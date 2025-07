Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 25 de julho

Os nativos Leão se atirarão de corpo e alma a qualquer esporte que apreciarem, e nele se destacarão. Embora seja um tanto competitivos, os leoninos preferem praticar esportes menos combativos, pois se orgulham de seu próprio desempenho e a realização, e querem mostra ao mundo que são os melhores.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

Áries – Dia que seus planos de trabalho e negócios ganham força, você se livrará dos problemas. Não fale sem pensar. Cuidado com os invejosos no seu caminho. Ótimo astral no amor. Finanças equilibradas. C. 102 M. 6578

Touro – A fase é de compreensão com a família. Suas ideias serão bem aceitas, inclusive na área profissional. Cuidado com a precipitação em abrir novos negócios, o ideal é buscar apoio. Amor com equilíbrio. C. 957 M. 3186

Gêmeos – Você passa por uma fase que pode abrir frentes de negócios e ter mais dinheiro. Conseguirá realizar novos projetos domésticos e receber proposta de trabalho. Realização afetiva. C. 724 M. 0312

Câncer – O dia é positivo para acertar os problemas financeiros e profissionais. Terá todo apoio para organizar o setor familiar. Vênus, passa a transitar no seu signo no dia primeiro de agosto melhorando sua vida. C. 861 M. 3735

Leão – A Lua, quando traz o alerta pede que se conecte com seu equilíbrio interior. Não saia da rotina, adie compras, viagens, decisões, mudanças no lar e trabalho. Insatisfação na vida afetiva. C. 671 M. 7194

Virgem – Dia que precisará de mais energia para vencer os embates naturais desta fase. Desfavorável para viagens, novos gastos, mudanças nos negócios e trabalho. Evite ser tão crítico com a pessoa amada. C. 890 M. 1043

Libra – Você terá um bom período para inovar nos negócios. Positivo para compras, viagens e decisões na área doméstica. Acredite na sua força e vá em busca dos seus ideais. Compreensão do seu amor. C. 383 M. 4990

Escorpião – Os seus planos ganham novo impulso, apenas evite contar sobre seus projetos a nativos de Leão e Virgem. Tranquilidade no lar. Vem grandes mudanças na área profissional. Amor com atração. C. 542 M. 2827

Sagitário – Fase que deve usar sua força interior e entender que terá problemas para realizar mudanças nos negócios e no lar. Mas, sua energia trará o sucesso que busca nas no setor financeiro. Amor total. C. 931 M. 6242

Capricórnio – Dia que conseguirá resolver alguns dos problemas financeiros da família. Sua participação será necessária para dar impulso nos gastos e conseguir o que deseja. Seja prestativo com seu amor. C. 409 M. 9361

Aquário – Você terá um dia tranquilo e pode programar o fim de semana que será feliz. Aceite convites da família. Adapte-se as mudanças no lar. O amor vem com toda energia e carinhos. Tente na loteria. C. 018 M. 5456

Peixes – O dia será bem tranquilo e de segurança nos negócios. Você esta agindo com determinação nos assuntos do lar o que trará felicidades com a família. Amor agitado. Saia para compras e viagens. C. 351 M. 8605