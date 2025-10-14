Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/10/2025
Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.
Quem nasceu hoje
Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.
Alerta
Os leoninos passam o dia no alerta e devem manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências.
Áries – A partir de hoje Vênus o planeta do amor passa a influenciar seu signo oposto trazendo novas chances financeiras e equilíbrio para sua vida afetiva. Novidades nos negócios. Acertos profissionais. C. 680 M. 5698
Touro – O dia é de muita sorte nos negócios, sociedade comercial e expansão na área profissional. Organize melhor seus planos domésticos e conte com a colaboração da família. Visita inesperada. Conquistas no amor. C. 519 M. 7720
Gêmeos – Você terá a seu favor a forte influência de Vênus na sua positiva quinta casa. Pode tratar de assuntos comerciais, resolver os problemas do lar e tomar decisões no amor. Finanças excelentes. Tente na loteria. C. 432M. 3405
Câncer – A Lua passa a transitar no seu signo. Boas oportunidades financeiras e chances de resolver problemas do lar. Dia movimentado nos negócios. Saúde ótima. Amor equilibrado. C. 828 M. 6047
Leão – Você passa o dia no alerta e deve adiar qualquer tipo de mudança profissional e até doméstica. Organize melhor seus planos e evite iniciar parceria. Cuide da saúde. Não discuta com seu par afetivo. C. 196 M. 8375
Virgem – Vênus, sai do seu signo e hoje transita pela sua segunda casa astral. Pode se preparar e contar com ótimas mudanças financeiras e profissionais. Solução de problemas da família. Inspiração no amor. C. 074 M. 9563
Libra – Fase positiva, terá a seu favor além do Sol, a partir de hoje a forte presença de Vênus. Poderá contar com equilíbrio nos negócios, finanças e trabalho. Irá resolver um assunto em casa. Amor especial. C. 761 M. 0319
Escorpião – Período que precisa usar muita técnica para não criar problemas no setor profissional e financeiro. Poderá encontrar resistência à sua maneira de negociar, evite qualquer tipo de mudança. Equilíbrio no lar. C. 940 M. 1281
Sagitário – Dia que precisará resolver um problemas da área doméstica e colaborar com Câncer e Leão. Dúvidas podem atrapalhar seus negócios. Seja mais rápido nas decisões financeiras. Amor com muita paixão. C. 283 M. 4937
Capricórnio – Fase que terá novas possibilidades de resolver assunto pendente com a sua família. Seja mais determinado e colabore no setor profissional. A pessoa amada precisa de mais carinhos. C. 321 M. 2856
Aquário – Período que terá mais disposição para trabalhar e negociar. Conte com a colaboração da família. Positivo para viagens, compras e cuidar do seu visual. Criatividade na vida afetiva. Não discuta com Leão. C. 602 M. 8596
Peixes – Você esta mais atencioso com todos e sente suas energias renascerem e, com isso vem a vontade de sair da rotina. Trabalho com alegrias e proteção em novos negócios. Apoio do seu amor. Tente na loteria. C. 158 M. 3165
Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , Facebook e Instagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/10/2025
Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que...
Governo do Estado inaugura Estação de Bombeamento Bigossi e reforça sistema de macrodrenagem em Vila Velha
O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta segunda-feira (13), a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigossi (EBAP Bigossi),...
Isabella Arantes e Gabriel Medina afastam rumores de crise com fotos românticas
Isabella Arantes, de 28 anos, compartilhou nesta segunda-feira (13), um carrossel de fotos românticas ao lado do namorado, Gabriel Medina....
Plenário aprova sete projetos de deputados em sessão extra
Os deputados estaduais aprovaram nesta segunda-feira (13) sete propostas de origem parlamentar. As iniciativas, que contavam com pareceres de todas...
PF recebe ação de atendimento a indígenas refugiados no Pará em parceria com Conare do MJSP
Belém/PA. A Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará sedia, entre os dias 14 e 17 de outubro, uma ação...
