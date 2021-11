Honda revela versão conceitual do substituto do WR-V

Divulgação Honda RS Concept: versão conceitual do novo SUV que deverá ser batizado como ZR-V parra entrar no lugar do WR-V

O Fiat Pulse terá novos e fortes rivais pela frente. E o mais novo deles vai ser baseado no protótipo RS Concept, que a Honda acaba de mostrar na Indonésia. O carro ainda está na fase conceitual, mas assim que passar a ser fabricado em série deverá ser batizado como ZR-V e subistituir o WR-V em alguns mercados. Pelo o que tudo indica, inclusive, do Brasil.

Como a reportagem de iG Carros já chegou a noticiar, a Honda está mudando seu portifólio no Brasil com o lançamento do novo City , no próximo dia 23. E com o fim da produção do Fit, que será substituído pelo City hatch . Além disso, a marca vai trazer o Civic importado, a partir do primeiro semestre de 2022, com o encerramento da produção do modelo feito no Brasil , a partir do mês que vem.

Com o fim do Fit , o WR-V também sairá de cena no Brasil, pelo menos por enquanto, já que a Honda tem planos de fabricar um SUV abaixo do HR-V para brigar com Fiat Pulse , Kia Stonic , VW Nivus entre outros modelos. As linhas que lembram um cupê são características do segmento que tende a aumentar ao longo do tempo com a chegada de novos integrantes.

Como se trata de uma versão conceitual, certos detalhes não serão adotados no modelo que estará nas lojas da Honda , mas pode-se destacar itens como a boa distância livre do solo, bem como as linhas harmoniosas do carro, com certo apelo esportivo reforçado pelas aberturas de ar nos para-choques, entre outros detalhes. A pintura de dois tons é outro ponto que deverá ser aproveitado no modelo definitivo.

Ainda não há imagens do interior do Honda RS Concept , nem informações sobre o conjunto mecânico, mas pode-se esperar que, por dentro, o carro seja bem parecido com o City hatch, do qual também deverá herdar o conjunto mecânico. No Brasil, espera-se que o novo sedã do City receba apenas uma versão evoluída do atual 1.5, aspirado, de quatro cilindros, que funciona com câmbio automático CVT.