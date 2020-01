Hora de planejar a folia: 6 dicas para economizar no Carnaval 2020

arrow-options undefined Saiba como economizar no Carnaval 2020





As compras de final de ano nem bem foram pagas e o Carnaval já insiste em chegar para aumentar os gastos. A boa notícia é que dá para curtir a folia gastando pouco. Para a planejadora financeira da Par Mais Investimentos, Malu Sprícigo, o essencial é se programar com antecedência e impor limites aos gastos.

Antes de começar a diversão, Malu indica que cada pessoa defina um orçamento máximo para usar durante o feriado . É importante que a pessoa já possua o valor estipulado, sem jogar os gastos para frente usando o cartão de crédito, por exemplo.

Definido isto, é importante cumprir com o que foi combinado consigo mesmo, caso contrário, na quarta-feira de cinzas , a sensação ruim não será provocada apenas pela ressaca. “Se não cumprir o estipulado, a pessoa vai acordar na quarta-feira dizendo: Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Me endividei, como é que eu vou pagar minhas contas?”, brinca a planejadora.

Além de se planejar antes do período, outras dicas são importantes para serem seguidas durante os dias de festa. Confira algumas:

1. Economize para chegar ao Carnaval

Se você optou por viajar para outra cidade no Carnaval , uma dica é escolher maneiras mais baratas para chegar até o destino, fazendo sempre a comparação de preços. A professora de dança Thaís Esteves mora em Campinas, no interior de São Paulo, e costuma passar o Carnaval na capital paulista.

Para ir até lá, ao invés de pegar um ônibus, ela opta por pegar carona com alguém ou oferecer carona para dividir os gastos. O preço da passagem para o trecho, por exemplo, gira em torno de R$35. A viagem de carro fica, em média, R$55 – se o carro for cheio, cada pessoa irá gastar R$11, cerca de um terço do valor da viagem de ônibus.

2. Economize na hospedagem

Outra dica interessante para o Carnaval é economizar na hospedagem , e vale não ligar muito para o luxo. “É Carnaval, não é uma viagem que eu quero descansar, [hospedagem] é só para dormir mesmo. Tendo um colchão e um chuveiro, é isso”, brinca Thaís.

Na hora de escolher onde ficar, vale a pena olhar com atenção para opções que vão além dos hotéis. Hostels e espaços alugados, que podem ser encontrados em sites de aluguel por temporada ou em aplicativos como Airbnb , são boas opções. Além disso, pedir para ficar na casa de algum conhecido na cidade pode ser uma boa saída para gastar ainda menos.

Uma outra dica é se atentar à localização da hospedagem para prever gastos futuros . Thaís conta que sempre procura espaços em localidades de fácil acesso ao transporte público , para não precisar gastar, durante o Carnaval , com transportes mais caros, como os carros por aplicativo ou táxis.

3. Passe no supermercado antes de ir

Malu diz que uma das principais formas de economizar no Carnaval é com a alimentação e as bebidas e, nesse caso, o interessante é comprar tudo no mercado antes do feriado começar . “Nas cidades turísticas, em época de Carnaval, os preços são muito elevados nos supermercados. Acho que a pessoa tem que procurar, nas cidades, mercados menores, ou então levar compras da própria cidade, porque sai muito mais barato”, diz a planejadora financeira.

É justamente o que Thaís faz quando vai a outra cidade pular o Carnaval . A foliã já leva, de sua cidade, os alimentos que irá comer e preparar ao longo do feriado, além das bebidas para levar para os blocos. No mercado, uma lata de cerveja pode ser encontrada a menos de R$ 2, e uma garrafa de água a menos de R$ 1. Nas ruas, durante os blocos , os preços praticados podem dobrar, triplicar ou quadruplicar em relação a estes, dependendo do lugar.

4. Faça sua própria fantasia

Outro item essencial para Carnaval e que pesa bastante no bolso são as fantasias. Malu fala que, diante de tantos gastos que o feriado traz, o interessante é não deixar a fantasia se tornar um peso a mais . Nesse caso, soltar a imaginação é sinônimo de gastar menos. “Dá para fazer as coisas em casa, porque se for gastar em uma fantasia pronta, é muito caro”, aconselha a planejadora.

E é caro mesmo. No mercado livre, por exemplo, as fantasias giram em torno de R$ 100, podendo chegar a R$ 150. Em lojas físicas, o preço tende a ser ainda mais caro. Thaís, que faz suas próprias fantasias todos os anos, conta que gasta entre R$ 20 e R$ 50 para comprar os acessórios que usa para customizar as próprias peças. Além disso, ela diz que só investe um pouco mais quando sabe que vai usar o item várias vezes. “Este ano, eu quero comprar um shorts prateado que eu sei que vai ser uma peça coringa para este Carnaval e para os próximos”, conta.

arrow-options Arquivo pessoal Thaís Esteves fez todas as suas fantasias do último Carnaval





5. Não vá para o bloco ou para a festa com cartão

Malu aconselha que, na hora da folia, o melhor é sair com dinheiro ao invés de cartões . Assim, fica mais fácil de impor um limite de gastos, já que não dá para desembolsar mais do que o que foi levado.

“O cartão de crédito dá a falsa ilusão de que a gente tem bastante dinheiro . Quando possível, é melhor usar dinheiro vivo. Assim, você não vai acabar consumindo mais. Eu acho que cartão de crédito, nessas horas, é o pior vilão”, afirma. Para a planejadora, essa é uma atitude essencial na hora de cumprir com o orçamento estipulado antes do feriado.

6. Já comece a planejar o Carnaval de 2021

Se você ainda não se planejou para o Carnaval deste ano e não tem um dinheiro guardado para o feriado, o conselho de Malu é não se endividar. “Tente fazer o carnaval de uma maneira um pouco mais light , às vezes tem uma praia perto, tem um lugar legal que também dá para se divertir igual e consumindo muito menos”, aconselha a planejadora.

E, é claro, já comece a olhar para o ano seguinte. Malu explica que o interessante é começar a se planejar para o Carnaval com cerca de seis meses de antecedência. Assim, dá para guardar um pouco de dinheiro por mês e montar um orçamento suficiente para gastar durante o feriado.

“É interessante todo mês separar um dinheiro já para o Carnaval , no caso das pessoas que acabam gastando bastante, ou curtindo mais esse final de semana. É importante se programar para que chegue perto e não precise comprar as festas de última hora, o que acaba sendo bem caro, ou às vezes ter que resgatar algum recurso que não era pra isso”, diz a planejadora.

No caso de viagens mais distantes, nas quais é preciso comprar passagens aéreas , o conselho de Malu é começar a olhar os bilhetes com cerca de um ano de antecedência, para conseguir encontrar boas promoções . “Não adianta a pessoa querer agora, no mês de janeiro, se preocupar em comprar passagem, ela teria que ter feito isso há um tempo”.