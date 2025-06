Horóscopo do dia 24 de junho | Previsão para os signos

Os cancerianos têm elevado espírito de sacrifício e sabem suportar corajosamente todas as situações. São paternais por natureza, e não é incomum um pai deste signo partilhar a tarefa de alimentar os filhos, além de trabalhar muito para dar um bom padrão de vida a sua família.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e a rotina será imprescindível durante este período negativo. Controle sua forte personalidade para não entrar em confronto no trabalho. No amor, não se feche quando for contrariado.

Áries – Clima perfeito para resolver problemas do lar e realizar compras. Momento propício para organizar mudanças no trabalho e contar com o sucesso financeiro. Arregace as mangas. Clima de carinho no amor. C. 530 M. 9715

Touro – A Lua esta no seu signo e você esta mais amadurecido para as mudanças que acontecem. Vem benefícios financeiros, a boa sorte esta do seu lado. Dê apoio a sócios nos negócios. Vênus traz amor. C. 872 M. 7689

Gêmeos – Você ainda passa o dia no alerta, não realize novos negócios ou mude o rumo do trabalho. Evite também gastos ou assinatura de documentos. Tenha paciência. Amor com ilusões. C. 094 M. 8907

Câncer – A fase é de energias positivas e solução da maior parte das pendências domésticas, financeiras e com a saúde. Acerto de problema profissional. Amor vibrante. Compre um presente para você. C. 105 M. 3296

Leão – A influência do Sol na sua desfavorável 12ª casa, traz uma porção de problemas. Você esta insatisfeito com as finanças, em vez de reclamar, se organize e peça apoio à família. Amor com novidades. C. 463 M. 1438

Virgem – Você terá um bom dia e recupera boa parte dos projetos de negócios e do trabalho. Pode sair para compras, viagens, decisões financeiras e acertos com seu amor. Você se sente livre para resolver os problemas. C. 381 M. 5574

Libra – Dia para dar apoio à família, aproxime-se mais e seja gentil. O trabalho e negócios estão em fase de crescimento e as finanças tendem a melhorar. Com seu amor viva a realidade, seja participativo. C. 917 M. 0143

Escorpião – Bom período para ir às compras, viagens e decisões financeiras. O trabalho esta chegando com ótimas mudanças, acerte as dívidas, realize negócios. Cuidado com os invejosos. Amor com fantasias. C. 608 M. 2874

Sagitário – Neste período esta esgotado pelas novas responsabilidades que assumiu. Em geral as notícias são positivas, depende somente do seu esforço. Evite discutir no trabalho e no lar. Amor com proteção. C. 741 M. 6259

Capricórnio – Você passa por uma fase feliz e pode sair para negociar, viajar e abrir novas portas financeiras. Faça com que seus sonhos se realizem. No amor dê mais atenção, paixão para todos. C. 023 M. 8560

Aquário – Uma fase de realizações domésticas, você dará conta das mudanças que devem trazer dinheiro e felicidade com seu amor e familiares. Aceite a colaboração no seu trabalho. Problemas com alguns parentes. C. 212 M. 4365

Peixes – A influência deste dia faz você exteriorizar suas emoções sem receios. A pessoa amada, vai adorar e a família em harmonia colabora com as mudanças que quer realiza no lar. Saúde ótima. Tente na loteria. C. 354 M. 1025