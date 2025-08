Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 05 de agosto

Quando o leonino se apaixona, é leal e constante no amor, e pode chegar a sentir as mais fortes emoções. É caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. Gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Conseguirá se destacar em profissões ligadas ao grande público. Muito prático, sabe exatamente o que quer da vida. Está sempre ao lado da família e amigos. Terá uma forte queda pelo comando. Capacitado, companheiro e inteligente.

Alerta

A terça-feira é de alerta para os sagitarianos até às 14h05 a indicação é de cuidados com o trabalho. As negociações podem trazer perdas financeiras. Saúde em leve baixa. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

Áries – Período para organizar os negócios, com chances de resolver os impasses financeiros. Terá bom resultados e colaboração dos que trabalham ao seu lado. Amor calmo. Tente na loteria. C. 621 M. 2314

Touro – O setor familiar recebe a visita anual do Sol na sua positiva quarta casa, quando estará propenso acertar todos os problemas e entraves domésticos. Em alta compra, venda e mudança de residência. Amor estável. C. 048 M. 4691

Gêmeos – Vênus, saiu do seu signo e agora esta na sua segunda casa astral. Positivo para reformular o trabalho, pense em iniciar compromissos profissionais. Novos planos afetivos. Saúde ótima. C. 502 M. 9865

Câncer – As questões familiares trarão satisfação, irá transformar os problemas em solução. Novos amigos, comércio em alta e tranquilidade no lar. Seu amor colabora, compromisso para os que buscam alguém. C. 873 M. 3458

Leão – Nesta fase a presença do Sol no seu signo ajudará a organizar e pensar em iniciar mudanças profissionais. Mas, vá devagar com os gastos. No trabalho leve adiante seus projetos. Amor com ciúmes. C. 480 M. 8133

Virgem – Você precisa redobrar os cuidados com os gastos, evite a todo custo se envolver com invejosos. Cuidado com as más companhias, se distancie. O amor vai devagar. Problemas com Sagitário. Cuide da saúde. C. 119 M. 0528

Libra – Período que precisará dar apoio a algum parente ou amigo. Saúde e trabalho protegidos. Dia 7 Marte, entrará no seu signo fazendo ser mais rápido nas decisões de negócios. Amor feliz. C. 797 M. 4804

Escorpião – A Lua fica no seu signo até às 14h05, positivo para resolver os problemas do trabalho e negócios. Conte com boa entrada de dinheiro. O Sol abre novos horizontes financeiros. Decisões afetivas. C. 226 M. 7245

Sagitário – Você ainda acorda no alerta, a Lua estará no seu signo a partir das 14h05, portanto deixe para a tarde os negócios, compras e viagens. A família estará fazendo cobranças. Equilíbrio no amor. C. 359 M. 6982

Capricórnio – O astral esta positivo até às 14h05, após esse horário entrará no alerta. Procure programar os próximos dois dias e meio em que a Lua mexe com seu humor. Contenha sua teimosia no amor. C. 975 M. 5057

Aquário – O período é de tranquilidade, conseguirá resolver a maior parte dos problemas do lar e financeiro. Saúde e trabalho protegidos. A noite será agradável com seu amor. Conte com Câncer e Áries. C. 563 M. 2470

Peixes – Dia que esta motivado para acertar as questões financeiras da família. Mudanças nos seus negócios, fase de progresso. Estabilidade emocional. Não abuse na alimentação e bebidas. C. 634 M. 1713