Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 30 de julho

Se os leoninos não conseguirem atingir a posição de responsabilidade a que se consideram merecedores têm a tendência a se tornarem preguiçosos, impetuosos e inconstantes. É uma pessoa que gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração dos demais.

Quem nasceu hoje

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os nativos de Libra ainda passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais, não relegue suas responsabilidades. Fuja de discussão com familiares. Evite gastos fora do orçamento.

Áries – Você terá a seu favor apoio das pessoas que negocia ou trabalha. Condições de progresso estão no seu caminho. Sua simpatia conquistará novos amigos. Conseguirá resolver problemas existentes. Amor estável. C. 109 M. 8725

Touro – Este é um bom dia, os negócios e trabalho fluem com intensidade para o equilíbrio. Vem o sucesso financeiro. Aprovação da família em novas mudanças no lar. Seu amor esta mais apaixonado. C. 068 M. 9507

Gêmeos – Vênus, esta se preparando para dar a você melhores condições de trabalho e negócios. A fase atual traz amor em alto astral. É só aproveitar. Conte com Sagitário e Áries. Saúde perfeita. C. 342 M. 4438

Câncer – Dia que estará mais comunicativo no trabalho. Novas chances de ganhos. Logo verá o sucesso financeiro acontecer. Procure se preparar para as mudanças no lar. Amor ainda neutro. C. 253 M. 7876

Leão – Nesta fase precisará ser menos exigente e mais compreensivo no trabalho e com seus familiares. Não conseguirá fazer se entender, comunicação difícil. Mercúrio não o favorece. Amor em paz. C. 797 M. 1651

Virgem – Período exigente em relação à mudanças no trabalho. Evite novos negócios, por melhor que pareça. O Sol, transita pela sua desfavorável 12ª casa. Deixe a paz se instalar no coração. Dia neutro no amor. C. 436 M. 6282

Libra – O seu dia será no alerta e o ideal é não sair da rotina. Precisará dar atenção às pessoas da família, principalmente os idosos. Procure ter paciência no setor de trabalho. Relaxe e viva bem. C. 503 M. 0947

Escorpião – Fase que receberá colaboração no trabalho com resolução dos problemas existentes. Conte com seus esforços na busca do sucesso e equilíbrio financeiro. Seu amor transmite carinhos e compreensão. C. 860 M. 4794

Sagitário – Você passa por uma fase de mudanças no rumo dos seus negócios e trabalho. Procure ser mais ativo e entender que poderá enfrentar alguns desafios. A família colabora com as finanças. Amor com paixão. C. 115 M. 2589

Capricórnio – Dia que deve ser menos exigente com a família e evitar as críticas. A fase é de mudanças, não passe dos limites nos gastos financeiros. Procure apoio de Escorpião e Câncer. Amor exigente. C. 684 M. 5132

Aquário – Você sente que passa por um período que conseguirá realizar a maior parte dos seus projetos de vida familiar e profissional. Vênus na sua quinta casa traz novidades no lar. Pode tentar em jogos e loteria. C. 279 M. 6310

Peixes – O dia promete tranquilidade na vida familiar, pode sair para compras domésticas, resolver os problemas financeiros e dar apoio a parentes de Libra. Intuição fortíssima e com isso o amor flui com carinhos. C. 921 M. 8063