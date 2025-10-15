Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 15/10/2025
Os librianos por serem regidos por Vênus, que é o símbolo da estética e da arte, apreciam decorações e roupas elegantes, peças de arte e objetos exóticos. Sendo o primeiro signo social do zodíaco, o libriano não gosta de isolamento e precisa ter um certo convívio social diário para que se sinta bem.
Quem nasceu hoje
Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.
Alerta
Os leoninos passam o dia no alerta e a indicação é para redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Evite discutir com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.
Áries – Você terá um bom dia para resolver alguns dos problemas da família. Pode sair para compras, novos negócios e pensar em iniciar um trabalho. Fortes impulsos na vida afetiva, paixão por Libra. C. 846 M. 6170
Touro – Fase que seu valor será reconhecido, com isso crescem as chances de retorno financeiro no trabalho. Novas oportunidades, que não devem ser perdidas. Equilíbrio com a sua família. Amor envolvente. C. 268 M. 9396
Gêmeos – Os astros trazem um período de satisfação no trabalho. Poderá contar com apoio para abrir novas frentes de ganho. A família o acolhe com carinhos. Coração com muita paixão. Tente na loteria. C. 569 M. 1193
Câncer – Dia para solucionar assuntos da família. Positivo para negociar com Libra, Peixes ou Touro. Novidades na área financeira e profissional. Tudo esta bem, inclusive no amor. Novas conquistas no lar. C. 402 M. 5568
Leão – O seu dia ainda será no alerta, cuidado com promessas difíceis de cumprir. Não espere colaboração ou apoio na área profissional. Faça sua parte e não se irrite. Cuidado com intrigas na família. Cuide da saúde. C. 754 M. 4916
Virgem – Você terá um bom dia, chega de dúvidas na área financeira e profissional. Desempenhará com total equilíbrio a sua parte. Vênus traz aumento de negócios e dinheiro. Amor flexível e feliz. Energia de sobra. C. 179 M. 2880
Libra – A cada dia que passa você vê o sucesso mais perto. Fatos positivos para compras, viagens e mudanças nos negócios. Saúde em ordem. Conte com sua família. Dê apoio a Sagitário e Leão. Sedução no amor. C. 624 M. 5436
Escorpião – Você só estará livre da fase negativa, quando o Sol passará a transitar no seu signo no dia 23 de outubro. Até lá paciência. Poupe sua família de críticas. Poderá se desentender com seu amor. Adie viagens. C. 395 M. 0771
Sagitário – Dia que apesar dos problemas você deve perseguir seus objetivos. Você já sentiu que deve ser mais rápido na busca dos seus ideais. Dê mais atenção ao trabalho. Amor com ciúmes. Não exagere nos gastos. C. 037 M. 8259
Capricórnio – O dia promete ser equilibrado na vida familiar, trazendo a solução de problemas financeiros. Melhora o relacionamento com seu amor. Novas oportunidades no trabalho. Aceite apoio de Libra. C. 220 M. 3042
Aquário – Fase para curtir mais a família, porque o setor profissional e financeiro estão bem equilibrados. Pode sair para compras domésticas, incluindo melhora na decoração do lar. Bom entendimento com seu amor. C. 815 M. 9427
Peixes – Neste período deve dedicar mais tempo a você. Cuide do visual, faça compras e se precisar inicie um curso. Terá sucesso se souber aproveitar suas boas ideias. Novos lucros nos negócios. Lar equilibrado. C. 783 M. 1602
