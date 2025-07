Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 28 de julho

Se o leonino não conseguirem atingir a posição de responsabilidade a que se consideram merecedores têm a tendência a se tornarem preguiçosos, impetuosos e inconstantes. É uma pessoa que gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração dos demais.

Quem nasceu hoje

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os nativos de Virgem começam a semana no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais. Fuja de discussão com familiares. Nada de gastos fora do orçamento. Saúde neutra.

Áries – Um início de semana positivo no lar, no trabalho e negócios. Agitação normal, vencerá todos os entraves financeiros. Amor com participação e novidades na convivência. Saúde boa. Tente na loteria. C. 409 M. 9945

Touro – Dia para acertar os problemas da família. Conseguirá fechar bons acordos financeiros. Ouça mais sua intuição em termos profissionais. Notícias sobre parentes. Amor com felicidade. Saúde equilibrada. C. 762 M. 2798

Gêmeos – Fase de bons negócios, apoio ao seu trabalho e possibilidade de convites para parcerias comerciais. Paixão em alta, Vênus traz carinhos e compreensão. Pode Viajar. Conte com Sagitário e Peixes. C. 175 M. 5314

Câncer – Dia que pode resolver os problemas da área financeira e profissional. Com cautela acertará as dificuldades. Seu amor precisa de mais compreensão. Proteção espiritual. Não discuta com a família. C. 913 M. 1587

Leão – O Sol e a Lua estão no seu signo, isso significa que conseguirá acertar todos os problemas que passou até agora. Ouça sua intuição e não crie dificuldades com quem negocia ou trabalha. Amor motivado. C. 827 M. 7061

Virgem – Dia que Sol e a Lua o desfavorecem. O ideal é ficar na rotina. Não tente mudar o rumo dos negócios e trabalho. Desfavorável para compras, viagens e visitas. Você esta no alerta. C. 582 M. 4130

Libra – Conseguirá dar um novo rumo para a vida financeira, além de ter colaboração das pessoas que negocia. Você sente que tudo esta bem no amor. A família transmite compreensão. Conte com Câncer. C. 151 M. 6872

Escorpião – Dia que deve buscar e aceitar colaboração da família em suas finanças. Pode sair para compras e, até início de negócio próprio. Momento positivo na vida afetiva. Não discuta com Virgem. C. 762 M. 8504

Sagitário – Os problemas profissionais e domésticos que passou ficam longe. Dia para acertar o trabalho, os negócios e as dificuldades do lar. Conseguirá abrir caminhos no amor e no lar. Boa saúde. C. 240 M. 3436

Capricórnio – Dia que deve organizar as mudanças que pretende realizar no lar. Evite ser tão exigente e até teimoso. O ambiente doméstico esta tranquilo, apoio de Câncer e Libra. Evite as indecisões no amor. C. 807 M. 5723

Aquário – Nesta fase pode ajustar parcerias comerciais, a vida afetiva e tomar decisão de convivência ou acertos de discussões. Tudo e todos colaboram com seu sucesso e felicidade. Apoio de Gêmeos e Leão. C. 338 M. 2280

Peixes – Período que pode esperar pelo melhor, terá colaboração da família e do seu amor. O setor financeiro entra em fase de sucesso. Você sente que todos estão felizes ao seu lado. Não abuse na alimentação. C. 695 M. 0659