Horóscopo do dia | Previsão para os signos em 15 de junho

A monotonia é pior inimiga do nativos de Gêmeos e a combate interessando-se por milhares de assuntos e atividades diferentes da mesma forma que a abelha e o colibri voam de flor em flor. A comunicação é regida por Mercúrio, de maneira que o ato de expressar uma opinião e conversar com as pessoas é uma motivação básica para você.

Quem nasceu hoje

Não será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os aquarianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham moderação no ambiente familiar. Evite impor suas vontades as pessoas à sua volta. Não queira resolver os problemas com imposições. Gastos somente de primeira necessidade.

Áries – A pessoa nascida sob este signo poderá aparecer fria, mas na realidade não é. Nunca é tão calma quanto poderá aparecer. Embora se deixe perturbar facilmente, é capaz de manter o auto controle. C. 913 M. 0485

Touro – São calmas e dignas de confiança. Trabalhador, paciente e incansável. Manter-se-á fiel à rotina e às convenções. Sua inteligência e habilidade estão ocultas sob a fachada reservada e pouco expansiva. C. 452 M. 8123

Gêmeos – Este nativo será atraente e ostensivamente charmoso. Não encontrará um com uma postura desleixada. É muito perspicaz, e adora argumentar e debater, mostrando sua inteligência. C. 231 M. 1370

Câncer – A pessoa nascida sob esta influência é jovial e popular. Normalmente deixa o lar cedo, seu espírito independente o instigará a começar a trabalhar ou seguir uma carreira quando ainda jovem. C. 768 M. 6945

Leão – É uma pessoa positiva para se ter por perto, desde que esteja preparado para toda atividade que acompanha seu dinamismo. Sua personalidade e vivacidade sua contagiantes. C. 390 M.4504

Virgem – Tem a sorte de possuir aquilo de que precisa. Se o dinheiro escassear, estará bem equipado para remediar a situação. Gravitará em torno das coisas mais requintadas da vida. C. 187 M. 7610

Libra – É honesto e inteligente. Possui senso de lealdade e tem paixão pela justiça. Normalmente, amigável e despretensioso. Saberá viver em harmonia com os outros, por que não exige demais. C. 536 M. 9794

Escorpião – Figura mítica é cheio de vitalidade. Excêntrico, exigente, ainda assim nunca estará sem um grupo de admiradores. Estabelece seus ideais cedo e exige dos outros o mesmo. C. 647 M. 5109

Sagitário – Simboliza a graciosidade, as boas maneiras e o julgamento sensato. Levarão uma vida tranqüila, terão paz, serenidade e um ambiente harmonioso. Raramente usa palavras ásperas. C. 572 M. 3921

Capricórnio – É conhecido por suas tendências gentis. Perdoa sem esforço e pode ser compreensivo. São notados pela capacidade de enfrentar os momentos difíceis com uma ingenuidade alarmante. C. 225 M. 6032

Aquário – De gênio inventivo e improvisador, estará sempre reciclando seus pensamentos e suas atitudes. As coisas velhas não o atraem. Busca o tempo todo novas fórmulas para movimentar o mundo. C. 407 M. 0250

Peixes – São puras e sempre se deixam enganar com facilidade por sempre ingênuas e confiantes. Sob um ar dócil esconde muita força de vontade e, inclusive, autoridade. C. 383 M. 1861