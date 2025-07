Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 22 de julho

O leonino recebe sua força direta do Sol, que é o centro do nosso sistema planetário, este nativo é uma pessoa egocêntrica, autoritária e absorvente. Tem um brilho dourado em cada gesto. Mesmo que não tenha cultura nem importância social, maneja os amigos e os parentes de modo a fazer sempre o que ele quer. Ninguém convence um nativo de Leão a mudar de rumo ou de ponto de vista.

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Não se arrisque no trabalho, deixe tudo como esta. Cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Os problemas profissionais e as oscilações nos negócios começam a se dissipar. Você esta pronto para resolver as dificuldades da família. Livre-se dos invejosos. Conte com Gêmeos e Câncer. Amor com conquista. C. 617 M. 8392

Touro – Os astros trazem sucesso no setor profissional e financeiro. Seus projetos estão em alta. Colaboração dos envolvidos nos seus negócios. Apoio de sócios e superiores. Confiança da família. Amor total. C. 813 M. 7832

Gêmeos – A Lua no seu signo ajuda acertar os problemas financeiros e traz liberdade para abrir novos caminhos. Não deixe a indecisão prevalecer. Melhora na qualidade de vida com a família. Vênus, traz amor e dinheiro. C. 490 M. 0746

Câncer – A partir de hoje o Sol, influenciará sua poderosa segunda casa, que envolve o trabalho, dinheiro e negócios. Conte com familiares nos seus planos. Mas, hoje é seu alerta. Dê apoio ao seu amor. C. 179 M. 3054

Leão – Finalmente o Sol passa a transitar no seu signo. É a fase do seu aniversário. Além de ficar mais descontraído, você se sente livre e vivo para iniciar nova caminhada. Amor e saúde. C. 346 M. 7685

Virgem – Os astros avisam que você começa a receber a influência negativa do Sol na sua desfavorável 12ª casa. É o chamado inferno astral. Não tenha receio, apenas lute mais para realizar seus planos. C. 960 M. 2305

Libra – Você tem pela frente um bom período, muitas movimentações financeiras e profissionais. Vá em busca de seus objetivos. O astral é positivo para um boa convivência no amor. C. 528 M. 6471

Escorpião – A influência do Sol na 10ª casa, é indício de sucesso e tranquilidade no setor financeiro e profissional. Boas novas na família, que vem com mudanças até de moradia. Cooperação da pessoa amada. C. 276 M. 1519

Sagitário – O Sol na sua nona casa traz a realização dos projetos profissionais e novos negócios. Aberturas financeiras. Conseguirá aliar o trabalho e amor da família. Colaboração da pessoa amada. C. 336 M. 9920

Capricórnio – Fase que deve refletir antes de entrar em ação no setor doméstico e profissional. Não conte com a família e faça sua parte sem esperar retribuição. Seja sincero e carinhoso com o seu amor. Cuide da saúde. C. 407 M. 5126

Aquário – Período que será importante o suporte das pessoas ligadas aos negócios e trabalho. No início tudo parecerá confuso, mas você pode garantir o sucesso aceitando apoio de Escorpião e Gêmeos. C. 951 M. 0809

Peixes – Você esta bem astrologicamente e, pode sair para novas realizações profissionais, financeiras e ter colaboração no trabalho. O desejo de estar perto da família fala mais alto. Amor intenso e paixão. C. 084 M. 3261