatos com benevolência. Basta predisposição para tal. No período da noite é melhor relaxar.

LIBRA

Procure cultivar o pensamento positivo, utilizar a palavra para fins construtivos. Desta forma pode transmutar negatividades. As relações podem se tornar turbulentas se exagerar no controle, no ciúme ou nas exigências. Divergências devem ser contornadas com amor, gentileza, carinho e diplomacia. Ou mesmo com uma retirada estratégica. Melhor ganhar tempo para refletir melhor, o cuidado deve ser redobrado ao tocar em assuntos delicados. No trabalho, vale fazer intervalos para relaxar e recuperar a produtividade.

ESCORPIÃO

É importante respirar, meditar, cultivar fé e equilibrar as emoções. A Lua segue no sensível Câncer, em harmonia com Vênus e Netuno. As artes e os assuntos elevados podem promover inspiração. Não vale a pena perder energia com críticas e discussões inúteis. Ao mesmo tempo a Lua desafia Marte e Plutão, as iniciativas devem ser mais cuidadosas. No período da noite é melhor recolher-se mais cedo, cultivar tranquilidade, evitar confrontos, situações arriscadas, críticas e assuntos pesados. Foco no pensamento positivo!

SAGITÁRIO

O astral do dia promete ser mais leve sensível e inspirado. Lua, Vênus e Netuno formam um belo trígono em signos de água, favorecendo o amor, a fé e os sentimentos elevados. Aproveite para sintonizar-se com as mais altas frequências. Você pode investir nos estudos e em novos cursos para ampliar a visão do mundo, mas procure evitar o acúmulo de tarefas. Evite também pressa, para que tudo fique bem feito, num ambiente de harmonia. No período da noite, prefira atividades de cunho mais introspectivo.

CAPRICÓRNIO

Continue aberto e receptivo para aceitar sugestões e promover as correções necessárias. Júpiter segue junto com Saturno, inspirando a ampliação da consciência, de ideias, valores e filosofias. Observe onde há ambição, intolerância ou rigidez excessiva. Procure deixar o orgulho de lado. Esteja aberto para mudar de ideia, cultivando a flexibilidade. É importante também que saiba se adaptar às circunstâncias. Procure também relaxar mais, descontrair-se, investir em seu bem-estar físico e emocional.

AQUÁRIO

Prefira estar com quem realmente gosta. A Lua segue em Câncer para favorecer o clima de intimidade e as relações mais íntimas. A Lua desafia Marte e Plutão, é melhor diminuir as expectativas, evitar correrias, abrir espaço para si mesmo e os outros. O cuidado deve ser com posturas egoístas, impulsivas, imprudentes ou agressivas. Fica cada vez mais claro que, para se adaptar melhor a determinados ambientes e grupos, é necessário perceber onde melhorar, o que precisa ser mudado em si mesmo.

PEIXES

Evite diálogos conflituosos, prefira um clima mais intimista, seguro e acolhedor. Esteja sempre aberto para ouvir e compreender. Hoje a Lua se combina com Vênus e Netuno, prometendo inspiração. Você pode reservar momentos para atividades culturais com seu amor ou com os amigos. Boas trocas podem aquecer seu coração. Mas no período da noite a Lua briga com Plutão, prefira um clima mais tranquilo e intimista. Evite lugares aglomerados ou situações de risco. Momentos de recolhimento e meditação são muito bem vindos.