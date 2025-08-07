Connect with us

Horóscopo

Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto

Published

1 hora ago

on

Imagem ilustrativa | ( Reprodução )

A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte, tomará as rédeas e tentará o domínio absoluto. Precisará, por isso mesmo encontrar um companheiro forte e decidido, do signo de Áries ou Gêmeos, para sentir-se verdadeiramente dominada e contida como mulher.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos ficam no alerta até o final da noite, e o aconselhável nesse período negativo será manter a rotina. Adie todo tipo de negociação para quando estiver melhor posicionado. No amor, o ciúmes pode trazer brigas. Saúde neutra.

Áries – Hoje Marte, seu planeta passa a transitar em Libra estimulando parcerias, o trabalho e permitindo que tenha novas ideias para ganhar mais. Estará propenso assumir compromisso afetivo. Tente na loteria. C. 498 M. 7037

Touro – Você esta pronto para usufruir um bom período nos negócios, trabalho e ter mais liberdade de ação. Seu envolvimento com a família será mais intenso. Acertos no amor. Bom para viagens. C. 861 M. 3582

Gêmeos – Mercúrio seu planeta, trará mudanças financeiras e profissionais a partir do dia 26. Leve tudo com calma e evite gastos fora do orçamento. O amor vem com força total. C. 925 M. 5873

Câncer – Nesta fase conseguirá realizar a maior parte dos negócios, trabalho e ter o dinheiro que necessita. Esta em alta sua capacidade de tomar iniciativas nos assuntos da família. Amor protetor. C. 102 M. 9218

Leão – Período que deve refletir sobre a vida afetiva, familiar e não ser tão exigente. Mercúrio o planeta da comunicação esta parado no seu signo, com isso tudo fica devagar. Não abuse de suas forças. C. 253 M. 8744

Virgem – Marte, sai hoje do seu signo o que deve melhor seus negócios. Evite ser exigente e crítico, planeje a vida familiar, todos esperam sua colaboração. Desfavorável para viagens, compras e mudanças no trabalho. C. 315 M. 0321

Libra – A partir de hoje a presença de Marte no seu signo é indício que poderá resolver os problemas da área profissional e financeira. A vida familiar também será privilegiada. Pode contar com o seu amor. C. 520 M. 2606

Escorpião – O setor profissional esta favorecido e com chances de melhorar mais. Seu dinamismo e iniciativa serão bem recebidos. Conquistará uma melhor posição. De mais atenção à família. Amor valorizado. C. 019 M. 4351

Sagitário – O Sol colabora com você, por isso vá em busca de novos trabalhos, acertos afetivos, familiares e alterações nos negócios. Condições de ajustar antigos problemas. Amor com mudanças, sem estresse. C. 735 M. 3180

Capricórnio – Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 22h19. Não deixe se influenciar por pessoas negativas. Evite novos negócios, compras à prazo, viagens, mudança no lar e no trabalho. C. 248 M. 1464

Aquário – Você passa bem o dia e pode sair para compras, acertos na área profissional e resolver assuntos do lar. Bem tranquilo, encontrará apoio do seu amor. Se prepare para o alerta que inicia às 22h19. C. 674 M. 5956

Peixes – O dia será de boas realizações profissionais. Esta tudo bem e continuará assim. Harmonia e colaboração no trabalho. A família o protege e você resolverá os assuntos financeiros. Amor sem restrição. C. 184 M. 6795

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter , FacebookInstagram.
Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram

Comente Abaixo
Related Topics:
Esportes38 segundos ago

Fluminense segura empate com Internacional e carimba vaga nas quartas da Copa do Brasil

Em um confronto disputado no Maracanã pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Fluminense...
Esportes39 segundos ago

Botafogo vence Bragantino fora de casa e avança para quartas da Copa do Brasil

O Botafogo carimbou sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao superar o Red Bull...
Esportes40 segundos ago

Corinthians vence Palmeiras e garante vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians confirmou sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao derrotar o rival...
Horóscopo1 hora ago

Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 07 de agosto

A personalidade marcante da leonina exige que assim proceda, mas uma vez unida ao homem por um vínculo mais forte,...
Policial2 horas ago

Força Tática do 1º Batalhão é recebida pelo comandante-geral após apreensão de fuzis

Militares da Força Tática do 1º Batalhão foram recebidos pelo comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, em seu gabinete, na...
Esportes3 horas ago

Atlético-MG garante vaga nas quartas da Copa do Brasil após batalha de pênaltis contra o Flamengo 

O Atlético-MG assegurou sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, em um...
Política4 horas ago

Marcelo Santos destaca inovações da indústria durante feira do setor

A Assembleia Legislativa (Ales) acompanhou nesta semana a 18ª edição 2025 da Mec Show (5 a 7 de agosto), considerada...
Versão Impressa4 dias ago

