Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 23 de julho

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Tem um forte magnetismo, e com isso atrairá a atenção das pessoas à sua volta. Conseguirá boas e duradouras amizades. O raciocínio rápido é um dos pontos fortes deste nativo. As viagens serão constantes. É encantador, aventureiro e talentoso.

Alerta

A partir das 09h27, o alerta será direcionado para os nativos de Câncer e a rotina é indicada durante este período negativo. Adie negociações ou mudanças no trabalho. Paciência com sua família. No amor, evite cobranças ou poderá ter aborrecimentos.

Áries – Fase de muita energia e condições favoráveis para o progresso financeiro. Apenas, fique longe dos invejosos. Tudo bem no seu lar, pode sair para compras. Vênus, equilibra o amor. C. 193 M. 7125

Touro – Dia que conseguirá resolver os problemas doméstico com uma certa facilidade. Oportunidades financeiras, de negócios e parcerias. Muita atenção do seu amor. Saúde equilibrada. Conte com ajuda da família. C. 674 M. 3497

Gêmeos – Você esta livre do alerta, a Lua imprime equilíbrio com a família. Colabore com Sagitário e Peixes. Amor em alto astral, novidades na convivência. Positivo para viagens, compras e acertos financeiros. C. 453 M. 9571

Câncer – O dia é de alerta, empregue sua energia de forma produtiva e não entre em atritos ou crises de mau humor no ambiente de trabalho. Será preciso dar mais atenção ao seu amor. Evite novos gastos. C. 827 M. 2640

Leão – Neste período você recebe apoio para realizar novos trabalhos, negócios e, até ir atrás de compromissos financeiros. Conseguirá resolver todas as dificuldades da família. Saldo positivo no amor. C. 504 M. 6431

Virgem – Você já sentiu que nem tudo acontece como quer. O Sol, trava suas energias e as questões financeiras e profissionais ficam em baixa. Dê atenção à saúde. Evite novos gastos. Não discuta no trabalho ou no lar. C. 315 M. 5786

Libra – A fase é propícia para renovar os negócios da família. Todos estão prontos a colaborar. Precisará dar atenção aos gastos. Não crie atritos com Capricórnio e Virgem. Amor em alto astral. C. 286 M. 0854

Escorpião – Dia que deve dar atenção e até apoio financeiro à família. Suas novas atividades trarão os lucros que esta esperando. Amor descontraído. Bom convívio na área profissional. Corte os ciúmes de sua vida. C. 031 M. 4212

Sagitário – Um dia especial na área profissional, os problemas começam a ser dissolvidos. Projetos ligados à sociedade ou parceria trazem ótimas condições financeiras. Amor ideal. C. 108 M. 6084

Capricórnio – Período que deve cuidar da saúde, um exame vai ajudar a renovar suas energias. Mudanças financeiras. Seja menos exigente com quem negocia. Amor com planos difíceis. Sucesso no trabalho. C. 769 M. 8709

Aquário – Você vive uma fase feliz apesar de alguns obstáculos, haverá boas novas no lar e na vida financeira. O setor profissional esta competitivo, mas vencerá todas as dificuldades. Amor envolvente. C. 446 M. 9365

Peixes – Dia positivo para compras domésticas, incluindo os ligados à decoração. O setor profissional esta competitivo, mas vencerá todos os problemas. Conte com seu amor. Cuide da saúde. C. 383 M. 2910