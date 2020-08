Horóscopo do dia: previsão para 3 de agosto de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

É importante cultivar uma atitude mais livre, independente e menos provocadora. Com a Lua cheia em Aquário, muitas situações chegam ao clímax. Fique atento aos temas que surgem em sua vida pedindo limpezas e mudanças. Vale pensar no futuro, olhar pra frente, fazer algo diferente. Porém, com mais inquietação, tome cuidado com a intolerância. Continue a evitar atitudes imprudentes para não tropeçar na própria perna ou se envolver em situações agressivas. Período ideal para abandonar velhos condicionamentos.

TOURO

Tempo de liberar velhas mágoas e promover limpezas emocionais. Insights, novidades, mudanças, surpresas e novas ideias estão em pauta. Com a Lua cheia, procure abrir-se para novos pontos de vista. Porém, é melhor evitar discussões acaloradas, pois todos podem ficar mais impacientes. Você pode cultivar liberdade, mas com responsabilidade. Sem negligenciar os compromissos ou abandonar as pessoas que ama. O bem estar individual deve ser levado em consideração, tanto quanto o bem estar da coletividade.

GÊMEOS

Vale cultivar independência e autonomia, mas sem pecar pela rebeldia. Você sai ganhando se respeitar o ponto de vista alheio e aceitar o outro como ele é. Os condicionamentos ficam mais baixos e você pode sentir a vida com mais liberdade. Porém, é melhor evitar a companhia de pessoas agressivas e intolerantes. Evite também críticas rígidas. A prudência, a calma, a atenção e a diplomacia é que garantem o avanço em seus projetos. Situações opressoras podem chegar ao limite. É hora de decidir: o que é preciso ser deixado para trás?

CÂNCER

Não deixe que os problemas do mundo afetem sua paz interior, seu equilíbrio e sua saúde. O período de Lua cheia revela sua maturidade nos intercâmbios, a verdade, a cumplicidade e o comprometimento em suas relações. É importante conectar-se com o coração, identificar-se com novas soluções e projetos que visam o bem da coletividade. Com mais independência e movimento, você pode evitar a ansiedade e a impaciência. Pode também encontrar novos caminhos, abandonar velhos vícios e apegos.

LEÃO

Com a Lua cheia procure tomar mais cuidado com os relacionamentos. Evite pecar pela agressividade, prefira promover limpezas e mudanças em hábitos e comportamentos. É importante abrir-se para a compreensão, sem ações intempestivas. Tanto nos assuntos profissionais, quanto na vida amorosa. Cuidado também com a impulsividade: não decida nada sem antes refletir e ponderar. Espere para poder raciocinar melhor e decidir o que deve fazer. Procure refletir e se inteirar sobre as questões mais elevadas da vida.

VIRGEM

Com a Lua cheia em Aquário, todos podem ficar mais sensíveis e avessos às restrições de qualquer espécie. A intolerância e a impaciência podem causar prejuízos. Com calma e tranquilidade, você pode determinar melhor o que pode ser feito e o que não é viável. Você pode agir com autonomia, porém, com cuidado para não parecer muito crítico. O desafio é lidar com as demandas práticas, as responsabilidades e o ritmo acelerado dos acontecimentos, ao mesmo tempo em que reserva tempo para meditar e interiorizar-se.

LIBRA

Seus dons diplomáticos e conciliadores podem se tornar ainda mais necessários com a Lua cheia. Os ânimos podem ficar mais exaltados. Procure respeitar os limites dos outros também para não se envolver em conflitos ou provocar rupturas. Vale também perceber situações que tolhem e limitam para promover libertações. Procure refletir: O que é preciso finalizar de vez e já não condiz com sua consciência e maturidade? É importante refletir, cultivar compreensão, alegria e gratidão acima de tudo.

ESCORPIÃO

Evite cobranças: a Lua cheia de Aquário pede liberdade, independência e autonomia. Muitas situações podem chegar ao limite, a ideia é modificar o que for possível. Porém, procure manter-se flexível e acessível. Procure também tomar cuidado com assuntos polêmicos. Posturas rudes, rebeldes, agressivas, imprudentes e individualistas ficam mais evidentes. Respire fundo para relaxar a mente e exercitar o autocontrole. Sua energia pode ser canalizada para algo mais criativo e independente.

SAGITÁRIO

O nível de intolerância pode ficar mais alto com a Lua cheia e a tensão entre Júpiter e Marte. Procure descontrair o ambiente com sua leveza e seu bom humor. Cresce a vontade de agir com liberdade. Você pode pensar no futuro, buscar novas soluções, identificar-se com correntes vanguardistas, libertar-se de cobranças e de preconceitos. Evite cobranças e discussões, não é boa hora para provocar ninguém. O condicionamentos estão mais baixos, você pode colocar-se em movimento, investir em limpezas e mudanças.

CAPRICÓRNIO

Vale fazer algo diferente e deixar velhos hábitos para trás com a Lua cheia de Aquário. Se suas relações estão desgastadas, você pode mostrar-se mais flexível. Não permita que uma situação emocional negativa o perturbe para atingir a meta, nem perca tempo com conflitos improdutivos. Cuidado para não incomodar as pessoas com críticas e reclamações! Prefira agir com autonomia, sem cobranças. Prefira também os ensinamentos elevados, assim pode aprimorar ideias, negociações e projetos.

AQUÁRIO

A Lua cheia acontece em seu signo, trazendo o ápice para muitas situações. O cuidado deve ser com a inquietação, pois fica mais difícil realizar tarefas repetitivas, ou ficar por muito tempo parado num só lugar. Procure colocar-se em movimento. Você pode rearranjar ou concluir situações que se arrastam, transformar ou libertar relações que se tornaram difíceis ou emperradas. Tudo o que favorece a quebra de velhos hábitos e padrões está favorecido. Porém, dê às pessoas que ama o tempo e o espaço que merecem.

PEIXES

Evite radicalismos, pois o céu pede abertura para novas compreensões. Cultive a independência emocional com a Lua cheia de Aquário. É tempo de libertação, independência e novos aprendizados. Perceba agora o que já não condiz com sua consciência e deve ser deixado para trás. Procure evitar assuntos pesados, negativos ou pessoas que o puxam para baixo. O desafio é equilibrar os compromissos e responsabilidades com a necessidade de afastar-se um pouco para relaxar e meditar.