Horóscopo do amor: confira as previsões sobre vida afetiva de cada signo em 2021

Veja as previsões para 2021 no horóscopo do amor

O ano de 2021 será regido por Vênus; planeta do amor e dos relacionamentos. O ano também terá fortes influências de Saturno (voltado para o compromisso ) que passa a estar no signo de Aquário (totalmente independente). Urano continua sua estadia em Touro. Isso quer dizer que podemos esperar surpresas e desenvolvimento de em questões do coração.

“Saturno e Urano vão nos influenciar a mudarmos nossos padrões de relacionamento e a nossa abordagem do amor. Como Saturno e Urano estarão em curso para quebrar paradigmas, em 2021 pode haver separações, divórcios, casamentos ou acréscimos à família”, diz Sara Koimbra, astróloga, numeróloga e taróloga. Ela resume a seguir como será a vida amorosa de cada signo em 2021.

Áries

Áries pode estar mais interessado em planos para o futuro e menos interessado no romance. No entanto, se um romance estiver em sua lista, ele pode acontecer – se você estiver pronto para mudar sua abordagem. Saturno em Aquário trazerão clareza sobre como deve ser seu parceiro ideal e moderando sua necessidade de entrar em um novo romance ou flerte em desenvolvimento. Para os arianos com problemas a respeito do passado amoroso, Júpiter em Peixes ajudará a curar seu coração e renovar sua fé a partir da segunda metade do ano.

Touro

Regidos por Vênus (planeta que irá gerenciar o ano) a temática do amor pode ser bastante intensa. Devido às influências de Saturno e Urano, ao longo de 2021, os taurinos podem descobrir que a consistência nos relacionamentos está conflito com o desejo de liberdade liberdade. Relacionamentos de longo prazo – que exigem demais dos taurinos – vão ser reavaliados. Para os que não tem nenhum tipo de relacionamento, existe a possibilidade de novas aberturas com certa flexibilidade de compromisso.

Gêmeos

Além de ser regido por Vênus, o planeta do amor, o signo de gêmeos também terá influência de planetas de ar vigorosa no segundo semestre. Você pode estar pronto para dizer adeus a um relacionamento sem futuro ou abandonar as crenças desatualizadas que você tem sobre relacionamento. Visto que Júpiter passará a maior parte do ano em Aquário, você pode esperar ser levado além de suas visões atuais sobre parceria e amor. Com Saturno também em Aquário, você pode descobrir que prefere estar com alguém que compartilha de suas opiniões sobre a maneira como o mundo funciona e com quem você pode realmente ser você mesmo.

Câncer

Em 2021, os cancerianos vão trabalhar para aprofundar o vínculo das parcerias e também em superar a insegurança em começar de novo no amor. Isso será influenciado por Saturno e Júpiter, que estarão voltados para o crescimento por causa de Aquário. Com a ajuda desses dois planetas, trabalhar as questões entre você e seu par. Elas serão inevitáveis, especialmente se envolverem dinheiro ou algo que um de vocês tenha vivido no passado.

Para os cancerianos terminaram recentemente ou para aqueles que estão fugindo do amor, Júpiter e Saturno irão favorecer a procura por aconselhamento ou terapia para cura e abrir o coração novamente. Com Urano transitando por Touro, você também pode desejar mais liberdade, o que pode ajudar a evitar se apegar a um relacionamento só por carência. Em 2021, cancerianos serão pressionados a encontrar sua independência, bem como suas qualidades e falhas, o que pode permitir que você construa uma conexão com amor verdadeiro e recíproco.

Leão

Leoninos podem esperar grandes novidades na vida amorosa em 2021. Para os leoninos que já tem alguém, Júpiter e Saturno podem deixar vocês dois prontos para dar um grande passo juntos, o que pode significar um noivado, um casamento ou morar juntos. Porém, existe também a influência de Urano transitando em Touro que vem alertar que talvez seja melhor esperar e não se precipitar.

Para os leoninos a prestação de contas, reciprocidade e responsabilidade serão os temas principais nos relacionamentos. Se você estiver lidando com alguém que não está disposto a se comprometer, também é possível que você esteja pronto para dizer adeus.

Virgem

Em 2021, os virginianos estarão mais focados em seus objetivos e aspirações. Perfeccionistas como são, podem se pegar fazendo planos para começar uma família ou casar. Quando Júpiter entrar em Peixes, o desejo de dar um grande salto à frente com alguém com quem você já compartilhe um romance pode aumentar. No entanto, você precisará recorrer ao discernimento e lógica para se certificar de que não está se deixando levar por alguém que não é seu amor verdadeiro.

Com Saturno e Júpiter em Aquário durante a maior parte do ano, empurrando você para trabalhar na cura de suas feridas, quaisquer bloqueios que possam estar impedindo você de ter o relacionamento feliz que deseja podem ser superados.

Libra

Librianos podem esperar grandes mudanças na vida amorosa. Uma razão para isso é que Saturno e Júpiter, ambos direcionados ao crescimento, vão estar em Aquário durante a maior parte do ano. Se o amor não funcionou para você em 2020, você pode contar com a expansão de Júpiter para ajudá-lo a acreditar novamente.

