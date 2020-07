Honda XBlade deve adiantar novidades da futura CG 160

Divulgação Honda XBlade sucede a CG 160 na Índia, com atributos de motos mais refinadas. Deve dar pistas do modelo vendido o Brasil

A Honda XBlade 160 2021 é lançada na Índia, que se define como uma equivalente da CG brasileira, só que com equipamentos mais premium e atuais. Além do mesmo motor da naked brasileira, e o visual mais agressivo da moto com luzes de LED, o seu maior diferencial é a suspensão traseira monoshock, geralmente vista em modelos maiores. Isso sem falar dos freios a disco em ambas as rodas, com ABS.

De acordo com a fabricante, a Honda XBlade é uma moto que une a versatilidade das motos urbanas, com a esportividade de modelos naked maiores, pelo menos quanto ao seu visual. Vem com uma carenagem robusta ao redor do farol e até uma pequena bolha de proteção aerodinâmica. Com design agressivo, conta com linhas e ângulos afiados, bem como traços futuristas na sua máscara frontal.

O motor é o mesmo da Honda CG 160 , um monocilíndrico de 162,7 cc capaz de gerar até 13,6 cv de potência máxima na Índia. No Brasil, gera 14,9 devido a diferença de combustível. Outro item geralmente visto em motos de maiores cilindradas é o pneu traseiro, de medida 130/70R17. A nova Honda XBlade deverá adiantar equipamentos ao modelo brasileiro, que, uma vez no mercado nacional, deverá ser vista a partir do ano que vem, na linha 2022.