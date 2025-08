Horóscopo do dia | Previsão do seu signo em 03 de agosto

Dotados de criatividade os leoninos sentem compulsão em recriar as coisas com que convivem e gerar coisas novas a partir daquilo que conhecem. Os tipos positivos deste signo sentem prazer em doar seu tempo, de se dinheiro em de seu conhecimento generosamente sem pensarem em si mesmos.

Quem nasceu hoje

Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de idéias.

Alerta

Os sagitarianos acordam no alerta, e os astros aconselham rotina nos próximos dois dias e meio. Mantenha os gastos dentro do orçamento. Evite entrar em confronto com a família. No amor, cuidado com palavras rudes. Dê atenção à saúde.

Áries – Em geral é uma pessoa animada, cheia de entusiasmo pela vida e até um pouco atrevido. Acontece que ele tem energia de sobra, pois recebe de Marte seu planeta regente muita impulsividade e força interior.

Touro – É o concretizador do zodíaco, ele está voltado para os prazeres materiais tanto sensoriais como puramente artísticos. O taurino dá grande importância ao mundo físico e às formas externas.

Gêmeos – É o comunicador do zodíaco, adora a variedade e o movimento, a agilidade é a primeira característica que se nota, sua rapidez é física, percebida nos gestos e no andar.

Câncer – O nativo deste signo simboliza as mais puras emoções de proteger, de criar, de amar a família, a sua casa, a cidade em que nasceu e a pátria. Tem muita facilidade para entender o que se passa no íntimo das pessoas.

Leão – Tem como característica mais evidente a sua postura imponente. O signo de Leão representa o anseio humano por poder, eles possuem presença marcante e buscam o sucesso em tudo o que fazem.

Virgem – Caracteriza-se por sua capacidade de organização, de análise e de observação. Como é regido por Mercúrio, costuma encontrar solução para os mais diferentes problemas. Mostra-se crítico demais para com todos.

Libra – Libra caracteriza-se pelo equilíbrio em todas as ações, ama a paz e a harmonia. Sabe pesar e ponderar as diferentes opiniões. Duas faculdades humanas o elevam: a primeira é o raciocínio e a segunda é o senso estético.

Escorpião – É conhecido por seu olhar penetrante e intenso, costuma provocar fortes sentimentos nas pessoas, como admiração ou medo, paixão ou ressentimento. Possui uma aura de mistério que os torna atraentes para os demais.

Sagitário – Sempre é atraído por tudo o que é grandioso, afinal das contas é regido por Júpiter, o planeta da expansão e do otimismo. São pessoas criativas, comunicativas, cordiais e bastante independentes.

Capricórnio – Regido por Saturno, tem aos seus pés a própria vida, pois sabe viver com muita paciência, determinação e com a certeza do sucesso dos seus ideais. É admirado por muitos e odiados pelos demais.

Aquário – São excêntricos e imprevisíveis: costumam apresentar idéias inovadoras e comporta-se de forma diferente das pessoas que vivem ao seu lado. Também não são de tomar partido numa situação.

Peixes – O sonho, o misticismo e a vida extraterrena fazem parte deste ser humano, uma presa fácil para a timidez, indecisão e a tendência natural para não fazer nada sozinho. Está sempre procurando o apoio emocional.