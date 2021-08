Honda mostra linha 2022 do scooter PCX

Divulgação Honda PCX 2022 vai começar a chegar às concessionárias Honda a partir de setembro com novas cores

A Honda mostra a linha 2022 do scooter PCX. De acordo com a marca, o modelo continuará sendo ofertado em quatro versões: PCX CBS, PCX ABS, PCX DLX ABS e a PCX Sport ABS.

No mercado desde 2013 e já em sua 3ª geração, a Honda PCX conta com o consagrado motor monocilíndrico SOHC (Single Over Head Camshaft) , 4 tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel Injection), arrefecido a líquido.

Junto a ele, há o sistema de transmissão com câmbio automático com relações de marcha continuamente variáveis CVT (V-Matic) que funciona com motor de 13,2 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,38 kgfm a 5.000 rpm .

Dotado sistema eSP (enhanced Smart Power), tal dispositivo reduz a rotação do motor automaticamente quando em aceleração constante em terreno plano, beneficiando economia e durabilidade.

Outro destaque técnico exclusivo das Honda PCX é o ISS – Idling Stop System, que atua desligando automaticamente o motor nas paradas em semáforos, religando-o assim que o acelerador acionado.

As Honda PCX 2022 estarão disponíveis nas concessionárias Honda a partir de setembro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem, além de sete trocas de óleo gratuitas.

Abaixo, as cores disponíveis para cada uma das quatro versões do Honda PCX 2022 e seus preços sugeridos, valores que têm como base o Distrito Federal e não inclui despesas com frete ou seguro.

PCX CBS: Azul Perolizado: R$ 13.510.

PCX ABS: Cinza Metálico: R$ 14.990.

PCX DLX ABS: Prata Metálico: R$ 15.390.

PCX Sport ABS: Branco Fosco: R$ 15.390.