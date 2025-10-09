Horóscopo
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 09/10/2025
Dada a sua natureza sociável, o libriano simplesmente não consegue viver sozinho; assim, é também excelente anfitrião. Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta.
Quem nasceu hoje
É movido pela emoção e vontade de fazer as coisas certas. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Gosta de ser testado e nunca recua diante dos desafios. Impetuoso, companheiro e habilidoso.
Alerta
Os nativos de Touro passam o dia no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Desfavorecida todas as suas iniciativas. Evite correr riscos no setor financeiro, não gaste em supérfluos. Não queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família.
Áries – Fase que deve ser mais participativo na vida da pessoa amada e dar atenção com quem trabalha. Criatividade e facilidade de diálogo não devem faltar melhorando seus projetos. Amor e paixão. C. 628 M. 2094
Touro – Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece suas iniciativas e o mau humor pode tomar conta de você. Evite viagens, compras, mudanças nos negócios e tenha paciência no trabalho. Amor neutro. C. 541 M. 8969
Gêmeos – Fase positiva para planejar as mudanças que quer realizar na vida profissional. Apoio integral da família. Conte com sócios. Facilidade para lidar com o público. Amor com emoções. C. 252 M. 6416
Câncer – Período propício para mudanças no seu lar. Positivo para realizar negócios, viajar e sair para compras pessoais. Momentos alegres com seu par afetivo. Novidades na área financeira. Boa saúde. C. 496 M. 1832
Leão – Bom dia para investir em novas ideias nos negócios, trabalho, enfim organizar sua vida profissional. O sucesso o espera. Novos amigos e abertura para acertar problemas do lar. Amor consolidado. C. 763 M. 3345
Virgem – A fase negativa já passou, então vá em busca de seus ideais e aproveite para organizar sua vida. Trabalho, novos ganhos e apoio da família. Vontade de consolidar o setor afetivo. Acertos financeiros. C. 339 M. 5650
Libra – O seu astral ainda não é o que você quer na área financeira, planeje os próximos passos e não crie problemas. Solucione os negócios. Evite discutir no trabalho. A família esta participativa. Amor neutro. C. 075 M. 4183
Escorpião – Você já sabe que o período atual é chamado de inferno astral, mas nada de tão grave que não possa resolver. Apenas, evite ser tão exigente com a pessoa amada. Cuide mais da sua saúde. C. 947 M. 0211
Sagitário – Fase que pode sonhar com o equilíbrio profissional e financeiro. Conseguirá resolver os problemas familiares. O seu astral esta fantástico. A pessoa amada anda com ciúmes. Tente na loteria. C. 504 M. 7023
Capricórnio – Dia que pode sair para compras domésticas. Seja mais rápido nas decisões de negócios e trabalho. Estará aperfeiçoando seus ganhos. Procure ser mais maleável com a família. C. 184 M. 9375
Aquário – O Sol em Libra, traz um grande equilíbrio para sua vida financeira. Acerte todos os entraves da sua profissão, inicie negócios e ganhe mais. Conte com Gêmeos, Câncer e Libra. Saúde ótima. Pode viajar. C. 216 M. 3708
Peixes – Positivo para começar um novo projeto de trabalho, apenas terá que realizar algumas mudanças e poderá contar com o sucesso. Dê mais apoio à pessoa amada e resolva antigos problemas. Boa saúde. C. 620 M. 1567
Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 09/10/2025
