Horóscopo Chinês: o que traz o ano do Rato de Metal para amor, saúde e finanças

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente

ÁRIES

A terra está fértil para ser semeada com a Lua nova em Aquário. Novas alternativas, novos caminhos e novas experiências estão à vista. Esteja atento para velhos condicionamentos emocionais, que devem ser transformados, é hora de libertar-se. Assim pode abrir espaço para novos caminhos. Porém, evite a pressa. Marte segue em desacordo com Vênus e Netuno, é bom evitar tarefas exaustivas e respeitar seus limites energéticos. Aproveite para desacelerar, conectar-se com sua voz interior e ouvir seu coração.

TOURO

A Lua nova de Aquário marca o início de um novo ciclo, ideal para plantar novas sementes. É tempo de importantes reflexões, para que possa deixar para trás velhos assuntos. Bom momento para se desvencilhar de pessoas, situações, emoções e coisas que atravancam sua caminhada. Mas ao mesmo tempo, você também pode aproveitar as boas experiências do passado para solucionar questões pendentes. Vale aconselhar-se com pessoas mais experientes ou fazer uma lista dos projetos que deseja realizar.

GÊMEOS

É bom organizar a vida, movimentar energias estagnadas e se livrar do que em desuso. É importante cultivar a interiorização, sem acumular compromissos. A Lua nova acontece em Aquário o convida a cultivar novos pontos de vista, fugir da mesmice, respeitar a liberdade, a individualidade e a diversidade. Os condicionamentos estão mais baixos, esteja aberto para mudar de ideia, se preciso for. Velhas emoções, ideias, hábitos e comportamentos do passado podem ser deixados para trás.

CÂNCER

Vale desacelerar, relaxar e meditar. Assim abre o canal para a inspiração e a intuição. Hoje é dia de Lua nova em Aquário: é tempo de reciclar a energia emocional, deixar para trás sentimentos que já não condizem com seu crescimento. O que não serve mais pode ser jogado fora, desde objetos em desuso até velhos sentimentos, mágoas e temores. Você pode investir em novas alternativas. Vale também cultivar a força do pensamento, praticar visualizações positivas e fortalecer as intenções para um novo ciclo.

LEÃO

É importante relaxar, questionar posturas rígidas e conservadoras. Os processos de mudança e libertação estão em pauta com a Lua nova de Aquário, que desafia Urano. Porém, vale reservar tempo para se afastar dos ruídos, sem pressa, atitudes imprudentes ou afobação. É tempo de deixar para trás o excesso de bagagem, tudo o que atravanca seu crescimento e sua caminhada. O que pode fazer agora para que possa prosseguir mais leve? Aproveite para germinar projetos, a palavra de ordem é renovação.

VIRGEM

Com a Lua nova de Aquário você pode fazer um balanço do último ciclo, perceber o que deve ser corrigido. Velhas experiências, velhos sentimentos e condicionamentos podem ser deixados para trás. Mercúrio também segue em Aquário e se combina com Marte: fica mais fácil mudar, ousar e inovar. Você pode perceber situações aprisionadoras ou comportamentos limitadores, para que possa libertar-se. A abertura para o diálogo e a troca de ideias é importante, a próxima fase será de mais dinamismo.

LIBRA

Este é um período de recuperação e renovação energética. Esteja atento a velhas emoções e situações que podem ressurgir, para que sejam revistas e transformadas. Novos projetos e ideias estão em plena germinação com a Lua nova. Situações e condições aprisionadoras podem ser deixadas para trás, em nome de novas alternativas. Porém, cuidado com atitudes conflituosas. Procure investir nas artes, na solidariedade, nas atividades inspiradoras e nas novas correntes de pensamento.

ESCORPIÃO

Com a Lua nova de Aquário procure perceber que são os velhos condicionamentos e medos aprisionadores que atravancam sua caminhada, seu crescimento. Agora é tempo de deixá-los para trás, fugir da mesmice, cultivar ideais solidários, humanitários e mais elevados. Marte segue em desarmonia com Vênus e Netuno: é bom descansar mais, interiorizar-se, meditar e semear as novas intenções. Evite tarefas desgastantes, que demandam muito esforço e atenção. A energia está menor.

SAGITÁRIO

Com a Lua nova de Aquário não é o momento mais indicado para agir com pressa. Reserve tempo para refletir e assimilar o que se passou nos últimos tempos. Velhas emoções, filosofias, crenças e valores devem ser questionados. Novas ideias estão em pauta. Velhas crenças são reorientadas, sua consciência se expande para que possa aprimorar-se como ser humano. Porém, evite grandes desagastes. Marte segue em desarmonia com Vênus e Netuno, prejudicando a assertividade. É melhor descansar mais e meditar.

CAPRICÓRNIO

Velhos sentimentos podem agora ser revistos e deixados para trás. A Lua nova de Aquário indica um período de libertações, mudanças e novas alternativas. Aproveite para questionar-se: o que deseja para o próximo ciclo que começa hoje? Momento fértil, novas intenções tornam-se mais fortes e poderosas. Você pode investir em novos projetos, em seus dons e talentos. Porém, a desarmonia entre Marte e Netuno pede que desacelere e respeite seus limites físicos. Permita-se momentos de silêncio para refletir e visualizar as próximas metas.

AQUÁRIO

Com a Lua nova em seu signo o aprendizado é transformar velhas emoções e condicionamentos. É tempo de ousar, inovar, abrir-se para novas possiblidades. Promover libertações com consciência, seguir em busca de mais significado para a vida, cultivar um olhar que vai além do mundo material. Mercúrio se combina com Marte: vale também dialogar, pesquisar, cultivar o autoconhecimento e a expansão da consciência, trocar experiências e ficar atento para as novas ideias e soluções que podem surgir.

PEIXES

Período propício para promover mudanças. A Lua nova de Aquário indica um período de importantes reflexões e análises. Esteja atento às situações que surgem, ganhe tempo para aclarar situações e ideias. Período ideal também para recolher-se, meditar, cultivar visualizações criativas. Um convite para desenvolver sua força de vontade e seu poder de intenção. Marte desafia Netuno, evite tarefas exaustivas. Os assuntos mais transcendentais, a magia, as artes e a espiritualidade continuam em destaque.

