Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 16/10/2025
O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante.
Quem nasceu hoje
Tem facilidade para o comando, pois é uma pessoa capacitada. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.
Alerta
Os leoninos ficam no alerta às 15h07, e a rotina deve ser mantida durante este período negativo. Após esse horário quem precisará de cuidados serão os nativos de Virgem nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.
Áries – Dia de contatos positivos nos negócios e, se for funcionário poderá contar com apoio para inovar. Boas notícias sobre a família. Controle seus impulsos no amor. Não crie problemas com Virgem e Peixes. C. 204 M. 5996
Touro – A hora é agora, pode negociar e esperar pelo sucesso financeiro. A família colabora com suas ideias renovadoras no lar. Fase para compra, venda, reforma e mudança de casa. Seu amor esta apaixonado. C. 071 M. 3107
Gêmeos – Você pode ter dúvidas sobre os negócios, viagens e compras, não se preocupe o período é positivo para decidir o melhor. Novos amigos e até mudanças no trabalho. Amor emocionante. Saúde ótima. C. 968 M. 6340
Câncer – Dia que pode ir as compras, encontros profissionais e pequenas viagens. Resolverá os problemas da família. Dedique umas horas para cuidar da aparência. Amor agradável. Colabore com parentes. C. 491 M. 8715
Leão – Você passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo às 15h07. Procure relaxar e, deixe os assuntos importantes para serem solucionados amanhã. A noite terá maior harmonia com a família. Amor em paz. C. 534 M. 9728
Virgem – Período que deve organizar seus negócios, trabalho e assuntos domésticos. Você vê seu prestígio aumentado, mas não esqueça que a Lua trará o seu aleta a partir das 15h07. Controle as críticas. C. 723 M. 1067
Libra – Fase que já tem a presença de Vênus no seu signo. Contatos positivos nos negócios e acertos profissionais. Seja mais otimista em relação aos problemas da família. Amor vibrante. Saúde ótima. C. 674 M. 7853
Escorpião – Você ainda tem uns dias negativos, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 23. Procure se reservar e evite novos gastos. Atenção ao seu trabalho. Siga sua intuição na vida afetiva. Cuide da saúde. C. 119 M. 0661
Sagitário – Organize o trabalho, e não crie problemas com a família. Valorize o que já conquistou, e não dê chances para os problemas financeiros atrapalharem seus negócios. Amor pedindo carinhos. C. 345 M. 2234
Capricórnio – Você passa por um bom período e sua determinação em resolver os problemas financeiros será o equilíbrio com a família. Viva bem ao lado do seu amor, evite exigências ou ciúmes. Atenção no trabalho. C. 605 M. 8580
Aquário – O atual período é positivo resolver os problemas da família. O trabalho rende o esperado. Pode sair para compras, viagens e início de negócios. Colabore com Gêmeos e Escorpião. C. 052 M. 6879
Peixes – O seu trabalho esta produtivo, você acorda de bom humor e, tem vontade de organizar os negócios e acertar os problemas da família. Aceite apoio de Câncer e Libra. Amor irresistível. Tente em jogos. C. 580 M. 3549
Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , Facebook e Instagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram
Vasco vence Fortaleza, sai do Z4 e afunda Leão no rebaixamento
Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4
Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 16/10/2025
O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou...
Mirassol vence o Inter e consolida posição no G4 do Brasileirão
O Mirassol segue imbatível em seus domínios e conquistou uma vitória convincente sobre o Internacional por 3 a 1, na...
Flamengo domina Botafogo e mantém pressão pela liderança do Brasileirão
Em uma noite de futebol intenso no Nilton Santos, o Flamengo impôs sua superioridade e venceu o clássico contra o...
Palmeiras goleia Red Bull Bragantino de virada e mantém liderança isolada do Brasileirão
Em uma exibição de força e resiliência, o Palmeiras goleou o Red Bull Bragantino por 5 a 1 na noite...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Agerh se reúne com Comitês de Bacias para discutir fortalecimento da gestão hídrica no Espírito Santo
Na última quinta-feira (09), a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), participou de uma reunião com os Comitês de Bacia...
Nacional
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
VÍDEO | Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel dentro de casa paroquial
Religioso nega envolvimento e diz que jovem pediu abrigo para dormir; Diocese de Diamantino afirma que medidas estão sendo tomadas...
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Policial
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
Polícia prende homem apontado como liderança criminosa da região de São Torquato e investigado por violência doméstica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’
Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma...
Tainá Militão exibe shape sarado de biquíni em hotel fazenda
A influenciadora, esposa de Eder Militão, recebeu elogios na web Tainá Castro, casada com o jogador Eder Militão, do Real...
Thais Fersoza e Michel Teló celebram 11 anos de casamento com missa no Vaticano
Thais Fersoza usou as redes sociais nesta terça-feira (14), para celebrar os 11 anos de casamento com Michel Teló. Para...
POLÍTICA
Universitários no Parlamento proporciona imersão no Legislativo
Maria Eduarda Guimarães Tomaz é estudante do 4º período de Direito da Faculdade Multivix. Ela participou nesta quarta-feira (15) de...
Sessão solene homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
No Dia do Professor, deputados cobram valorização salarial
Nesta quarta-feira (15), Dia do Professor, deputados enalteceram a contribuição da categoria para transformar a vida do cidadão por meio...
Esportes
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
-
São Mateus7 dias ago
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
-
Internacional4 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Regional5 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Nacional4 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Nacional5 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
Entretenimento4 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
São Mateus5 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus