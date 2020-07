Horóscopo cigano do amor: descubra o que ele diz sobre você e seu parceiro

Uma rotina de skincare é essencial para manter a pele com um aspecto saudável e bonito. Mas, por mais que você siga tudo certo, alguns dias o inchaço matinal ou as olheiras não saem de jeito nenhum.

Pinterest/My MakeUp Brush Set O Face roller feito com o quartzo rosa





Nesses momentos, o face roller, item que já virou queridinho quando falamos em beleza e cuidados com a pele, vai te ajudar.

Conhecido também como rolinho ou massageador facial, o produto é feito com cristais, sendo jade e quartzo rosa as pedras mais utilizadas. Ele estimula a circulação e deixa a pele com o aspecto mais descansado.





Face Roller: como funciona?

A médica dermatologista Karla Lessa explica que o cristal do Face Roller ativa a circulação sanguínea, tirando o inchaço da pele. “Estimular a região do rosto com os rolos de pedra também ajuda na suavização das linhas de expressão, podendo auxiliar na diminuição do inchaço sob os olhos, no clareamento de olheiras e ajudando também a diminuir as rugas “, fala a especialista.

Além disso, cada tipo de pedra preciosa usada no Face Roller tem um benefício, conta a médica. “O quartzo rosa possui em sua manganês, elemento que trabalha a restauração da pele, atuando na melhora da circulação e dando luminosidade a pele. A pedra de Jade é refrescante e não-porosa, não retendo as bactérias e, sendo também uma pedra calmante, acredita-se que ajude a aliviar a tensão no rosto”.

Como usar o Face Roller?

Karla Lessa dá dicas de como usar o produto para amenizar as olheiras e as rugas no rosto. A primeira é começar a massagem no meio do rosto e descer até o pescoço, promovendo assim o fluxo linfático. “Nos olhos, têmporas, mandíbulas e bochechas, use-o de dentro para fora. Já na testa, utilize do meio para cima. O objetivo é rolar para cima e para fora, a fim de tirar o líquido do rosto”, detalha.

E não deixe de fora os lábios, que mostram sinais de expressão. Use o face roller fazendo uma pressão suave e constante.

A dermatologista ainda cita mais cuidados: “Use-o uma vez ao dia, podendo ser de manhã ou à noite. Mantenha o face roller limpo com sabonete neutro e água morna”.