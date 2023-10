Alexey Dodsworth Horário do Eclipse Solar 2023 no Brasil para não perder o fenômeno

No dia 14 de outubro de 2023, o Brasil será palco de um espetáculo celestial de rara beleza: um eclipse anular do sol. Neste artigo, você vai saber, por região, horário do Eclipse Solar 2023 no Brasil.

Os melhores Estados para assistir ao fenômeno serão Paraíba e Rio Grande do Sol. Mas será possível, mesmo que parcialmente, apreciar o Eclipse em todo país.

Nesse evento astronômico, o disco da lua cobrirá o disco do sol, mas como o disco lunar estará levemente menor do que o solar, será como ver uma espécie de “anel de luz”.

Onde Ver o Eclipse e qual o horário do Eclipse Solar 2023 no Brasil

As regiões mais privilegiadas para testemunhar o eclipse anular de 14 de outubro no Brasil são o Norte e o Nordeste.

Especificamente, os estados da Paraíba e o Rio Grande do Norte serão os locais mais favorecidos para a observação. Por isso, as capitais desses estados terão a oportunidade de ver o eclipse em sua inteira magnitude.

Portanto, se você reside em outras regiões do Brasil, considerar uma viagem para esses estados pode ser uma ótima maneira de aproveitar ao máximo esse evento astronômico.

Embora o eclipse comece por volta das 15h30 e termine próximo ao pôr do sol, o ápice do fenômeno varia conforme a localização.

Por isso, veja abaixo a lista com o horário do Eclipse Solar 2023 no Brasil por capital. Os horários listados correspondem ao ápice do eclipse, ou seja, o momento em que ele atinge seu máximo.

O eclipse na Região Norte

Manaus: 15h19

Belém: 16h32

Porto Velho: 15h21

Boa Vista: 16h48

Macapá: 16h27

Palmas: 16h41

Rio Branco: 14h16

O eclipse na Região Nordeste

Salvador: 16h48

Recife: 16h47

Fortaleza: 16h42

São Luís: 16h37

Maceió: 16h48

João Pessoa: 16h46

Teresina: 16h41

Natal: 16h45

Aracaju: 16h48

Região Centro-Oeste

Campo Grande: 15h43

Goiânia: 16h45

Cuiabá: 16h41

Brasília: 16h45

O eclipse Região Sudeste

São Paulo: 16h49

Rio de Janeiro: 16h50

Belo Horizonte: 16h49

Vitória: 16h50

Região Sul

Curitiba: 16h48

Florianópolis: 16h48

Porto Alegre: 16h47

Acompanhe a transmissão ao vivo:

Significados Astrológicos do Eclipse

Além do fascínio astronômico, os eclipses também têm significados astrológicos. Nesse sentido, é importante saber que o eclipse de 14 de outubro ocorre no signo de Libra, a 21º08.

Astrologicamente, acredita-se que o eclipse ativa uma área da vida de cada pessoa de modo diferente, mesmo que tenham o mesmo signo. Por isso, esta área tende a enfraquecer por um período.

É importante notar que essa “diminuição de força” não é causada por obstáculos externos, mas muitas vezes resulta de autossabotagem sutil, levando a situações desafiadoras.[

Como calcular o eclipse no seu Mapa

O Personare criou uma calculadora gratuita para você saber qual é a área da vida que será ativada pelo eclipse de 14 de outubro. Portanto, basta incluir seus dados de nascimento.

Siga o passo a passo a seguir para saber o seu:

Acesse o Mapa do Céu do Personare aqui neste link.

Ao inserir seus dados, o site calcula automaticamente qual área da sua vida que poderá ser ativada.

Na imagem abaixo, você vê um exemplo de como aparecerá para você:

Para entender o que isso significa, basta clicar no botão leia o significado .

. É importante ver essa calculadora, porque pessoas do mesmo signo podem ter áreas diferentes ativadas.

Alexey Dodsworth

Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles oficialmente científicos ou não.