Lançamento da aceleração do Seedes celebra nova fase da inovação capixaba
O Programa Seedes iniciou oficialmente, nesta segunda-feira (13), a sua etapa de aceleração, reunindo startups, autoridades e representantes do ecossistema...
Nova lei reconhece e valoriza trabalho de trancistas
O Espírito Santo agora conta com uma data para valorizar o trabalho das trancistas e sua contribuição para a preservação...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus
Unidade no Norte do Espírito Santo já exportou mais de 60 ônibus em 2025 e se consolida como polo estratégico...
Prefeitura de São Mateus amplia frota e passa a contar com 10 caminhões-pipa próprios
A Prefeitura de São Mateus reforçou as ações de enfrentamento à crise no abastecimento de água no município. Pela primeira...
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Capixabas disputam o Mundial de Triathlon na Austrália com apoio do Voe Atleta
A cidade de Wollongong, em Nova Gales do Sul, na Austrália, será o palco do Campeonato Mundial de Triathlon Sprint...
Ceasa divulga pregão para contratação de serviços de limpeza
Na última sexta-feira (10), foi publicado o “Pregão Eletrônico Nº 004/2025” no site oficial da Centrais de Abastecimento do Espírito...
Governo autoriza início das obras de reconstrução do Polentão em Venda Nova do Imigrante
O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, neste domingo (12), a Ordem de Serviço para a reconstrução do Centro de...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
12º BPM realiza prisões e apreensões em Linhares
Durante operação da Força Tática na madrugada de sexta-feira (10), em Chapadão das Palminhas, zona rural de Linhares, militares cumpriram...
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação na Praia da Costa
Na tarde da última sexta-feira (10), policiais civis do 6º Distrito Policial de Vila Velha prenderam em flagrante um homem...
DHPP apreende arma utilizada em homicídio em Nova Venécia
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Thaila Ayala e Renato Góes fazem trilha com os filhos no Dia das Crianças: Feliz Feliz’
Thaila Ayala, 39 anos, e Renato Góes, 38, resolveram promover uma aventura para os filhos no Dia das Crianças, celebrado...
Virgínia Fonseca celebra Dia das Crianças com filhos em passeio de barco: ‘Especial’
A apresentadora Virgínia Fonseca, de 26 anos, aproveitou o Dia das Crianças em clima de desconexão total, dedicando toda a...
Lexa encanta ao mostrar novas fotos do casamento com Ricardo Vianna: ‘Babando ‘
A cantora Lexa, de 30 anos, encantou os fãs neste domingo (12), ao publicar novas fotos de seu casamento com...
POLÍTICA
Educação aprova projetos voltados à inclusão e segurança em escolas
A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Ales) aprovou, na reunião desta segunda-feira (13), uma série de projetos voltados à...
Finanças define data para prestação de contas da Secretaria da Fazenda
A Comissão de Finanças marcou para a próxima segunda-feira (20) a audiência pública de prestação de contas quadrimestral do secretário...
Perfuração de poço é descartada como causa para afundamento de solo
O afundamento de solo constatado pela Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa (Ales) em visita técnica a Rio Novo...
Esportes
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Palmeiras goleia Juventude e assume liderança isolada do Brasileirão
O Palmeiras consolidou sua posição na ponta do Campeonato Brasileiro ao aplicar uma goleada de 4 a 1 sobre o...
Mais Lidas da Semana
-
Regional7 dias ago
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
-
São Mateus6 dias ago
Operação Disruptio apura fraudes em licitações e Polícia Federal cumpre mandados em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
-
São Mateus7 dias ago
Policiais penais ficam feridas em acidente na BR-101 em São Mateus
-
Nacional7 dias ago
VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca
-
São Mateus6 dias ago
Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares
-
Economia5 dias ago
Horário de verão vai voltar? Governo federal anuncia a decisão
-
Regional7 dias ago
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra