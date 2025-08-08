Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 08 de agosto

Published

18 minutos ago

on

Imagem ilustrativa | ( Reprodução )

Os leoninos são dotados de criatividade, sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos. 

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Esta sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Fase que conseguirá solucionar as dificuldades que vem enfrentando. Evite falar sem pensar ou ser pessimista. Dia de sucesso profissional e equilíbrio nos negócios. Marte traz saúde e amor. C. 840 M. 0185

Touro – Dia de tranquilo no seu lar, a família esta pronta a colaborar. Positivo para viagens, compras e solução de negócios imobiliários. Hora certa para viver bem com seu amor. Cuide da saúde. C. 578 M. 1409

Gêmeos – Neste período você deve compreender as mudanças que precisa realizar nos negócios e aceitar apoio da família. Vênus traz um bom relacionamento no trabalho, melhora as finanças e o amor. C. 724 M. 2890

Câncer – Hora certa para resolver os assuntos da vida familiar. Terá todo o apoio que necessita para organizar seu trabalho, e abrir novas frentes de negociações. Boa convivência no amor. Dia especial com sócios. C. 306 M. 9948

Leão – O sucesso e a tranquilidade no setor financeiro dependerão do seu equilíbrio nos gastos. Esta fase pede cautela com as mudanças profissionais. Evite novos compromissos com sócios. Amor neutro. C. 039 M. 8053

Virgem – Você sabe que este período é chamado de inferno astral, mas logo conseguirá resolver os problemas da área profissional e tudo pode virar paraíso. Tenha paciência, evite críticas. Dê apoio à família e seu amor. C. 958 M. 7026

Libra – A influência de Marte, no seu signo traz chances de acertar as finanças e abrir caminhos na área de negócios. Conte com Gêmeos e Áries. Aproveite para dialogar com a família e dar apoio a seu amor. C. 296 M. 6284

Escorpião – O seu astral esta ótimo e a fase é ideal para apresentar suas ideias e lutar pela posição de destaque que sempre desejou. Suas relações de amizades estarão em alta. Saúde com energia. C. 415 M. 5332

Sagitário – Um bom dia na vida familiar e no setor profissional. Conseguirá organizar seus negócios e gastos. Apoio de sócios ou superiores. Sucesso financeiro que começa acontecer. Dê apoio ao seu amor. C. 681 M. 3617

Capricórnio – A Lua esta no seu signo ajudando a resolver alguns dos problemas que traziam apreensão. Criatividade e boas ideias. Seu amor precisa de carinhos e atenção. Saia para negociar. Boa saúde. C. 361 M. 0727

Aquário – Você esta passando pelo alerta e deve se recolher, isto é fique na rotina e não faça novos gastos. Não crie problemas com a família, o ideal é ser mais compreensivo. Amor difícil. Cuide da saúde. C. 895 M. 9671

Peixes – Dia que terá facilidade para acertar o trabalho, compras e dar apoio à sua família. Você passa bem e, tem chances de novos negócios. A pessoa amada transmite carinhos e paixão. Finanças em alta. C. 714 M. 2562

