Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 19/12/2025
Sagitarianos encaram a vida em grande estilo, quer através das palavras e ações, quer por seus hábitos alimentares. Adoram emoções e aventuras, e o que mais temem é se verem imobilizados por uma doença. A constante atividade acaba com suas reservas de energia, com perigo para a tão prezada mobilidade.
Quem nasceu hoje
A comunicação é um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Tem uma forte ligação com a família. Maleável, alegre e de bom coração.
Alerta
Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina é a indicada durante este período negativo. Não se deixe abater e resolva os problemas com paciência no trabalho. Desfaça mal entendido com a pessoa amada. Saúde em leve baixa.
Áries – Você estará exigente com a família e no trabalho. Cuidado, poderá precisar do apoio de Sagitário e Peixes. Astral vibrante no amor, com ótimos acertos. Bom relacionamento com amigos. C. 403 M. 1281
Touro – O dia é de mudanças nos negócios e vida financeira. Ouça a intuição, evite atritos com familiares. Seja gentil com todos. No amor o clima será bem animado. Positivo para organizar viagens. C. 074 M. 4368
Gêmeos – A fase será muito movimentada e com oportunidades de encontrar parentes. A sorte com o dinheiro esta muito ativa. Poderá contar com Sagitário, Escorpião e Libra. Saúde ótima. Amor vibrante. C. 817 M. 2840
Câncer – Tudo indica que sua saúde física esta em alta, você sente boas energias para compras natalinas e aceitar convites para encontro de amigos. Saia com seu amor e faça programas com a família. C. 669 M. 3455
Leão – Bom período para organizar a vida familiar e os programas de fim de ano. As finanças trazem tranquilidade. Pode sair para realizar novos negócios, incluindo a decoração do lar ou compra de carro. C. 296 M. 8012
Virgem – Nesta fase o seu esforço profissional será reconhecido por todos da família. Bom equilíbrio financeiro. O amor esta em fase de acertos, você esta menos exigente e crítico. Melhora a saúde. C. 758 M. 0197
Libra – Dia que esta mais tranquilo, conseguirá resolver os problemas da família. Fase que terá que apoiar colegas do trabalho. Os planos de negócios estão ativados. Pode iniciar tratamento estético. Amor ideal. C. 385 M. 9562
Escorpião – A presença de Vênus e Mercúrio na sua segunda casa equilibra as finanças e abre espaço para novos negócios. Você esta bem e conseguirá resolver antigos problemas profissionais. Amor com sonhos. C. 307 M. 5949
Sagitário – Um dia que deve organizar os gastos e evitar mudanças no trabalho ou negócios. A Lua o desfavorece, você esta passando pelo alerta. Adie viagens, compras e mudanças profissionais. Amor neutro. C. 128 M. 6734
Capricórnio – Você esta a um passo de sair da fase negativa, dia 22 o Sol o favorecerá, por isso ainda fique na rotina. Perseverança e prudência não podem faltar na sua vida profissional. A saúde precisa de atenção. C. 542 M. 7876
Aquário – A influência astral desta fase é bem equilibrada, mas o ideal é se organizar para o período negativo que acontece a partir do dia 22. Então saia para compras domésticas e presentes de Natal. Amor feliz. C. 790 M. 4623
Peixes – Fase de surpresas na vida familiar. Todos colaboram com suas ideias na vida profissional e no equilíbrio financeiro. Dia positivo para compras, viagens e encontro de parentes. Amor com declaração. C. 831 M. 3305
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Confira o resultado do sorteio de dezembro do Nota Premiada Capixaba
O Natal chegou mais cedo para 15 cidadãos premiados no Nota Premiada Capixaba! O Governo do Estado, por meio da...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 19/12/2025
Sagitarianos encaram a vida em grande estilo, quer através das palavras e ações, quer por seus hábitos alimentares. Adoram emoções...
Desembargador Fabio Clem recebe homenagem em sessão que marca sua aposentadoria do TJES
O desembargador Fabio Clem de Oliveira, que já ocupou o cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Polícia Militar realiza a entrega de 26 viaturas descaracterizadas
A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou a entrega de novas viaturas descaracterizadas que irão fortalecer as ações institucionais...
2º Batalhão apreende diversas pedras de crack em Nova Venécia
Na manhã desta quinta-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão apreenderam diversas pedras de crack durante patrulhamento...
