Horóscopo do dia 20 de junho | Previsão para os signos

O geminiano deve ser mais disciplinado e evitar tantas mudanças de idéias, que geram problemas na área profissional, familiar e afetiva. Deve aceitar e viver mais a rotina, colocar os pés no chão. Observando seu signo oposto, Sagitário, conseguirá perceber a unidade que existe no Universo e, que tudo tem o seu tempo certo.

Quem nasceu hoje

Tem uma natureza sensível e saberá enfrentar as dificuldades da vida como poucos. Terá à ajuda de amigos, conhecidos e, principalmente da família. Procure ser objetivo em relação ao seu dinheiro. É companheiro, alegre e inteligente.

Alerta

Os arianos ficam no aleta até às 22h54, e a indicação é para ficar atento com gastos em supérfluos. Não entre em confronto com pessoas do setor de trabalho. No amor, cuidado para não colocar tudo a perder com excesso de ciúmes.

Áries – Você ainda passa o dia no alerta, a Lua o protegerá a partir das 22h54. Pode haver instabilidade afetiva. Evite qualquer tipo de exigência e não discuta com familiares e o no trabalho. Verbo de Áries: Eu quero. C. 437 M. 6469

Touro – O seu poder de se comunicar no trabalho e negócios esta exaltado contribuindo para o sucesso profissional. Evite se preocupar tanto com as finanças, não há motivos. Verbo de Touro: Eu tenho. C. 161 M. 9578

Gêmeos – A cada dia que passa você sente que conseguirá atingir os objetivos profissionais e financeiros. Aceite colaboração de Escorpião e Peixes. O amor vai devagar. Verbo de Gêmeos: Eu vou. C. 084 M. 2901

Câncer – Amanhã às 02h43, o Sol começa a transitar no seu signo, melhorando sua agilidade para raciocinar e tomar decisões profissionais e financeiras. Amor com equilíbrio. Verbo de Câncer: Eu sinto. C. 602 M. 7513

Leão – Período que precisa de muita atenção no lar como no trabalho para evitar problemas. O Sol, começa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, sendo o popularmente inferno astral. Verbo de Leão: Eu sou. C. 989 M. 4498

Virgem – Mercúrio, esta em sintonia com seus negócios, lar e saúde. Confie na sua capacidade de análise e, vá em busca de novos desafios. Proteção no trabalho e apoio da família. Verbo de Virgem: Eu analiso. C. 499 M. 1604

Libra – A presença do Sol a partir de amanhã traz uma excelente fase na vida familiar. Os problemas começam a desaparecer. Êxito no trabalho e novos negócios. Amor em destaque. Verbo de Libra: Eu amo. C. 314 M. 8075

Escorpião – Você terá assim como Câncer e Peixes, uma fase de sucesso profissional. Crescimento financeiro. Ótimas propostas de negócios e trabalho que estão protegidos. Verbo de Escorpião: Eu controlo. C. 528 M. 0240

Sagitário – Fase que precisa ser entendida com discernimento e necessidade de buscar apoio no setor profissional. Prepare-se para trabalhar mais. Evite o egoísmo no amor. Verbo de Sagitário: Eu vejo. C. 271 M. 5857

Capricórnio – A presença do Sol na sétima casa, é indício de colaboração de sócios, superiores e da família em seus projetos de vida. As finanças trarão o sucesso que busca. Verbo de Capricórnio: Eu posso. C. 159 M. 6126

Aquário – Você terá a partir de agora a colaboração dos envolvidos nos negócios, mudanças profissionais e parcerias com familiares. Verbo de Aquário: Eu sei. C. 742 M. 4330

Peixes – A fase atual é uma das mais propícias deste ano astral. Tem início o sucesso no trabalho, negócios e no lar. Terá rapidez e agilidade para ganhar dinheiro e acertar os projetos. Verbo de Peixes: Eu creio. C. 891 M. 3784.