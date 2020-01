Honda Civic EX-L encara rival VW Jetta Comfortline. Qual vence?

arrow-options Guilherme Menezes/iG Honda Civic EX-L e VW Jetta Comfortline: sedãs médios intermediários e com bom custo benefício hoje em dia

Há pais de família que não abrem mão do conforto e do prazer de dirigir um sedã médio, resistindo ao apelo dos SUVs. E dois exemplos para quem procura um carro espaçoso, bem equipado, seguro e bom de guiar estão reunidos na imagem acima: Honda Civic EX-L (R$ 114.100) e VW Jetta Comfortline (109.990). Qual leva a melhor nessa briga? É o que veremos a seguir.

O Honda Civic EX-L chegou com poucas novidades na linha 2020. No caso da versão avaliada, houve apenas o acrescimo de ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro, sensor de chuva e partida por botão. De qualquer forma, o Civic continua sendo um modelo com aspecto mais arrojado e moderno que o Jetta.

Por sua vez, o Volkswagen ficou maior e moderno na nova geração. Entretanto, bem que podiam ter caprichado mais no acabamento e não incluíram a saída de ar para o banco traseiro, algo que coincidentemente foi acrescentado no rival na linha 2020. Em contrapartida, o sedã vindo do México tem uma das melhores centrais multimídia do segmento e supera a do Civic.

Na questão do espaço interno, ambos se equivalem, com entre-eixos generosos de 2,70 m e com cavernosos portas-malas. O do Civic leva 519 litros e, no Jetta, são 510 litros, volumes mais do que suficiente para levar a bagagem de cinco ocupantes. Porém, afora a central multimídia, o interior do Honda é mais moderno e refinado, com botão de freio elétrico, bancos confortáveis e cluster digital.

Por fora, o desenho do Civic se mantém como o mais ousado e que transmite esportividade como nenhum outro no terreno nos sedãs médios. A rigor, trata-se de um notchback, o que acentua ainda mais esse aspecto. O VW Jetta ficou muito parecido com o irmão menor, o Virtus, na nova geração.

Isso acabou tirando um pouco do seu carisma. Mesmo assim, o resultado final agrada, embora nem tanto quanto o concorrente da marca japonesa. Ambos têm rodas de aro 17, mas os pneus do Civic são um pouco mais largos e baixos (215/50R 17 ante 205/55R 17 do rival).

arrow-options Divulgação Volkswagen Jetta se destaca pela central multimídia no interior, com luz ambiente personalizada no painel

Na hora de acelerar, o Honda Civic mostra um conjunto mais bem acertado, principalmente na questão da rigidez torcional e do acerto tanto da direção quanto da suspensão. Vem com motor 2.0, aspirado, de 155 cv e 19,5 kgfm a altos 4.800 rpm. Para extrair bom desempenho, porem, é preciso manter o contagiros acima dos 3.500 rpm, o que é conseguido selecionando o modo manual do câmbio CVT, que simula 7 marchas.

O VW Jetta tem o característico “lag” nas primeiras marcações do contagiros. Trata-se de um certo atraso nas respostas ao acelerar. Isso acontece pela combinação da baixa cilindrada com o sistema de sobrealimentação e do cabeçote de quatro válvulas por cilindro.

Apesar disso, o motor 1.4 turbo flex se mostra eficiente acima dos 1.400 rpm, regime em que aparecem os 25,5 kgfm de torque máximo. Abaixo disso, falta fôlego. E logo que atinge esse patamar, toda força vem de uma vez. O ideal seria aparecer de maneira mais progressiva. Tem máxima e aceleração um pouco melhores que o Civic, mas perde em estabilidade.

arrow-options Divulgação Honda Civic tem interior mais moderno, com cluster digital e freio de estacionamento eletrônico entre os principais itens

Além de terem bom desempenho, os dois sedãs também não exageram no consumo. Conforme o Inmetro, o Honda Civic EX-L faz 7,2 km/l de etanol na cidade e 8,9 km/l na estrada, ante 7,4 km/l e 9,9 km/l do Jetta, respectivamente.

Portanto, o VW Jetta é um pouco mais econômico que o Civic e tem autonomia maior, que chega a 700 km, contra 588 km do Honda, teoricamente, com apenas gasolina no tanque, na estrada, ainda conforme os dados do Inmetro.





Conclusão

Vale a pena pagar um pouco mais pelo Honda Civic EX-L . O carro tem interior mais caprichado e consegue se sair melhor numa tocada mais esportiva. Mas ambos esbanjam espaço e conforto. No caso do Jetta, o consumo ligeiramente menor é uma das únicas vantagens. Ao Honda, falta uma central multimídia mais moderna.

Ficha Técnica

Honda Civic EX-L 2.0

Preço: a partir de 114.100

Motor: 2.0, quatro cilindros, flex

Potência: 155 cv (E) / 150 cv (G) a 6.500 rpm

Torque: 19,5 (E) / 19,3 (G) kgfm a 4.800 rpm

Transmissão: automática do tipo CVT, simula sete marchas

Suspensão: independente (dianteira), multilink (traseira)

Freios: discos ventilados (dianteira), discos sólidos (traseira)

Dimensões: 4,64 m (comprimento), 1,80 m (largura), 1,43 m (altura), 2,70 m (entre-eixos)

Porta-malas: 517 litros

Tanque: 56 litros

Consumo: 10,5 km/l (cidade) km/l e 13 km/l (estrada) com gasolina

0 a 100 km/l: 9,5 s

Vel. Max: 195 km/h

VW Jetta 1.4 TSI Comfortline

Preço: a partir de 109.990

Motor: 1.4, quatro cilindros, flex

Potência: 150 cv a 5.000 rpm

Torque: 25,5 kgfm a 1.400 rpm

Transmissão: automático, 6 marchas , tração dianteira

Suspensão: Independente, McPherson (dianteira) /eixo de torção(traseira)

Freios: Discos ventilados (dianteiros) / discos sólidos (traseiros)

Pneus: 225/545 R17

Dimensões: 4,70 m (comprimento) / 1,79 m (largura) / 1,47 m (altura), 2,70 m (entre-eixos)

Tanque: 50 litros

Porta-malas: 510 litros

Consumo etanol: 8 km/l (cidade) / 9,7 km/l (estrada)

Consumo gasolina: 11,6 km/l (cidade) / 13,9 km/l (estrada)

0 a 100 km/h: 9,6 s

Velocidade máxima: 199 km/h