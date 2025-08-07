Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto

A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte, tomará as rédeas e tentará o domínio absoluto. Precisará, por isso mesmo encontrar um companheiro forte e decidido, do signo de Áries ou Gêmeos, para sentir-se verdadeiramente dominada e contida como mulher.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até o final da noite, e o aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Adie todo tipo de negociação para quando estiver melhor posicionado. No amor, o ciúmes pode trazer brigas. Saúde neutra.

Áries – Hoje Marte, seu planeta passa a transitar em Libra estimulando parcerias, o trabalho e permitindo que tenha novas ideias para ganhar mais. Estará propenso assumir compromisso afetivo. Tente na loteria. C. 498 M. 7037

Touro – Você esta pronto para usufruir um bom período nos negócios, trabalho e ter mais liberdade de ação. Seu envolvimento com a família será mais intenso. Acertos no amor. Bom para viagens. C. 861 M. 3582

Gêmeos – Mercúrio seu planeta, trará mudanças financeiras e profissionais a partir do dia 26. Leve tudo com calma e evite gastos fora do orçamento. O amor vem com força total. C. 925 M. 5873

Câncer – Nesta fase conseguirá realizar a maior parte dos negócios, trabalho e ter o dinheiro que necessita. Esta em alta sua capacidade de tomar iniciativas nos assuntos da família. Amor protetor. C. 102 M. 9218

Leão – Período que deve refletir sobre a vida afetiva, familiar e não ser tão exigente. Mercúrio o planeta da comunicação esta parado no seu signo, com isso tudo fica devagar. Não abuse de suas forças. C. 253 M. 8744

Virgem – Marte, sai hoje do seu signo o que deve melhor seus negócios. Evite ser exigente e crítico, planeje a vida familiar, todos esperam sua colaboração. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no trabalho. C. 315 M. 0321

Libra – A partir de hoje a presença de Marte no seu signo é indício que poderá resolver os problemas da área profissional e financeira. A vida familiar também será privilegiada. Pode contar com o seu amor. C. 520 M. 2606

Escorpião – O setor profissional esta favorecido e com chances de melhorar mais. Seu dinamismo e iniciativa serão bem recebidos. Conquistará uma melhor posição. De mais atenção à família. Amor valorizado. C. 019 M. 4351

Sagitário – O Sol colabora com você, por isso vá em busca de novos trabalhos, acertos afetivos, familiares e alterações nos negócios. Condições de ajustar antigos problemas. Amor com mudanças, sem estresse. C. 735 M. 3180

Capricórnio – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 22h19. Não deixe se influenciar por pessoas negativas. Evite novos negócios, compras à prazo, viagens, mudança no lar e no trabalho. C. 248 M. 1464

Aquário – Você passa bem o dia e pode sair para compras, acertos na área profissional e resolver assuntos do lar. Bem tranquilo, encontrará apoio do seu amor. Se prepare para o alerta que inicia às 22h19. C. 674 M. 5956

Peixes – O dia será de boas realizações profissionais. Esta tudo bem e continuará assim. Harmonia e colaboração no trabalho. A família o protege e você resolverá os assuntos financeiros. Amor sem restrição. C. 184 M. 6795