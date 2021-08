Honda Civic é o carro mais buscado na internet até meados de 2021

Divulgação Honda Civic é destaque na internet, à frente de Toyota Corolla e Chevrolet Onix, segundo pesquisa da Webmotors Autoinsights

O Honda Civic foi o modelo mais buscado pelos internautas brasileiros no primeiro semestre de 2021. O levantamento é da Webmotors Autoinsights, que também destaca a forte procura pelo Toyota Corolla e o Chevrolet Onix na web. Entre as fabricantes, a Volkswagen se destacou com a mais buscada, seguida por Chevrolet e Fiat .

O hub da Webmotors Autoinsights identificou que o Honda Civic foi o modelo mais procurado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Na região Norte, o modelo mais buscado foi a Toyota Hilux , enquanto o Toyota Corolla foi destaque no Nordeste.

Confira o ranking dos modelos mais buscados :

1. Honda Civic 2. Toyota Corolla 3. Chevrolet Onix 4. Volkswagen Gol 5. Volkswagen Golf 6. Volkswagen Jetta 7. Honda Fit 8. Hyundai HB20 9. Fiat Palio 10. Chverolet S10

Divulgação Volkswagen foi a fabricante mais buscada pelos internautas brasileiros em 2021

Entre as fabricantes mais buscadas, a Volkswagen aparece na liderança nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nas regiões Norte e Nordeste, a Chevrolet ocupa a primeira colocação.

Confira o ranking das fabricantes mais buscadas :

1. Volkswagen 2. Chevrolet 3. Honda 4. Hyundai 5. Fiat 6. Ford 7. Toyota 8. Renault 9. Jeep 10. BMW