Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 27 de julho

Dos signos do Fogo, Leão é o menos impulsivo de todos, mas o que mais gosta de ser amado e admirado. Em geral, os leoninos se casam muito cedo, acreditando ter encontrado o parceiro ideal, mas isso pode se reverter em pura ilusão, que mais tarde irão lamentar. Entre tanto, o leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os virginianos passam o domingo no alerta e os astros aconselham a rotina nesta fase desfavorável. Procure descansar e repor as energias gastas. Evite entrar em confronto com seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Nas finanças, nem sempre é racional e os altos e baixos fazem parte de sua vida. Em alguns momentos da vida consegue ter muito dinheiro, mas na maioria das vezes emprega mal e tem tendência a esbanjá-lo. C. 152 M. 4406

Touro – Com sua capacidade de apreciar e, muitas vezes, criar o belo, faz do mundo um lugar agradável, mais confortável e muito mais bonito de se viver. A economia, a prudência e a diplomacia darão resultados positivos. C. 831 M. 2023

Gêmeos – Seu sistema nervoso é sensível e há necessidade de cuidados, como: dormir pelo menos 8 horas por noite, fazer exercícios. O dinheiro? Quem falou em dinheiro? Quando tem, ótimo! E quando não tem, paciência! C. 480 M. 6761

Câncer – A saúde no geral é boa e não oferece grandes problemas, mas, tem um “mas”, trata-se da ansiedade e a angústia que o faz comer desordenadamente, agredindo o aparelho digestivo e o fígado. C. 129 M. 7345

Leão – Detesta a palavra limite e gosta de comer bem. Problemas circulatórios, coração, úlcera, fígado e coluna são os pontos vulneráveis. Com relação ao dinheiro, não sabe impor limites e viver modestamente. C. 918 M. 1892

Virgem – Hipocondria é a palavra que o acompanha. Inconscientemente, descobre que sofre de inúmeras doenças… que se encontram somente em sua imaginação. Nas finanças, consegue se equilibrar. C. 204 M. 2279

Libra – Conquistará uma vida relativamente estável. Mas, com facilidade ajudará os que precisam e, muitas vezes, não encontrará a devida retribuição aos que auxiliou nos momentos difíceis. C. 094 M. 8610

Escorpião – Possui uma infinidade de predicados para alcançar uma situação financeira. Embora não seja pão duro, não gosta de gastar sem necessidade e, é por isso que, sempre tem uma reserva financeira. C. 167 M. 6174

Sagitário – Nas finanças é habilidoso e nasceu para ter uma vida próspera. Bom administrador, consegue com facilidade os cargos de chefia, quando não vê seus caminhos abertos para dirigir seu próprio empreendimento. C. 656 M. 4597

Capricórnio – Nas finanças consegue obter o suficiente para uma vida saudável, mas quando o dinheiro começa a aparecer pode tornar-se mesquinho e, com isso levanta a inveja de todos à sua volta. C. 543 M. 0936

Aquário – Os negócios não são o seu ponto forte, apesar de serem bastante gananciosos. Sempre terão mais sucesso se aceitarem dividir as responsabilidades do trabalho ou negócios. C. 371 M. 2485

Peixes – Nas finanças é desligado e não sabe administrar grandes empresas ou altas somas em dinheiro, pois pode ser levado pelas próprias fantasias em ganhar mais e perder o pouco que conquistou. C. 025 M. 8059