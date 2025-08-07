Horóscopo
Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto
A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte, tomará as rédeas e tentará o domínio absoluto. Precisará, por isso mesmo encontrar um companheiro forte e decidido, do signo de Áries ou Gêmeos, para sentir-se verdadeiramente dominada e contida como mulher.
Quem nasceu hoje
É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.
Alerta
Os capricornianos ficam no alerta até o final da noite, e o aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Adie todo tipo de negociação para quando estiver melhor posicionado. No amor, o ciúmes pode trazer brigas. Saúde neutra.
Áries – Hoje Marte, seu planeta passa a transitar em Libra estimulando parcerias, o trabalho e permitindo que tenha novas ideias para ganhar mais. Estará propenso assumir compromisso afetivo. Tente na loteria. C. 498 M. 7037
Touro – Você esta pronto para usufruir um bom período nos negócios, trabalho e ter mais liberdade de ação. Seu envolvimento com a família será mais intenso. Acertos no amor. Bom para viagens. C. 861 M. 3582
Gêmeos – Mercúrio seu planeta, trará mudanças financeiras e profissionais a partir do dia 26. Leve tudo com calma e evite gastos fora do orçamento. O amor vem com força total. C. 925 M. 5873
Câncer – Nesta fase conseguirá realizar a maior parte dos negócios, trabalho e ter o dinheiro que necessita. Esta em alta sua capacidade de tomar iniciativas nos assuntos da família. Amor protetor. C. 102 M. 9218
Leão – Período que deve refletir sobre a vida afetiva, familiar e não ser tão exigente. Mercúrio o planeta da comunicação esta parado no seu signo, com isso tudo fica devagar. Não abuse de suas forças. C. 253 M. 8744
Virgem – Marte, sai hoje do seu signo o que deve melhor seus negócios. Evite ser exigente e crítico, planeje a vida familiar, todos esperam sua colaboração. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no trabalho. C. 315 M. 0321
Libra – A partir de hoje a presença de Marte no seu signo é indício que poderá resolver os problemas da área profissional e financeira. A vida familiar também será privilegiada. Pode contar com o seu amor. C. 520 M. 2606
Escorpião – O setor profissional esta favorecido e com chances de melhorar mais. Seu dinamismo e iniciativa serão bem recebidos. Conquistará uma melhor posição. De mais atenção à família. Amor valorizado. C. 019 M. 4351
Sagitário – O Sol colabora com você, por isso vá em busca de novos trabalhos, acertos afetivos, familiares e alterações nos negócios. Condições de ajustar antigos problemas. Amor com mudanças, sem estresse. C. 735 M. 3180
Capricórnio – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 22h19. Não deixe se influenciar por pessoas negativas. Evite novos negócios, compras à prazo, viagens, mudança no lar e no trabalho. C. 248 M. 1464
Aquário – Você passa bem o dia e pode sair para compras, acertos na área profissional e resolver assuntos do lar. Bem tranquilo, encontrará apoio do seu amor. Se prepare para o alerta que inicia às 22h19. C. 674 M. 5956
Peixes – O dia será de boas realizações profissionais. Esta tudo bem e continuará assim. Harmonia e colaboração no trabalho. A família o protege e você resolverá os assuntos financeiros. Amor sem restrição. C. 184 M. 6795
Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , Facebook e Instagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram
Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil
Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil
O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil
O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto
A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte,...
Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis
Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo
O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um...
Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor
A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025
Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus
O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus
A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...
Regional
Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões
A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões
O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES
A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...
Estadual
Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol
O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília
Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada
Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...
Nacional
VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas
O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo
A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’
Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...
Policial
DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas
Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas Ação faz parte da...
ENTRETENIMENTO
Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’
A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’
Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’
Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...
POLÍTICA
Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta
Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Em sessão na Ales, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício
Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Esportes
Morre Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, vítima de câncer
O Fluminense informou, em nota, sobre o falecimento do profissional nesta terça-feira (5/8). Ele foi vítima de um câncer Na...
Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida
O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo...
Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4
O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma...
Mais Lidas da Semana
-
Nacional6 dias ago
Samarco reabre Programa Indenizatório Definitivo (PID) e amplia acesso à reparação
-
Variedades6 dias ago
Influencer troca conserto de carro por calcinha usada: ‘Saiu no lucro’
-
São Mateus5 dias ago
Tiros em bar deixa quatro pessoas baleadas na zona rural de São Mateus
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Homem procura UPA com cenoura presa em parte íntima
-
Economia7 dias ago
Garantir uma compra online protegida no seu dia a dia
-
Estadual6 dias ago
Espírito Santo fecha julho com menor número de homicídios em 29 anos
-
Regional5 dias ago
Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré
-
Regional5 dias ago
VÍDEO | Médico do Noroeste do ES morre em grave acidente no Mato Grosso