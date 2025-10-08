Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 08/10/2025

Para os librianos, o trabalho social por si só já é uma carreira. Assim, relacionamentos bem sucedidos adquirem enorme importância para o libriano. Mas a decisão por um emprego ou por uma parceria nos negócios pode levar muito tempo, pois coloca os mais diversos aspectos na balança. Os librianos se empenham com afinco por conseguir a harmonia no ambiente de trabalho e estão dispostos a tudo para obtê-la.

Quem nasceu hoje

É movido pela responsabilidade. A capacidade profissional é acima da média, o que fará alcançar o sucesso. Terá facilidade para trabalhos ligados a moda. Gosta dos desafios e nunca vai recuar diante de um. Impetuoso, organizado e habilidoso.

Alerta

Os taurinos começam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no setor profissional. Fique dentro do orçamento financeiro, principalmente com gastos em supérfluos. Evite mudanças de humor com a pessoa amada. Adie viagens.

Áries – Você esta livre do alerta, a Lua no seu signo traz possibilidades de acertar os problemas afetivos. Hora de resolver questões domesticas. Trabalho e negócios equilibrados. Conte com Libra. C. 782 M. 1395

Touro – O dia é de alerta, concentre-se apenas no que é essencial e não arrisque iniciar negócios ou fazer compras à prazo. A família precisa de mais atenção. Cuide da sua saúde. Amor exigente. C. 460 M. 3041

Gêmeos – Um bom período para resolver assuntos profissionais, conseguirá acertar as contas e realizar novos negócios. Alegrias com a pessoa amada, que esta receptiva. Tente na loteria. C. 021 M. 5274

Câncer – Nesta fase você pode se entusiasmar com os resultados dos seus negócios. Colaboração da família nos assuntos da área financeira. O setor afetivo, vem com acertos e muito amor. C. 674 M. 4886

Leão – Fase que esta mais seguro para resolver os problemas financeiros. Seus negócios fluem para o sucesso. Excelente para viagens, compras e mudanças no lar. Seu amor passa carinhos e muitas emoções. C. 993 M. 2215

Virgem – Você tem Vênus no seu signo, o que traz grandes oportunidades para ganhar mais dinheiro. A vida afetiva caminha para acertos de convivência. Fase feliz com sua família. C. 213 M. 6634

Libra – O Sol esta no seu signo, mas ainda deve ter cuidados e não realizar novos gastos ou mudar o rumo do trabalho ou negócios. Vá devagar, apenas planeje o futuro. Não discuta com a família. Amor com ciúmes. C. 847 M. 9421

Escorpião – A fase pede que dê mais atenção ao setor de trabalho. Não espere apoio, pelo contrário é você quem deverá ter paciência com todos. Aborrecimento em seu lar. Cuidado com os invejosos. C. 103 M. 0563

Sagitário – A fase atual traz chances de resolver assuntos da família. Excelentes oportunidades de ganhos extras. Procure dar mais atenção à pessoa amada. Apoio de Câncer e Libra. Tente na loteria. C. 554 M. 7187

Capricórnio – Você passa por um bom período e pode realizar mudanças na área familiar e, resolver antigos problemas. O ideal é ser rápido nas decisões, a partir do dia 30, Mercúrio trará problemas financeiros. C. 134 M. 8702

Aquário – Período para resolver e realizar grandes mudanças na sua vida familiar. Apoio de parentes no setor financeiro. Positivo para compras, viagens e início de novos negócios. Vá em frente. C. 304 M. 5978

Peixes – Fase que pode acontecer discussão com a família. Você anda muito exigente, relaxe. Mercúrio o planeta da amizade e comunicação fortalece as finanças. Cuide da saúde, descanse mais. C. 243 M. 6159