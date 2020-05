Horóscopo do dia: previsão para o dia 25 de maio de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Conte com mais dinamismo, curiosidade e vontade de mudar. A Lua nova segue agora no acolhedor Câncer, enquanto o Sol segue em Gêmeos . A vontade é de buscar novos assuntos, trocar impressões sobre a vida, atualizar notícias, expressar ideias e sentimentos. Mas ainda é preciso cuidado com confusões e erros de julgamento. Vênus desafia Netuno, atenção para ilusões no amor e nas finanças. Quanto mais pesquisa, melhor. Procure abrir seu coração: vale ouvir mais, pensar diferente, buscar novos pontos de vista.

TOURO

É tempo de investir nos estudos e em suas habilidade de comunicação. Sol em Gêmeos, Lua em Câncer : afetividade, carinho e cuidado ganham em destaque. Continue também a estipular novas metas e intenções. Os desejos e as emoções podem oscilar, Vênus ainda desafia Netuno. Cultivar a autoestima é importante para não se tornar vítima do ciúme, do medo, das ilusões ou das carências infantis. Qualquer desavença pode ser superada com boas doses de atenção, carinho e um bom diálogo de coração aberto.

GÊMEOS

A vontade é de falar, mas doses de ponderação ao emitir opiniões são muito bem vindas. Sol, Mercúrio e Vênus segue em seu signo, mas Vênus segue retrógrado. Vale cultivar profissionalismo, demonstrar suas capacidades… mas sem acumular compromissos ou atirar pra todo lado. No momento, foco e atenção se tornam ainda mais importantes. Não espere muito dos outros, prefira cultivar autonomia. Desacelere para conectar-se com a intuição e a sensibilidade. Aproveite para buscar inspiração nas artes.

CÂNCER

O dia pode ser movimentado e dinâmico, mas evite acumular tarefas. Pelo contrário, é importante cuidar da saúde, promover tranquilidade e harmonia. A Lua segue em seu signo, você fica mais emotivo e inspirado. Procure cultivar o equilíbrio interior e encontrar respostas para antigas questões. Velhos modelos já não servem mais, o céu o convida a mudar. Continue a questionar-se para perceber o que deve ser abandonado, deixado para trás. O sonho, a fantasia, a meditação e as práticas espirituais continuam em destaque.

LEÃO

Você conta com capacidade para dialogar e interagir com abertura. Com o Sol em Gêmeos, cultive sua flexibilidade e capacidade de adaptação, esteja aberto para novos pontos de vista. A Lua segue em Câncer para inspirar a capacidade de acolher, nutrir e dar proteção. A palavra pode ficar mais sensível e inspirada. As relações mais íntimas e as demonstrações de carinho ganham destaque. Aproveite para dar atenção à quem ama, cuidar de assuntos relativos ao lar à família. Vale fazer algo inovador também!

VIRGEM

O Sol segue em Gêmeos: leveza, espontaneidade, flexibilidade e sociabilidade ganham destaque, você pode interagir com o mundo. Enquanto isso, a Lua segue em Câncer: junte na receita pitadas de sensibilidade, inspiração, compaixão, sentimentos e pensamentos positivos. Assim cria uma aura de proteção ao seu redor. Cresce a vontade de fugir da rotina, pois a Lua se combina com Urano . Aproveite para fazer algo diferente, isso pode renovar as energias e proporcionar inspiração.

LIBRA

Bom período para dedicar-se aos assuntos pessoais. Com Vênus retrógrado, aproveite para investir em sua autoestima. Fique atento para perceber se há controle manipulações e possessividade em seus relacionamentos. Com consciência, você pode transformar sentimentos. Lembre-se que nada vale mais do que sua saúde e seu equilíbrio. Invista também no aconchego e no clima acolhedor de sua casa. Com a Lua em Câncer, tem um bom período também para ficar próximo de pessoas queridas.

ESCORPIÃO

É importante cultivar flexibilidade e se adaptar às circunstâncias. A Lua nova segue em Câncer, as pessoas estão mais sensíveis e vulneráveis a qualquer ameaça de rivalidade. Marte se combina com Urano favorecendo mais liberdade e independência. Com Vênus retrógrado, fica mais evidente se há ciúmes, manipulações ou questões doentias em suas relações. Se o clima pesar, faça uma retirada estratégica para refletir melhor. Prefira harmonizar a casa ou o local de trabalho, eliminar a energia estagnada. Jogue fora o que não usa mais.

SAGITÁRIO

Esteja aberto para ouvir, a força vem dos outros. O relacionamento com quem está comprometido pode se renovar com diálogos esclarecedores. Tudo depende de sua disposição para ouvir, aprender e interagir. O Sol segue em Gêmeos e o convida a ampliar sua visão e sua consciência. Bom período para aprender ou ensinar. Prefira também investir na estruturação de sua empresa ou projeto, no aprimoramento do seu trabalho ou produto. Júpiter em Capricórnio recompensará seu empenho e perseverança.

CAPRICÓRNIO

Cultive força de vontade para crescer profissionalmente, para rever pontos de vista caducos e abandonar estruturas rígidas que impedem sua evolução. Este é o recado de Saturno retrógrado. Concentre-se em cuidar do corpo e de suas energias. Tem esquecido de cuidar de si? É preciso adaptar seus objetivos, pois aos poucos você modifica a forma de enxergar a vida. Invista no autoconhecimento. Vênus, Júpiter, Saturno e Plutão seguem retrógrados, indicando um período de profundas transformações em suas prioridades.

AQUÁRIO

Período dinâmico! Você está disposto a tomar iniciativas para conquistar seus objetivos nesta nova lunação. Com o Sol em Gêmeos, é tempo de novos cursos, estudos e aprendizados. Mas é preciso controlar a agitação mental. Procure relaxar com música tranquila, boas leituras e meditação. A Lua ingressa em Câncer: um convite para entrar em contato com o que é mais íntimo para você, fortalecer as ligações com as pessoas queridas. Aproveite para comunicar-se com cordialidade, expressar afeto e carinho.

PEIXES

Período bom para dar atenção às questões domésticas, aos familiares e pessoas queridas. A Lua segue em Câncer, estimulando a sensibilidade. Além disso, Vênus ainda Netuno: é importante expressar-se com amor e compaixão. Atividades ligadas às artes e à estética continuam favorecidas, mas evite comprar por impulso. Prefira companhias, leituras, informações e ambientes positivos, que levantam seu astral. Você pode aproveitar para dar aquele toque especial à sua casa, para que ela fique mais aconchegante.

