Horóscopo do dia 18 de junho | Previsão para os signos

Os geminianos possuem inata compreensão da beleza das coisas, embora sua natural tendência seja a de tudo observar com crítica e ceticismo. Em virtude de sua inquietude e versatilidade, suas realizações muitas vezes serão truncadas ou incompletas. Dedicando-se às artes, qualquer que seja a modalidade, terão probabilidade de êxito certo, pois são dotados de grande sensibilidade e intuição.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. É o defensor da lei e da ordem. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 20h09, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos arianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia positivo para organizar os negócios domésticos, incluindo compra de objetos de decoração. Sucesso no trabalho e finanças estabilizadas. Seja carinhoso com seu amor. Você entrará no alerta às 20h09. C. 981 M. 4064

Touro – A fase atual é propícia para renovar os negócios e conquistar o equilíbrio financeiro. Conte com apoio de sócios ou superiores. Boas novas na vida afetiva e novidades na família. Evite bebidas alcoólicas. C. 375 M. 9193

Gêmeos – Você tem o Sol no seu signo até o dia 21, o que favorece a busca de novos caminhos profissionais. A vida familiar vem com muita energia, mas espere até o dia 5 de julho para acertar o amor e as finanças. C. 204 M. 1375

Câncer – Período em que o Sol, não traz muitas possibilidades de mudanças nos negócios. Comece a planejar os próximos passos, dia 21, entrará numa fase de felicidade total no lar, amor e trabalho. C. 826 M. 7439

Leão – O dia será bem tranquilo no trabalho, pode sair para negociar. Estará mais ágil e determinado na busca do que quer. A sorte esta do seu lado. Aja sem medo de fracassar. Amor suave. Proteção de Aquário. C. 653 M. 5516

Virgem – O ideal é planejar os próximos negócios e resolver os assuntos profissionais. Clima perfeito para receber apoio financeiro de Sagitário e Touro. Boas novidades a partir de hoje. Calma com seu amor. C. 764 M. 8853

Libra – Dia para abrir a mente e ir atrás de novos caminhos no trabalho e projetos comerciais. Confie na sua capacidade de ganhar dinheiro. No amor, ouça a voz do coração. Cuide da aparência. C. 691 M. 0658

Escorpião – Novidades prometem levantar seu astral nos assuntos financeiros da família. Decisões de negócios e mudanças que trazem sucesso. Livre-se dos medos e angústias. Saiba aproveitar com seu amor. C. 537 M. 4284

Sagitário – Fase de mudanças no rumo da família, Júpiter seu planeta esta em Câncer, abrindo espaço para que conquiste a estabilidade. Afaste a ansiedade e aceite colaboração no trabalho. Amor participativo. C. 468 M. 2106

Capricórnio – Fase que deve ser ousado na vida financeira e profissional. Não se prenda a fatos passados e, conte com o sucesso. Esclareça problemas com a família. Seu amor precisa de atenção. C. 186 M. 6749

Aquário – A Lua no seu signo, o ajuda a lidar com os negócios e aumenta as chances de acertar as finanças. O ideal não é pedir ajuda a pelo contrário, é você quem deve dar atenção a Câncer e Peixes. Amor com charme. C. 745 M. 9478

Peixes – Você esta no alerta, a Lua só estará no seu signo às 20h09. Deixe as novas ideias de lado e tenha uma atitude objetiva ao se expressar com a família. Seu amor estará desligado e com isso vem discussões. C. 019 M. 3927