Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 17/12/2025

Sagitário é o grande viajante do zodíaco, o que pode ser tomado ao pé da letra, dada sua paixão por conhecer novos lugares e pessoas. E, de fato, suas fantasias sexuais envolvem sempre localidades exóticas. Os sagitarianos tem uma forte mias irregular impulso sexual, e é preciso um sexo vivo e inventivo para manter seu interesse.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 13h40, e a indicação é de rotina. Participe da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Cuidado para não sair do orçamento financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos.

Áries – Fase que você pode aceitar ajuda para preparar as festas de fim de ano. O sucesso esta assegurado. Saúde protegida. Não discuta com Capricórnio e Sagitário. Renove suas energias no amor. C. 868 M. 5216

Touro – Período que deve fazer um balanço do que quer, mas será você a alavanca para resolver os problemas da família. Nada de confidências sobre seus negócios, cuidado com invejosos. Amor com paixão. C. 937 M. 6706

Gêmeos – Você pode sorrir com confiança. Tudo dará certo nos negócios, trabalho e questões financeiras. Pode sair para compras pessoais. Positivo para organizar o Natal com a família. C. 351 M. 4926

Câncer – Dia que você estará exigente com a família, evite as crises de mau humor. Não existe problemas graves a resolver. Confie na sua intuição e saia para as compras dos presentes. Amor com sintonia. C. 284 M. 3870

Leão – Neste dia terá boas ideias para melhorar a situação material e programar o seu Natal com tranquilidade. Pode contar com apoio da família. Conseguirá trazer o equilíbrio para sua vida inclusive com seu amor. C. 019 M. 7943

Virgem – Dia propício para se preparar as festas de fim de ano. Marte, começou a transitar na sua positiva quinta casa, trazendo chances de compras, viagens e encontro de amigos. Tudo azul no amor. C. 142 M. 2034

Libra – A Lua esta no seu signo e você deve se preparar para as festa de fim de ano. Tudo caminha com total sucesso e paz. Esforços recompensados no amor. Conte com sócios, superiores e família. Saúde boa. C. 608 M. 1565

Escorpião – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 13h40. Deixe as compras, negócios e encontros de amigos para depois desse horário. A noite tudo estará bem. Espere boas surpresas. C. 573 M. 8193

Sagitário – Nesta fase do seu aniversário, o Sol traz muitas alegrias, acertos financeiros e profissionais. A partir das 13h40 entrará no alerta, serão dois dias e meio para se cuidar. Organize-se logo cedo. Amor neutro. C. 769 M. 9637

Capricórnio – Você esta a um passo da fase positiva, dia 22, o Sol passa a transitar no seu signo. Deixe os maiores gastos para depois desse período. Continue cuidando da saúde. Nada de mistérios com seu amor. C. 470 M. 0383

Aquário – Período que deve ser analisado, e entender que no próximo dia 22, entrará no chamado inferno astral, serão 30 dias de cuidados especiais. Hoje usufruirá de boas condições no lar, amor e trabalho. C. 194 M. 3149

Peixes – Período tranquilo em sua vida profissional, pode sair para compras natalinas e participar de reunião de sócios. Novidades a caminho da sua vida familiar. Você esta mais otimista. Amor participativo. C. 723 M. 6452