Grávida, Mariana Rios encanta ao mostrar decoração de Natal de sua casa: ‘Eu amo’
A atriz e apresentadora Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, na noite de quarta-feira (17), detalhes de...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Prefeitura de São Mateus inaugura Praia Acessível em Guriri no dia 20
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Gestão Transparente | São Mateus reforça parceria institucional na posse da nova diretoria do TCE-ES
Prefeito Marcus Batista e o Controlador Geral Rodrigo Peter Peterle participam da solenidade do biênio 2026–2027 e reafirmam compromisso com...
Regional
Vizinhos são mortos durante ataque a tiros no Norte do ES
Dois jovens, de 17 e 19 anos, foram assassinados a tiros na madrugada desta quarta-feira (17), no distrito de Cristal...
Acidente entre motos mata duas pessoas e deixa três feridas no Noroeste do ES
Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo duas motocicletas na tarde desta terça-feira (16),...
Homem é executado em ataque com mais de 40 tiros no Norte do Espírito Santo
Vítima foi identificada como Gustavo Conceição Santos; crime ocorreu no Centro de Sooretama e segue sob investigação. SOORETAMA/ES – Um...
Estadual
Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada no Sul do Espírito Santo
Uma mulher de 26 anos, identificada como Mila Rodrigues da Silva, foi morta de forma brutal no bairro Nossa Senhora...
Piúma ganha nova agência do Detran|ES com serviços completos
Os moradores de Piúma já contam com uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) totalmente renovada....
Eleições 2026 | Casagrande anuncia apoio a Ricardo Ferraço para o Governo do ES
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (18), no Palácio Anchieta, o nome que terá seu apoio...
Nacional
“Dor violenta” | Mulher é atacada por capivara e tem parte de nádega arrancada
Psicóloga foi mordida no abdômen, braço e nádegas durante mergulho na Lagoinha do Leste, em Florianópolis Uma mulher de...
VÍDEO | Ex-travesti que se tornou pastor chama atenção nas redes com antes e depois
Um vídeo publicado nas redes sociais tem repercutido ao mostrar o antes e depois de Cleiton Lima, que hoje atua...
Homem ataca e rasga cabeça de mulher durante festa de 1 ano do filho
Polícia investiga Gustavo Cunha de Oliveira, que pode estar escondido em Sobradinho, cidade natal do suspeito Na madrugada desta segunda-feira...
Policial
PCES conclui investigação sobre fraude virtual envolvendo pedidos de doação em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
PRF apreende caminhão com placas clonadas na BR-101, em Serra/ES
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (18), um caminhão com placas clonadas durante fiscalização no km...
PM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Nessa quarta-feira (17), militares do 6º BPM obtiveram êxito na apreensão de armas de fogo e entorpecentes nos bairros Jardim...
ENTRETENIMENTO
Carol Lekker confirma que está solteira após A Fazenda 17: “Feridas”
A ex-peoa Carol Lekker confirmou que está solteira após sua participação em A Fazenda 17. A revelação foi feita durante...
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha: ‘Estella? 18.12.2025’
A atriz e ex-chiquitita Carolina Chamberlain, de 21 anos, anunciou nesta quinta-feira (18), o nascimento de sua primeira filha, Estella....
Atriz revela que musculação aumentou a libido e passou a ter sexo diário
A atriz Thalita Souza, conhecida por sua participação no programa Teste de Fidelidade desde 2013, chamou atenção ao relatar mudanças...
POLÍTICA
História da moto: exposição abre no próximo sábado (20)
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Publicada lei que atualiza politica de cooperativismo no ES
Foi sancionada e publicada nesta semana no Diário Oficial do Estado, como resultado de uma proposição do deputado Allan Ferreira...
Lei estabelece aval de estado e municípios para revisão de limites
Os limites entre municípios capixabas são regidos pela Lei Estadual 10.600/2016, que fixa a divisão administrativa do Espírito Santo e...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
São Mateus assume gestão do antigo Ceasa e anuncia criação de Hub Industrial e Logístico
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Mulher retira a roupa durante o treino e viraliza
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo recebe alerta de tempestade para 71 municípios
-
São Mateus5 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Nacional6 dias ago
“Amor ou cilada?” | Casal é furtado durante momento íntimo; vídeo repercute nas redes
-
Nacional6 dias ago
Bahia e Espírito Santo lideram poluição por microplásticos no litoral brasileiro
-
Estadual6 dias ago
Jaguaré recebe novos investimentos do Governo do Estado
-
Variedades3 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais