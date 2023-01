Honda e Sony se juntam para criar carros

Divulgação Primeiro projeto de veículo da Sony havia sido mostrado na CES de 2020

Honda e Sony são referências nas suas áreas de atuação, automotiva e tecnológica, respectivamente, e durante a CES em Las Vegas, anunciaram a Afeela , uma nova marca para produzir carros que chegará à América do Norte em 2026.

Além de oficialmente revelar o nome da marca, as empresas mostraram o primeiro protótipo de um modelo da parceria, que não teve nome anunciado, mas deverá ser revelado no início de 2025 , quando a pré-venda deverá ser iniciada.

O nome Afeela foi pensado por “expressar sentimento”, que segundo as empresas, será o objetivo dos veículos da Afeela, criar soluções de mobilidade que contenham sentimento .

O modelo revelado na CES é uma evolução do Sony Vision-S , revelado no mesmo evento há três edições, e está mais próximo da versão de produção. Comparando os modelos é possível enxergar avanços no produto , claramente um sinal do envolvimento da Honda no projeto .

Divulgação Protótipo Afeela tem design bastante limpo e sóbrio

Não é possível dizer até que ponto o Tesla Model S , Model 3 e Porsche Taycan influenciaram na escolha da carroceria sedã para o modelo. O protótipo mede 4.89 m de comprimento, 1.9 m de largura e 1.46 m de altura, com entre eixos de 3 metros, números similares ao Porsche .

O exterior é bastante sóbrio, e destacam-se a pintura em tom preto acima da linha de cintura , no teto, que é panorâmico, está localizado também um sensor, presente no Volvo EX90 , o que indica sistemas de monitoramento de última geração . Os retrovisores na verdade são câmeras que projetam imagens dentro da cabine .

Na traseira, as lanternas são desenhadas para invadir a lateral do veículo e tem um design que lembra o do Porsche 911 , e são ligadas por uma peça central iluminada, com o nome da marca.

Segundo um vídeo divulgado pela empresa, a parte central da lanterna dianteira poderá ser personalizada com cores e temas, que serão disponibilizados também para o interior, sempre controlado pelo telefone.

Reprodução/Youtube Na dianteira opção de personalização é grande inovação trazida pelo modelo

O design da cabine segue uma tendência mundial da indústria automotiva de ponta. As linhas seguem a linha de design minimalista e segundo a Afeela remetem a uma nave espacial .

O painel conta com espaço para as imagens das câmeras nas extremidades e na frente do motorista fica uma tela digital com as principais informações sobre o veículo e a viagem, e do centro para o lado do passageiro a tela exibe comandos do sistema de informação e entretenimento , e também deve ser responsável por controlar, por exemplo, o ar-condicionado, já que o painel não aparenta ter controles para isso.

O volante chama a atenção pelo desenho, o tradicional volante redondo exibido no primeiro conceito da Sony foi trocado por uma peça com desenho de manche de avião , similar com o que a Tesla realizou no Model S.

No banco traseiro destacam-se duas telas posicionadas atrás dos bancos dianteiro e também a iluminação nas portas. O teto panorâmico também chama a atenção, e parece que não há uma opção de cortina , então a visibilidade das telas pode ser prejudicada em dias muito ensolarados.

Sony e Honda afirmam que irão “perseguir novas formas de entretenimento e farão uso de novas tecnologias digitais, como o Metaverso”.

BMW, Kia, Hyundai e Polestar irão possuir integração com a Epic Games e irão permitir que jogos de videogame sejam executados em seus veículos . Em um carro da Sony , não poderia ser diferente. A empresa dona do console Playstation irá permitir que os jogos sejam executados no veículo, provavelmente em um sistema de streaming, similar ao que a Nvidia desenvolveu .

Reprodução/Youtube Protótipo mostra três telas com três opções de entretenimento, filme na dianteira, música na esquerda e videogame na direita

Sony e Honda pretendem equipar o modelo com tecnologia de realidade aumentada na parte de navegação. Serão 45 sensores ao redor e no interior veículo, que irão garantir tecnologia de direção semi-autônoma de nível 3 .

A área onde a Honda deverá ter maior influência no projeto, que é na motorização, pouco foi falado, apenas confirmado que o protótipo conta com tração integral, provavelmente na configuração de dois motores, um em cada eixo.

Por se tratar um carro elétrico, a autonomia também é muito importante, e uma das imagens do interior mostra autonomia de 377 km (234 milhas) com 75% de bateria restante. Fazendo uma regra de três simples, encontra-se 500 km de autonomia, um valor alinhado com os outros rivais do mercado.

Fonte: IG CARROS