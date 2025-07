Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 24 de julho

O leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio. E dificilmente acabaria com o casamento mesmo não sendo o ideal.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade forte, e não teme tomar decisões. Os desafios fazem parte de sua vida. Esta sempre evidência. Os trabalhos que envolvam o público exercerão grande influência neste nativo. É motivado, companheiro e perspicaz.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 12h30, e a rotina é indicada enquanto durar este período negativo no trabalho e vida pessoal. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos leoninos.

Áries – Fase que pode contar com apoio de pessoas influentes, principalmente nos negócios envolvendo novos trabalhos e parcerias. Magnetismo no amor e, chances de assumir compromisso ou acertar discussões. C. 371 M. 4269

Touro – O astral esta super agradável e há possibilidades para resolver assuntos financeiros da família. Novas decisões em seus compromissos profissionais. Os estudos e a família trazem satisfação. Amor com alegrias. C. 812 M. 2311

Gêmeos – Novas atividades profissionais podem acontecer. Reaja aos problemas e conte com sócios ou superiores. Você sente que terá mudanças e equilíbrio na vida afetiva. Solução de problema de saúde. C. 916 M. 3147

Câncer – A Lua ainda o desfavorece, você acorda no alerta e somente a partir das 12h30 é que terá chances de ter um período equilibrado. Portanto, deixe compras, decisões do lar, negócios e trabalho para a tarde. C. 129 M. 5622

Leão – O período começa a trazer equilíbrio para vida familiar e profissional. Mas, hoje precisa organizar o trabalho e o setor doméstico. A partir das 12h30 entrará no alerta, a Lua o desfavorecerá por dois dias e meio. C. 094 M. 9513

Virgem – O ideal é entender que o Sol, o desfavorece, isto acontece todo ano antes do seu aniversário. Com equilíbrio vencerá os problemas, a indicação é para ficar uma pouco mais na rotina. Procure se cuidar. C. 540 M. 8344

Libra – Dia positivo para resolver os problemas da família. O trabalho caminha a passos largos em direção ao sucesso. É só você querer evitando ser tão indeciso. Apoio de Touro nos negócios. Amor suave. C. 307 M. 0148

Escorpião – O dia é ideal para compras, viagens e resolver problemas da vida familiar. Pode acontecer reconciliação com Leão e Capricórnio. Melhora o clima profissional. Vencerá todos os entraves. Amor definido. C. 726 M. 1412

Sagitário – Período para ser mais decidido em relação ao setores profissionais e financeiros. Mesmo que não consiga o que busca em termos de dinheiro é, só uma fase. Vênus, traz nova paixão. C. 653 M. 4790

Capricórnio – A fase é de mudança em sua mente, conseguirá resolver assuntos financeiros, tudo esta a seu favor. No amor seja mais carinhoso, evite ver somente os problemas. A relação com a família vai bem. C. 237 M. 7628

Aquário – Haverá uma guinada na profissão e com a família. Vênus, na sua positiva quinta casa astral traz o sucesso no trabalho e negócios. Chances de reconciliação com seu amor. Esta mais popular. Boa saúde. C. 478 M. 8995

Peixes – Dia em você demonstra compreensão com a família. Fase que transmite muito amor e paz. O trabalho e negócios continuam com bons contatos. Dê apoio à Gêmeos e Virgem. C. 875 M. 6274