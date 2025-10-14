Connect with us

Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 14/10/2025

Imagem ilustrativa | Divulgação

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta e devem manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda nas exigências. 

Áries – A partir de hoje Vênus o planeta do amor passa a influenciar seu signo oposto trazendo novas chances financeiras e equilíbrio para sua vida afetiva. Novidades nos negócios. Acertos profissionais. C. 680 M. 5698

Touro – O dia é de muita sorte nos negócios, sociedade comercial e expansão na área profissional. Organize melhor seus planos domésticos e conte com a colaboração da família. Visita inesperada. Conquistas no amor. C. 519 M. 7720

Gêmeos – Você terá a seu favor a forte influência de Vênus na sua positiva quinta casa. Pode tratar de assuntos comerciais, resolver os problemas do lar e tomar decisões no amor. Finanças excelentes. Tente na loteria. C. 432M. 3405

Câncer – A Lua passa a transitar no seu signo. Boas oportunidades financeiras e chances de resolver problemas do lar. Dia movimentado nos negócios. Saúde ótima. Amor equilibrado. C. 828 M. 6047

Leão – Você passa o dia no alerta e deve adiar qualquer tipo de mudança profissional e até doméstica. Organize melhor seus planos e evite iniciar parceria. Cuide da saúde. Não discuta com seu par afetivo. C. 196 M. 8375

Virgem – Vênus, sai do seu signo e hoje transita pela sua segunda casa astral. Pode se preparar e contar com ótimas mudanças financeiras e profissionais. Solução de problemas da família. Inspiração no amor. C. 074 M. 9563

Libra – Fase positiva, terá a seu favor além do Sol, a partir de hoje a forte presença de Vênus. Poderá contar com equilíbrio nos negócios, finanças e trabalho. Irá resolver um assunto em casa. Amor especial. C. 761 M. 0319

Escorpião – Período que precisa usar muita técnica para não criar problemas no setor profissional e financeiro. Poderá encontrar resistência à sua maneira de negociar, evite qualquer tipo de mudança. Equilíbrio no lar. C. 940 M. 1281

Sagitário – Dia que precisará resolver um problemas da área doméstica e colaborar com Câncer e Leão. Dúvidas podem atrapalhar seus negócios. Seja mais rápido nas decisões financeiras. Amor com muita paixão. C. 283 M. 4937

Capricórnio – Fase que terá novas possibilidades de resolver assunto pendente com a sua família. Seja mais determinado e colabore no setor profissional. A pessoa amada precisa de mais carinhos. C. 321 M. 2856

Aquário – Período que terá mais disposição para trabalhar e negociar. Conte com a colaboração da família. Positivo para viagens, compras e cuidar do seu visual. Criatividade na vida afetiva. Não discuta com Leão. C. 602 M. 8596

Peixes – Você esta mais atencioso com todos e sente suas energias renascerem e, com isso vem a vontade de sair da rotina. Trabalho com alegrias e proteção em novos negócios. Apoio do seu amor. Tente na loteria. C. 158 M. 3165