A influência de Saturno em sua vida amorosa significa que você pode estar mais exigente sobre quem você escolhe para se relacionar – não estará mais interessado em relacionamentos casuais, procurando conexões mais concretas. O resultado pode significar encontrar um relacionamento com alguém em que você seja totalmente você mesmo e que te faça crescer.

Escorpião

Os escorpianos podem se sentir em um impasse nas questões de relacionamento em 2021. Isso porque Saturno e Júpiter estarão em Aquário, trazendo quebras de paradigmas. Urano vai continuar a mudar a abordagem de relacionamentos, bem como o tipo de pessoa por quem você se sente atraído. Por isso espere conexões não convencionais para 2021.

A presença de Saturno pode colocar a trabalhar com essas diferenças, mas, o compromisso não deve acontecer às custas de sua própria felicidade e individualidade. Parte do contexto é aprender como permanecer firme e seguro em si mesmo, sem depender excessivamente de seu parceiro para estar feliz.

Sagitário

Para os sagitarianos que estão solteiros, 2021 e os eclipses que irão acontecer no decorrer do ano, podem trazer um novo interesse romântico, com tendência a durar bastante ou ser oficializado. Isso significa que você terá que trabalhar para superar seu medo de perder sua liberdade. Júpiter, seu planeta regente, estará transitando por Aquário durante a maior parte do ano. Isso vai ajudar a crescer para ir além de sua maneira de pensar atual.

Saturno estará trabalhando para ajudar a ser mais atencioso sobre o que você diz, melhorando sua capacidade de ouvir. À medida que sua capacidade de se comunicar melhora, também melhora seu relacionamento atual ou o potencial para um novo acontecer. É seguro dizer que você vai querer expandir sua casa procurando alguém para compartilhá-la ou fazendo uma adição à sua família.

Capricórnio

Em 2020, os capricornianos foram pressionados a um trabalho profundo de avaliação interna. Com isso, se tornaram cientes do que têm a oferecer e do que querem em relação a possíveis parceiros e romances ao longo de 2021. Este ano, Urano continua em Touro trazendo pessoas novas e interessantes para flertar e namorar.

Como Urano é o planeta do novo e também do incomum, os capricornianos se vêem interessados em pessoas que talvez antes não lhe chamariam a atenção. Entretanto, a presença de Saturno (seu planeta regente) Júpiter em Aquário na maior parte do ano, pode trazer uma demanda mais exigente sobre quem e o que você procura no amor. O segredo é tentar permanecer flexível – algo inesperado pode ser exatamente aquilo que você precisa.

Mais para o fim de 2021, sua vida amorosa pode sentir um abalo sísmico pela influência de um novo eclipse lunar em Touro. Com ele, você pode estar pronto para levar um romance adiante ou seguir em frente para algo melhor com outras estruturas. Será hora de trabalhar seus medos sobre estar pronto para um relacionamento feliz e duradouro.

Aquário

Definitivamente os aquarianos são os escolhidos do Cosmos em 2021. Tudo isso porque Júpiter e Saturno estarão espaço em seu signo durante a maior parte de 2021. Júpiter vai aumentar sua confiança e popularidade; já Saturno pode te ajudar bastante a se tornar admirado e inspirar respeito e confiança.

Para quem estiver solteiro, em 2021 não ficará por muito tempo, a menos que esse seja uma opção sua. Caso contrário, um eclipse solar sobrecarregado vai ativar a 5ª Casa do Amor em junho. Júpiter e Saturno vão ajudar demais a manter seus padrões e sua atenção nas pessoas que realmente merecem.

Quando Júpiter transitar em Peixes entre maio a julho, aquarianos serão impelidos a desejar mais para si mesmos, especialmente no que diz respeito ao amor. Aqueles em uma conexão séria podem esperar o imprevisível Urano e um Eclipse Lunar em novembro para sacudir seu lar e família.

Peixes

Em 2021 o foco está mais em você do que em relacionamentos. Não estou dizendo que você não terá oportunidade de se apaixonar ou estar bem contente em um relacionamento que já existe, mas, com Saturno e Júpiter em Aquário passando pela casa 12ª casa dos piscianos (Casa da espiritualidade e da contemplação). Isso significa que piscianos serão pressionadas a desenterrar esqueletos do armário e lidar com seus medos, inclusive o de ficar só.

Você estará menos inclinado a manter alguém por perto por causa de carência física ou tédio. Piscianos aprenderão em 2021 que a felicidade independe de estarem em algum relacionamento e estarão em busca interior pelo amor próprio, fundamental para construir relacionamentos saudáveis.

Com Júpiter transitando em seu signo entre maio a julho, vocês serão envolvidos por uma super autoconfiança. Isso é o universo pressionando você a investir em si mesmo, mas também se encontrará menos disposto a se contentar com o amor ou trocar sua independência em envolvimentos românticos que consumam demais.

Se você já tem um relacionamento estável, vocês estarão ansiosos para construir estruturas, principalmente a partir de junho. Vocês podem morar juntos, comprar uma casa ou até mesmo ter um filho. Porém, é preciso que haja um trabalho de equilíbrio entre carreira e sua vida privada para tudo não ficar sobrecarregado.