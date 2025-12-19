Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 19/12/2025

Sagitarianos encaram a vida em grande estilo, quer através das palavras e ações, quer por seus hábitos alimentares. Adoram emoções e aventuras, e o que mais temem é se verem imobilizados por uma doença. A constante atividade acaba com suas reservas de energia, com perigo para a tão prezada mobilidade.

Quem nasceu hoje

A comunicação é um dos seus trunfos para alcançar o sucesso na carreira profissional. Bem humorado, transmite alegria para as pessoas à sua volta. Gosta de estar no comando. Tem uma forte ligação com a família. Maleável, alegre e de bom coração.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina é a indicada durante este período negativo. Não se deixe abater e resolva os problemas com paciência no trabalho. Desfaça mal entendido com a pessoa amada. Saúde em leve baixa.

Áries – Você estará exigente com a família e no trabalho. Cuidado, poderá precisar do apoio de Sagitário e Peixes. Astral vibrante no amor, com ótimos acertos. Bom relacionamento com amigos. C. 403 M. 1281

Touro – O dia é de mudanças nos negócios e vida financeira. Ouça a intuição, evite atritos com familiares. Seja gentil com todos. No amor o clima será bem animado. Positivo para organizar viagens. C. 074 M. 4368

Gêmeos – A fase será muito movimentada e com oportunidades de encontrar parentes. A sorte com o dinheiro esta muito ativa. Poderá contar com Sagitário, Escorpião e Libra. Saúde ótima. Amor vibrante. C. 817 M. 2840

Câncer – Tudo indica que sua saúde física esta em alta, você sente boas energias para compras natalinas e aceitar convites para encontro de amigos. Saia com seu amor e faça programas com a família. C. 669 M. 3455

Leão – Bom período para organizar a vida familiar e os programas de fim de ano. As finanças trazem tranquilidade. Pode sair para realizar novos negócios, incluindo a decoração do lar ou compra de carro. C. 296 M. 8012

Virgem – Nesta fase o seu esforço profissional será reconhecido por todos da família. Bom equilíbrio financeiro. O amor esta em fase de acertos, você esta menos exigente e crítico. Melhora a saúde. C. 758 M. 0197

Libra – Dia que esta mais tranquilo, conseguirá resolver os problemas da família. Fase que terá que apoiar colegas do trabalho. Os planos de negócios estão ativados. Pode iniciar tratamento estético. Amor ideal. C. 385 M. 9562

Escorpião – A presença de Vênus e Mercúrio na sua segunda casa equilibra as finanças e abre espaço para novos negócios. Você esta bem e conseguirá resolver antigos problemas profissionais. Amor com sonhos. C. 307 M. 5949

Sagitário – Um dia que deve organizar os gastos e evitar mudanças no trabalho ou negócios. A Lua o desfavorece, você esta passando pelo alerta. Adie viagens, compras e mudanças profissionais. Amor neutro. C. 128 M. 6734

Capricórnio – Você esta a um passo de sair da fase negativa, dia 22 o Sol o favorecerá, por isso ainda fique na rotina. Perseverança e prudência não podem faltar na sua vida profissional. A saúde precisa de atenção. C. 542 M. 7876

Aquário – A influência astral desta fase é bem equilibrada, mas o ideal é se organizar para o período negativo que acontece a partir do dia 22. Então saia para compras domésticas e presentes de Natal. Amor feliz. C. 790 M. 4623

Peixes – Fase de surpresas na vida familiar. Todos colaboram com suas ideias na vida profissional e no equilíbrio financeiro. Dia positivo para compras, viagens e encontro de parentes. Amor com declaração. C. 831 M. 3305

