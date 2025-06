Horóscopo do dia 23 de junho | Previsão para os signos

Os cancerianos são regidos pela Lua, que na Astrologia simboliza as emoções; portanto são portadores de instintos protetores e defensivos muito fortes, principalmente em assuntos que se relacionem com o lar e a família. Em geral é extraordinariamente sensível e tem o ridículo, protegendo-se contra as possibilidade de ferimentos de ordem emocional através do refúgio na solidão.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o setor de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

Áries – A influência de Marte seu planeta na sexta casa, traz a solução rápida dos negócios, abre espaço no trabalho e de antigos projetos. Boas notícias no lar. Melhora o relacionamento afetivo. C. 138 M. 2461

Touro – A fase é propícia para aceitar apoio e iniciar sociedade comercial. Espere que logo terá a estabilidade financeira. O sucesso esta em suas mãos. Procure ser mais atencioso no amor. Saúde perfeita. C. 307 M. 4519

Gêmeos – O seu dia será no alerta, lembre que nem tudo é como você quer. Tenha paciência no lar e trabalho. A instabilidade será vencida através de persistência. Amor com ciúmes. Adie novos gastos e viagens. C. 053 M. 7128

Câncer – Período positivo com a presença do Sol no seu signo, junto com Júpiter e Mercúrio. Transformações no trabalho devem trazer o equilíbrio esperado. Amor em alta, maior dedicação do seu par afetivo. C. 862 M. 6574

Leão – Fase que a responsabilidade familiar pode gerar preocupações e necessidade de resolver problemas financeiros. Seus interesses profissionais, podem se chocar com os afetivos. Fique na rotina. C. 445 M. 1338

Virgem – Marte no seu signo, significa maior agilidade nos assuntos profissionais, financeiros e abertura para iniciar sociedade. Em alta viagens e acertos de convivência, amor em alto astral. C. 996 M. 8606

Libra – Dia que esta um tanto exigente com a família. Cuidado para não criar problemas no trabalho e negócios. Aceite apoio de Escorpião e Peixes. Não desperdice oportunidade de ganhar mais. Amor suave e feliz. C. 025 M. 5246

Escorpião – Aproveite o dia para levar adiante os projetos de trabalho e negócios. A fase traz aumento nos ganhos, viagens, compras e mudanças no lar. Elevação do seu prestígio profissional. Amor com paixão. C. 591 M. 0789

Sagitário – Você passa por uma fase de grandes mudanças no lar e na vida profissional. Tendência a se dedicar com empenho, só deve evitar exigências com quem trabalho ou negocia. Dê apoio ao seu amor. C. 770 M. 2853

Capricórnio – O dia é ideal para fazer as mudanças que vem planejando no lar. O trabalho e as finanças estão favorecidos e os obstáculos serão facilmente resolvidos. Seja mais romântico com seu amor. C. 512 M. 6071

Aquário – Fase que deve desfrutar do que já conquistou, evite ser tão exigente consigo mesmo. Cuide mais da saúde e aparência. Pode viajar e fazer compras de uso pessoal. A família colabora. Amor em alto astral. C. 383 M. 7905

Peixes – O relacionamento com pessoas influentes pode elevar os negócios, trabalho e melhorar os ganhos. Solução de antigos problemas profissionais. Amor com carinhos e paz. Tente na loteria. C. 686 M. 94920.