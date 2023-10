Redação EdiCase Horóscopo Chinês: tendências para o mês do cachorro

O mês de outubro já dá sinais de que o ano de 2023 está acabando. Contudo, as análises na Astrologia Chinesa vão até fevereiro de 2024. “Após esse período, um novo animal substitui o Coelho e se torna o representante anual. Enquanto isso não ocorre, veremos as influências energéticas do animal do mês, que, no caso, é o Cão”, esclarece Adriana de Lima, professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Segundo ela, as principais características do Cão são o senso de lealdade nas relações, a inteligência na resolução dos problemas e a constância nas ações cotidianas. Além disso, ele é um signo observador. “De modo geral, o Cão só é violento quando se sente ameaçado em seu território, sendo muito desconfiado com aproximações de forma rápida”, complementa.

Por fim, Adriana de Lima ressalta a importância de se considerar o elemento Madeira (proveniente das energias do Coelho) como um pano de fundo, atuando em cada signo durante este período. A seguir, ela conta quais são as tendências para cada signo em outubro. Confira!

Rato

O rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, o elemento Madeira poderá trazer mais fluxo criativo para as suas ações. Portanto, aproveite e se entregue a esse processo natural.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca ser naturalmente independente. Neste mês, evite criar raízes profundas, pois elas poderão imobilizar suas ações. Use sempre a imaginação como fonte de leveza e criatividade.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Neste mês, os aspectos poderão ser muito interessantes para o seu sistema energético. Contudo, para isso, evite chegar à exaustão e atente-se às necessidades do mundo externo. Além disso, acolha suas necessidades internas e receba de você mesmo a abundância que lhe é devida.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Neste mês, a constituição energética da Astrologia Chinesa poderá ampliar a possibilidade de movimentos novos e revolucionários. Portanto, para conservar as forças em equilíbrio, mantenha o seu bom senso natural.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Neste mês, a energia da Madeira poderá aumentar algumas condições extravagantes da sua natureza. Portanto, atente-se para equalizar as tendências excessivas e se mantenha em um equilíbrio saudável.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. O mês será propício para exercícios físicos e outras atividades. Logo, aproveite essa condição e movimente a sua energia para aumentar o bem-estar.

Cavalo

A aventura empolga o cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Neste mês, a suavidade e a delicadeza de uma pequena flor poderão representar para você um modo de agir. Diante disso, interiorize essa demanda e estabeleça tal modelo de ação.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Neste mês, a benevolência deverá ser usada de forma mais racional, evitando a diluição de energia nas relações familiares e amorosas. Além disso, será preciso se fortalecer no processo cotidiano.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Neste mês, o signo do Macaco aproveitará a energia da Madeira e agirá de forma mais diplomática. Portanto, caso siga tais movimentos, o período será tranquilo.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. Neste mês, você deverá economizar energia a fim de sustentar a integridade de suas forças até o fim do período.

Cachorro

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Como é o mês do Cão, as suas características naturais estarão mais intensas. Assim sendo, tente ser mais leve consigo e com os amigos.

Javali

Javali é o signo da honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. O mês será propício para a adaptação de empreendimentos distintos do que costuma realizar. Portanto, utilize de forma criativa a sua capacidade de construir pontes nos mais diversos âmbitos.