FA 1415 / 02 DE AGOSTO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1414 / 26 DE JULHO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus7 horas ago

Hospital Roberto Silvares já captou 63 órgãos para transplantes em 2025

Com envolvimento de uma equipe multidisciplinar, o Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) realizou domingo (3/08) a oitava captação múltipla...
São Mateus7 horas ago

Prefeito destaca parceria com a UFES para implantação do curso de Medicina em São Mateus

O prefeito de São Mateus, Marcus Batista, destacou o compromisso da gestão municipal com a chegada do curso de Medicina...
São Mateus15 horas ago

Obra em ponte na BR 101 terá interdição total em São Mateus

A ponte sobre o Rio São Mateus, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na próxima...

Regional

Regional8 horas ago

Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões

A cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, amanheceu com uma novidade multimilionária. Uma aposta única realizada por lá...
Regional1 dia ago

Mega-Sena | Aposta do Noroeste do ES fatura prêmio de quase R$ 100 milhões

O jogo vencedor foi uma aposta simples, que custou R$ 6 e teve seis números escolhidos, e foi feito na...
Regional1 dia ago

Trabalhador morre atropelado ao dormir embaixo de trator no Norte do ES

A empresa acionou sua própria ambulância que constatou o óbito do funcionário. Um operador de máquinas morreu após ser esmagado por um...

Estadual

Estadual7 horas ago

Banestes conquista selo prata pelo Programa Brasileiro GHG Protocol

O Banestes recebeu nesta semana a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do...
Estadual7 horas ago

Emanuela Pedroso | Trajetória de sucesso e olhar voltado para Brasília

Desde bem jovem, lá em Alto Rio Novo, cidade onde nasceu, Emanuela Pedroso já se mostrava determinada a construir a...
Estadual7 horas ago

‘Foram namorar’, diz irmão de homem encontrado morto e sem roupas com a namorada

Casal foi encontrado após veículo cair de rampa de voo livre em Venda Nova do Imigrante, no Sul do Espírito...

Nacional

Nacional6 horas ago

VÍDEO | Fisiculturista agride ex-namorada com tapas e socos e a mantém em cárcere por 12 horas

O caso ocorreu entre os dias 8 e 9 de maio deste ano, em Itajubá, no Sul de Minas Gerais,...
Nacional10 horas ago

Idosos com mais de 60 anos podem ganhar isenção para carro novo

A proposta prevê que essa isenção possa ser renovada a cada cinco anos, permitindo a atualização contínua dos veículos sem...
Nacional10 horas ago

Pai de santo comete estupros em série ao fingir incorporar ‘Zé Pilintra’

Todos os casos ocorreram entre maio de 2024 e junho deste ano, tendo sempre como pano de fundo a exploração...

Policial

Policial6 horas ago

DHPP prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial8 horas ago

PCES prende três suspeitos de tráfico e apreende drogas e arma em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial8 horas ago

Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas

Polícias Científica e Civil divulgam Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas Ação faz parte da...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento6 horas ago

Adriana Müller anuncia terceira gravidez: ‘Estamos transbordando de felicidade’

A influenciadora Adriana Müller, esposa do jogador Lincoln Henrique, revelou que está grávida novamente. A novidade foi compartilhada pelo casal...
Entretenimento8 horas ago

Fabiano Menotti impressiona ao perder 52 kg e compartilha transformação: ‘Na uta’

Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, impressionou os seguidores ao compartilhar nesta terça-feira (6), o resultado de sua transformação...
Entretenimento10 horas ago

Mileide Mihaile celebra conquista da nova casa com o filho Yhudy: ‘3 anos sonhando’

Mileide Mihaile, de 36 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a conquista de sua nova casa, sonho antigo realizado ao...

POLÍTICA

Política5 horas ago

Governo e Ales reforçam parceria durante entrega em Anchieta

Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Marcelo Santos (União), o governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira...
Política5 horas ago

Em sessão na Assembleia, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício

Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...
Política6 horas ago

Em sessão na Ales, educadores falam sobre desafios e amor ao ofício

Vinte e nove educadores foram homenageados pela Comissão de Educação em sessão solene realizada na tarde desta quarta-feira (6) na...

Esportes

Esportes1 dia ago

Morre Diego Arantes, preparador físico do Fluminense, vítima de câncer

O Fluminense informou, em nota, sobre o falecimento do profissional nesta terça-feira (5/8). Ele foi vítima de um câncer Na...
Esportes2 dias ago

Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida

O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo...
Esportes2 dias ago

Com dois de Neymar, Santos vence o Juventude e deixa o Z-4

O Santos finalmente encontrou o caminho da vitória e, com ela, a saída da temida zona de rebaixamento. Em uma...

Mais Lidas da Semana