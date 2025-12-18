Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 18/12/2025

A franqueza é uma das qualidades dos sagitarianos. Os nativos deste signo não sabem fingir ou simular. Desconhecem a hipocrisia e são incapazes de esconder seus sentimentos e afeições, suas aversões e antipatias. Sua honesta e, muitas vezes, rude franqueza faz com que adquiram muitos inimigos, pois quando se tratar de falar a verdade não se importante com as consequências.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no trabalho. Tenha calma ao lidar com a família. No amor, controle as mudanças de humor, isso pode trazer discussões com seu par afetivo. Viagens neutras. Saúde em baixa.

Áries – O momento indica a necessidade de ter atenção no trabalho, o que deve ajudar acertar suas finanças. Positivo para compras natalinas e organizar as festas de final de ano. Não discuta com Sagitário e Peixes. C. 457 M. 5924

Touro – Fase que esta mais simpático, aproveite para resolver alguns negócios e organizar as finanças. Conte com Virgem e aquário. Pode sair para compras natalinas e programar suas férias. Amor em evidência. C. 348 M. 0377

Gêmeos – Você pode organizar o seu Natal. Faça a lista de presentes para não esquecer ninguém. Conte com Escorpião e Áries. A família colabora com suas ideias, não terá problemas com ninguém. Amor e paixão. C. 623 M. 7509

Câncer – O dia é positivo para negociar, e para resolver um antigo projeto de família. Finanças e trabalho equilibrados. Surpresas financeiras à caminho. Seu amor dá mais atenção. Tente na loteria. C. 510 M. 3251

Leão – Você passa por um bom período e recebe o apoio nos negócios e trabalho. A família colabora e você se sente pronto para organizar o Natal, inclusive com novos gastos. Alegrias no amor. Tente na loteria. C. 185 M. 6746

Virgem – O dia promete uma melhora no relacionamento com a família. Suas ideias em relação ao Natal serão bem aceitas, inclusive pelo seu amor. Comece a pensar no Ano Novo quando estará melhor. C. 804 M. 9480

Libra – O período de confraternização será bem equilibrado e você sente que todos colaboram, inclusive no setor financeiro. Otimismo com as compras dos presentes. Momentos agradáveis no amor. C. 736 M. 8761

Escorpião – A influência dos astros trazem um bom dia no trabalho e nas finanças. Todos estão prontos a colaborar e você pode organizar o Natal, inclusive realizar as compra com tranquilidade. Amor total. C. 022 M. 1894

Sagitário – O seu dia será no alerta e o ideal é adiar viagens e compras. Relaxe mentalmente e não crie problemas ou discussões com a família. Fique mais na sua em relação ao trabalho. Sensação de cansaço. C. 901 M. 2055

Capricórnio – A fase é bem exigente, mas esta quase terminando, e o correto por enquanto é ficar na rotina. Cuide da saúde, descanse mais. Adie compras, viagens e mudanças no lar. Dê apoio ao seu amor. C. 297 M. 0619

Aquário – Dia que deve sair para compras natalinas, marcar viagens, encontros com a família e programar as festas de fim de ano. A fase é positiva para solucionar assuntos domésticos. Cuide da saúde. C. 579 M. 4138

Peixes – Período que terá as chances de resolver assuntos financeiros e profissionais. Todos colaboram com suas ideias, inclusive sua família. Realce o seu charme, cuide do visual. Amor com paixão. C. 668 M. 3382

