Honda lança CRF 250F da linha 2022 a partir de R$ 17.550

Divulgação Honda CRF 250F 2022: modelo voltado pata modalidades esportivas e para uso em trechos de terra ganha novidades

A Honda CRF 250F da linha 2022 acaba de chegar às lojas, apenas na cor vermelha e com preço sugerido de R$ 17.550. A moto é voltada para uso em trechs de terra e para a prática do motociclismo nas modalidades Enduro, Rali ou Cross Country.

Na versão 2022, a Honda CRF 250F passa a ter cor e grafismo diretamente herdado das Honda CRF 450/250 importadas, que em versões R ou RX são as máquinas profissionais para as disputas de competições do motociclismo off-road nacional e internacional.

Conforme a fabricante, o modelo da Honda mantém o moderno motor monocilindro 4T SOHC de quatro válvulas, arrefecido a ar, alimentado pelo sistema PGM-FI, com potência máxima de 22,2 cv a 7.500 rpm, e torque máximo, de 2,28 kgfm, a 6.000 rpm. É dotado de partida elétrica adequada ao uso frequente, típico na prática do off-road e câmbio de 5 marchas.

Na parte ciclística, o destaque é o chassi tipo berço duplo fechado , feito com tubos de aço de elevada especificação, que surpreende pela inovadora arquitetura Twin Tube, com tubos que da coluna de direção descem rumo à fixação da balança traseira, arquitetura que favorece a maneabilidade.

A suspensão dianteira tem 41mm de diâmetro e 240mm de curso, na traseira o conjunto mola-amortecedor com regulagem na carga da mola está ligado à balança de suspensão pelo sistema Pro-Link de amortecimento progressivo.

Na frenagem, o disco dianteiro tipo wave de 240mm de diâmetro tem cáliper de pistão duplo. Atrás o disco, também tipo wave, tem 220 mm de diâmetro e cáliper de pistão simples. Completam a ciclística rodas raiadas com aros de 21″ à frente e 18″ atrás.