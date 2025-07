Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 26 de julho

O leonino é caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. O leonino gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 17h57 a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie as mudanças que pretende fazer no trabalho e vida pessoal. Após esse horário os cuidado serão dos virginianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em andamento no trabalho. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 694 M. 7837

Touro – Fase para expor suas ideias com clareza no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Muita energia para dar novo rumo a mudanças em seu lar. C. 856 M. 9092

Gêmeos – Bem posicionado, tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode promover mudanças na sua casa. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 912 M. 5753

Câncer – Aproveite as oportunidades que aparecerem, e não tema novas responsabilidades no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois, faça um programa diferente. C. 767 M. 6322

Leão – Você fica até o começo da noite no alerta, e os cuidados devem ser redobrados durante este período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. C. 419 M. 8786

Virgem – Sol e Lua devem trazer problemas para sua vida pessoal e profissional. Use sua intuição para acertar o que esta errado. A partir das 17h57, você passará a receber a influência do alerta. C. 302 M. 4971

Libra – Momento positivo para fazer todas as mudanças que pretende em sua casa. Sinal verde para compras de uso pessoal. Total entrosamento com a pessoa amada. Organismo perfeito. C. 227 M. 3456

Escorpião – Busque o sucesso em tudo o que for realizar. Defenda seus planos profissionais, mas nada de exageros. Deixe sua energia surpreender os colegas. Explore o diálogo com a pessoa amada e família. C. 570 M. 1042

Sagitário – Os astros protegem todas as iniciativas profissionais. A sua capacidade e postura devem abrir novas portas para o sucesso. Tire o final de semana para fazer um programa diferente com seu par afetivo. C. 186 M. 2209

Capricórnio – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso no trabalho. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 945 M. 5164

Aquário – Você esta em um bom momento e deve aproveitar para acertar o seu trabalho. Os astros indicam bons negócios. Se puder tire um tempo para se divertir com seu amor no final de semana. C. 631 M. 7595

Peixes – Acelere os planos de crescimento no trabalho. Positivo para compras ou mudanças domésticas. Forte sintonia com seu par afetivo no final de semana. Organismo excelente. C. 043 M. 8612