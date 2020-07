Hong Kong recua em reabertura devido aumento de casos da Covid-19

Reprodução Twitter @sebastianarcher Uso de máscara será obrigatório em locais públicos por duas semanas





Nesta quarta-feira (22), a cidade de Hong Kong, na China, registrou 133 novos casos de Covid-19 . O número representa novo recorde de registro diário, já que o último era de 105 novos casos em 24 horas. Por esse motivo, a cidade voltará a ficar em isolamento social .





Segundo a secretária de Saúde do local, Sophia Chan, locais públicos, como academias e centros culturais devem ficar fechados até o dia 28 de julho. A população também está proibida de fazer refeições em restaurantes após 18h.

Além disso, será obrigatório o uso de máscara em locais fechados, como shoppings centers e mercados, pelas próximas duas semanas. Os visitantes também devem manter distanciamento social.

Além do novo pico no número de casas, as autoridades locais chamam atenção para uma possível terceira onda do novo coronavírus .

Chan alertou ainda que população não deve relaxar na proteção contra a Covid-19 , já que parte da população parou de usar máscaras em ambientes externos públicos.

“Este é o momento mais crítico para Hong Kong. Pedimos aos cidadãos que sejam pacientes e fiquem em casa tanto quanto possível”, afirmou a secretária.