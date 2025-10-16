Connect with us

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 16/10/2025

Published

2 horas ago

on

Imagem ilustrativa | Divulgação

O libriano pode ser indeciso, mas quando realmente decide que quer alguma coisa, geralmente a consegue, de um modo ou de outro. O libriano dá um anfitrião excelente e prestativo; sua casa será confortável e “bonita”. Os convidados serão saudados de maneira agradável, e acharão a atmosfera reanimadora e relaxante. 

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois é uma pessoa capacitada. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta às 15h07, e a rotina deve ser mantida durante este período negativo. Após esse horário quem precisará de cuidados serão os nativos de Virgem nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia de contatos positivos nos negócios e, se for funcionário poderá contar com apoio para inovar. Boas notícias sobre a família. Controle seus impulsos no amor. Não crie problemas com Virgem e Peixes. C. 204 M. 5996

Touro – A hora é agora, pode negociar e esperar pelo sucesso financeiro. A família colabora com suas ideias renovadoras no lar. Fase para compra, venda, reforma e mudança de casa. Seu amor esta apaixonado. C. 071 M. 3107

Gêmeos – Você pode ter dúvidas sobre os negócios, viagens e compras, não se preocupe o período é positivo para decidir o melhor. Novos amigos e até mudanças no trabalho. Amor emocionante. Saúde ótima. C. 968 M. 6340

Câncer – Dia que pode ir as compras, encontros profissionais e pequenas viagens. Resolverá os problemas da família. Dedique umas horas para cuidar da aparência. Amor agradável. Colabore com parentes. C. 491 M. 8715

Leão – Você passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo às 15h07. Procure relaxar e, deixe os assuntos importantes para serem solucionados amanhã. A noite terá maior harmonia com a família. Amor em paz. C. 534 M. 9728

Virgem – Período que deve organizar seus negócios, trabalho e assuntos domésticos. Você vê seu prestígio aumentado, mas não esqueça que a Lua trará o seu aleta a partir das 15h07. Controle as críticas. C. 723 M. 1067

Libra – Fase que já tem a presença de Vênus no seu signo. Contatos positivos nos negócios e acertos profissionais. Seja mais otimista em relação aos problemas da família. Amor vibrante. Saúde ótima. C. 674 M. 7853

 

Escorpião – Você ainda tem uns dias negativos, o Sol só estará no seu signo a partir do dia 23. Procure se reservar e evite novos gastos. Atenção ao seu trabalho. Siga sua intuição na vida afetiva. Cuide da saúde. C. 119 M. 0661

Sagitário – Organize o trabalho, e não crie problemas com a família. Valorize o que já conquistou, e não dê chances para os problemas financeiros atrapalharem seus negócios. Amor pedindo carinhos. C. 345 M. 2234

Capricórnio – Você passa por um bom período e sua determinação em resolver os problemas financeiros será o equilíbrio com a família. Viva bem ao lado do seu amor, evite exigências ou ciúmes. Atenção no trabalho. C. 605 M. 8580

Aquário – O atual período é positivo resolver os problemas da família. O trabalho rende o esperado. Pode sair para compras, viagens e início de negócios. Colabore com Gêmeos e Escorpião. C. 052 M. 6879

Peixes – O seu trabalho esta produtivo, você acorda de bom humor e, tem vontade de organizar os negócios e acertar os problemas da família. Aceite apoio de Câncer e Libra. Amor irresistível. Tente em jogos. C. 580 M. 3549

