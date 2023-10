Horas de lambeção: veja dicas para uma maratona de sexo no feriado

Para quem não vai viajar e quer fazer algo especial com a parceria, uma maratona com muito sexo pode ser uma ótima opção

O feriado nacional chegou e, com ele, aquela oportunidade de descansar que todo trabalhador espera. Muitos estão aproveitando o tempo off para viajar ou fazer programações diferentes, mas também há quem prefere ficar em casa para usar o tempo livre fazendo muito sexo.

Apesar de uma maratona de sexo parecer impossível ou superestimada quando se pensa na transa apenas como penetração, ao se ressignificar o conceito de sexo, horas e horas transando com muito chamego e lambeção podem ser uma delícia.

“Se for para elevar o nível da conexão, cumplicidade e intimidade do casal, é possível, por exemplo, um fim de semana inteiro dedicado ao sexo. Vale tudo: beijos sem pressa em todas as partes do corpo, beijos molhados, leves mordidas, carícias com as pontas dos dedos e com objetos de várias texturas. Oral com sensações de quente e frio, com sabores, devagar, rápido, em posições variadas”, lista a terapeuta sexual Tâmara Dias.

Apesar da maioria insistir em pensar o contrário, o sexo vai muito além das genitálias e o corpo inteiro é erógeno. Logo, o céu é o limite quando o assunto são os estímulos sensuais. Nesse momento, brinquedos também podem ser explorados, porque existem vários tipos.

Antes, vale lembrar: é importante não existir cobrança para o orgasmo. O ápice do prazer precisa ser visto como uma consequência de um sexo gostoso, não como uma “linha de chegada” que pretere o processo. “Garanto que essa relação nunca mais será a mesma. Faça o tempo parar, olhe nos olhos, sem julgamentos e com admiração, sinta a respiração da parceria”, indica.

Gostou da ideia? Tâmara dá mais três dicas para a maratona de “toma, toma, vapo, vapo” ser inesquecível:

“Prepare o ambiente com segundas intenções, para que ele fique convidativo, sexy e aconchegante”;

“Faça uma ‘caixinha do prazer’ cheia de elementos diferentes para vocês experimentarem juntos. Brinquedos, géis beijáveis e excitantes, algemas, vendas, velas…”;

“Esteja totalmente presente, por inteiro(a) no momento, esqueça o mundo lá fora, como está o cabelo, se a maquiagem borrou… Deixe de lado as preocupações e externas.”