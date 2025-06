Horóscopo do dia 26 de junho | Previsão para os signos

Os cancerianos são muito perspicazes, e sempre intuitivos, se conseguirem expressar estas características em suas profissões deverão se sair muito bem. Cancerianos são paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para atuar projetos em que precise de administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Nunca desiste de um objetivo. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho. Não negocie ou poderá ter perdas na sequência. Cuidado com gastos fora do orçamento. No amor, o diálogo será muito importante. Saúde em baixa.

Áries – Fase que recebe colaboração na área profissional que tende a crescer. Saia para compras. Aceite apoio em parcerias. Cuide mais de você, se alimente com equilíbrio. Sossego na família. Vênus equilibra o amor. C. 428 M. 0591

Touro – O trânsito de Vênus no seu signo abre boas perspectivas para atividades ligadas ao comércio de alimentos, decoração, beleza e setor de imóveis. Conexão com a política. Segurança na vida afetiva. C. 611 M. 7246

Gêmeos – Você tem a Lua no seu signo e seu magnetismo esta acentuado, mas evite mudanças na família. Aproveite a entrada extra de dinheiro e novos negócios. Não crie problemas com sócios. Amor neutro. C. 093 M. 5714

Câncer – Você passa o dia no alerta, sua intuição esta a flor da pele e o sistema nervoso traz problemas com a família. Adie viagens, compras e mudança nos negócios. Tenha paciência. Não discuta com seu amor. C. 750 M. 2035

Leão – A fase atual é bem complicada, o Sol o desfavorece até o dia 22 de julho. Mas, amanhã Mercúrio entra no seu signo melhorando o relacionamento no trabalho e com sua família. Amor agitado. C. 531 M. 1220

Virgem – Dia que deve ampliar seus contatos, procure ter um diálogo aberto na área profissional. Amanhã Mercúrio seu planeta, passa a trazer dificuldades de se fazer entender. Finanças e amor bem situados. C. 869 M. 3982

Libra – Período que deve aproveitar a chance para resolver os conflitos profissionais. Viagens e questões jurídicas trarão alegria. Amor com muita paixão. Peça apoio a Capricórnio e Câncer. Saúde ótima. C. 946 M. 6879

Escorpião – O momento é propício para dar uma guinada nos negócios e trabalho. Avalie o que é mais importante e vá em frente. Positivo para compras, viagens e acertos familiares. Dê apoio à Gêmeos e Câncer. C. 488 M. 3513

Sagitário – Dia que resolverá rápido os problemas domésticos, como compra, venda, reforma ou mesmo mudança de residência. Esqueça as dificuldades e vá atrás dos seus objetivos. Amor protetor. Saúde neutra. C. 375 M. 1361

Capricórnio – Fase que pode aceitar apoio de Virgem e Aquário nos projetos de trabalho. Sucesso ao lidar com pessoa influente. Saúde protegida, mas pratique esporte. Amor vibrante. Mudanças no rumo da família. C. 202 M. 9485

Aquário – Neste período vem até você uma onda de ousadia no trabalho e negócios melhorando o equilíbrio financeiro. Cuide da aparência. No amor, alegrias e novidades para os que buscam alguém. C. 199 M. 2602

Peixes – Você precisa dar apoio a sua família, organize os gastos e espere por melhorias. Prepare-se para conquistar o equilíbrio profissional. Desfrute da liberdade de estar com seu amor. Tente na loteria. C. 626 M. 7057