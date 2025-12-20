Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 20/12/2025
Sagitário é um signo romântico e brincalhão; livres e solteiros, eles sempre consideram mais gorda a galinha do vizinho. Mas são relutantes demais em assumir eles próprios um casamento, estado de vida que comparam a uma prisão. Assim, os sagitarianos tendem a se casar bem mais tarde para aproveitar melhor a vida.
Quem nasceu hoje
Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.
Alerta
Os capricornianos passam o sábado no alerta e devem manter a rotina durante este período. Controle seu humor para não deixar o ambiente de trabalho tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas. Saúde em baixa.
Áries – A fase continua favorável no trabalho. Seu poder de percepção ajudará a conquistar mais espaço. Procure a companhia da família nas festas de Natal. Amor com carinhos. C. 198 M. 8607
Touro – Com otimismo fará o trabalho render o dobro. As chances de ganhar dinheiro devem se ampliar. Momento para compartilhar o que sente com a pessoa amada. Pode aceitar convites para a noite de Natal. C. 309 M. 4516
Gêmeos – Período positivo no trabalho. Use o que sabe para melhorar as finanças. Realize seus planos, inclusive com relação as festas de fim de ano. Motivação na vida a dois durante o final de semana. C. 714 M. 9078
Câncer – Há sinas de mudanças no trabalho. Os astros protegem as investidas, principalmente no setor financeiro. Expresse o que sente no amor de maneira clara. Se reúna com a família no Natal. C. 247 M. 1335
Leão – Momento para realizar os objetivos no trabalho e vida pessoal. Os astros influenciam positivamente as festas de fim de ano. Não deixe nada atrapalhar a vida a dois no final de semana. C. 655 M. 7129
Virgem – Bem posicionado profissionalmente, conseguirá resultados acima do esperado. Positivo para convidar a família para o Natal. Evite ser intransigente com a pessoa amada. Final de semana de alegrias. C. 030 M. 3462
Libra – Fatos novos não devem faltar no final de ano. Coloque alegria e otimismo no seu trabalho. Problemas domésticos terão soluções satisfatórias. Fique ao lado do seu amor no final de semana. C. 864 M. 6571
Escorpião – Mostre competência e criatividade no trabalho. O forte envolvimento com a família será importante nas festas de fim de ano. Quebre a rotina no amor. Organismo perfeito. C. 321 M. 5243
Sagitário – Lute pelos ideais e valorize o que já conseguiu profissionalmente. O apoio da família e amigos serão importante no final de ano. Tudo azul no amor, faça um programa com seu par afetivo. Chances de ganhos em jogos. C. 593 M. 0786
Capricórnio – Você acorda no alerta e a rotina deve ser sua aliada. Não deixe a irritação trazer problemas para o trabalho. Cuidado com atitudes intempestivas com a pessoa amada e família. Saúde em baixa. C. 976 M. 2850
Aquário – A partir de amanhã os astros indicam a cautela no trabalho. Some forças em vez de tentar fazer tudo sozinho. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. No amor, tenha cuidado com brigas. C. 787 M. 4904
Peixes – Use e abuse de sua capacidade na hora de fechar novos acordos profissionais. Procure a companhia da pessoas que tenham os mesmos objetivos no Natal. Amor com carinhos. C. 682 M. 3491
