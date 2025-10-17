Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 17/10/2025
O contato com a natureza para o libriano é uma de suas motivações básicas, procure não perder esse contato, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas. Férias no campo podem ser uma espécie de recurso para recarregar suas baterias.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa com muitos ideais. Dinâmico, está sempre atrás de novos desafios, seja na vida pessoal como profissional. Exercícios físicos terão papel essencial para uma vida mais equilibrada. É engenhoso, intenso e rigoroso.
Alerta
Os virginianos passam o dia no alerta. Evite negociar, acertar viagens ou pedir empréstimo financeiro. O nervosismo pode trazer discussões com à família. Controle as cobranças para não magoar a pessoa amada. Saúde em baixa.
Áries – Sua mente esta aberta às novidades para negociar, comprar e buscar caminhos para uma nova parceria comercial. Sucesso com políticos. Equilíbrio na vida familiar. O amor terá acertos de convivência. C. 294 M.1973
Touro – Dia para resolver problemas da família e contar com apoio. Boa disposição física, continue cuidando da alimentação. Os obstáculos financeiros e profissionais serão acertados. Sem estresse no amor. C. 512 M. 8227
Gêmeos – Boa fase para transações comerciais com veículos. Destaque para pensar em reforma da sua casa ou compras para decoração. A família esta em harmonia total. Amor emocionante. Tente na loteria. C. 763 M. 4106
Câncer – Positivo para resolver os negócios da família, haverá equilíbrio para compra de imóveis. Trabalho promissor, você sente que vem novidades. Aproveite este período. Tudo certo no amor. Entrada de dinheiro. C. 480 M. 6632
Leão – A Lua esta no seu signo, o que deve trazer reconhecimento para o seu trabalho. Equilíbrio nas finanças. Novos amigos, convites para negócios, até com a família. Não discuta com Escorpião. Amor excitante. C. 335 M. 7758
Virgem – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios domésticos. Evite compras e viagens. Não seja tão radical com seu amor. Ouça mais do que fale, tenha calma com todos. C. 646 M. 9060
Libra – Dia com novidades sobre parentes, precisará dar apoio a Capricórnio e Sagitário. Evite ser exigente no setor financeiro. O trabalho vai bem. Cuidado com intrigas, você esta sendo invejado. Amor em paz. C. 820 M. 5485
Escorpião – O ideal nesta fase é ter paciência e equilíbrio nos gastos. Espere o Sol entrar no seu signo daqui uns dias. Use firmeza nos assuntos delicados em família. Amor com ciúmes, Vênus não o protege. C. 957 M. 0815
Sagitário – O dia é equilibrado para resolver e organizar os negócios e assuntos profissionais. Persiga seus objetivos, você tem até o dia 23, para realizar mudanças na área financeira e doméstica. Amor com emoções. C. 118 M. 2340
Capricórnio – A fase é boa para acertar problemas da família, seja mais prestativo, evite o mau humor ou críticas. O trabalho vai bem e os negócios fluem com novas chances financeiras. Seu amor traz paixão. C. 406 M. 3657
Aquário – Período para acertar os problemas domésticos, apoio e energia para qualquer tipo de mudança. Sucesso financeiro, realizará bons negócios, incluindo compras e viagens. Explore sua sensualidade. C. 083 M. 1792
Peixes – O ideal é aceitar colaboração na área profissional, evite ser radical com as pessoas com as quais trabalha ou negocia. O dia reserva boa entrada de dinheiro. Solução de questão familiar. Amor compreensivo. C. 179 M. 4526
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 17/10/2025
