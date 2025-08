Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 04 de agosto

Regido pelo Sol, o leonino é freqüentemente exagerado. Estes nativos gostam de criar seu ambiente e se enraízam nele. Como os demais signos do Fogo é para casa que voltam em busca de refúgio quando desejam recompor as energias. Os leoninos gostam de ser reconhecidos e admirados não só por todo o mundo, como também em casa.

Quem nasceu hoje

Sua maneira de ver a vida fará com que conquiste muitas pessoas no decorrer da existência. Exercerá influência sobre membros da família. Mantenha sempre pensamentos positivos. Inteligente, profissional e amigo sincero.

Alerta

Os sagitarianos começam a semana no alerta, e a rotina deve ser mantida nesta fase desfavorável. Período negativo para mudanças no trabalho, viagens e compras. Não discuta com a pessoa amada e com a família. Saúde neutra.

Áries – Fase que esta impaciente, tenha calma. Marte na sua sexta casa pode trazer problemas de saúde. Organize o trabalho e espere respostas positivas nas finanças. As parcerias serão importantes. Amor positivo. C. 622 M. 7253

Touro – Favorável para resolver assuntos da família, achará a solução para as contas domésticas. Confiança nos negócios e bom humor atrairão bons fluídos. Conte com Aquário, Câncer e Peixes. Amor em alto astral. C. 479 M. 3795

Gêmeos – Os astros contribuem para seu sucesso profissional e financeiro. Acelere o ritmo e parta para uma parceria comercial. Você só tem a ganhar. Resolução dos problemas do trabalho. Colaboração da família. C. 767 M. 8340

Câncer – Você tem Vênus no seu signo, isto significa amor, dinheiro e progresso. Fique tranquilo no trabalho, conseguirá realizar a maior parte dos seus planos. O clima no amor é de confiança. Saúde perfeita. C. 992 M. 4412

Leão – O Sol esta no seu signo, mas deve ter paciência para vencer os problemas financeiros e afetivos. Vênus, transita na sua desfavorável 12ª casa. Procure ser prestativo com seu amor e evite novos gastos. C. 330 M. 5109

Virgem – O período atual exige concentração, Marte desfavorece novas ações profissionais e financeiras. Se ficar inseguro no trabalho, busque apoio de sócios ou superiores. Não seja tão crítico. C. 246 M. 0935

Libra – Dia para resolver os problemas da família, ir as compras e acertar o setor financeiro. Apoio de Capricórnio e Sagitário. Conseguirá ajustar a vida afetiva. Cuidado com invejosos. Amor em festa. C. 107 M. 9862

Escorpião – Você receberá uma boa notícia do trabalho e negócios. Solução de problemas da área financeira. Positivo para compras, viagens e início de novos projetos doméstico. Bom momento no amor. C. 598 M. 24733

Sagitário – O seu dia será no alerta, evite viagens, compras, decisões profissionais e novos negócios. Não conte com a compreensão da família. Terá que lutar muito para conseguir o que quer. Exigências no amor. C. 251 M. 6726

Capricórnio – Conseguirá resolver um problema da família, seja mais companheiro com parentes de Sagitário, Virgem e Libra. O trabalho caminha para o sucesso. Busque parceiros nos negócios. C. 018 M. 5081

Aquário – Nesta fase energia não deve faltar, terá chances de realizar novos negócios, acertar as finanças e abrir espaços para a vida familiar. Apoio do seu amor. Positivo para compras e viagens. C. 350 M. 7623

Peixes – Um bom período para solucionar problemas da família, que conta com você. Positivo para compras, visitas, início de negócios e aceitar colaboração no trabalho ou negócios. Amor em alto astral. C. 886 M. 4518