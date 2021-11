Honda City antigo some das lojas e o que sobrou de Fit é vendido acima da tabela

Divulgação Honda City antigo já não pode mais ser encontrado na rede de concessionárias da marca, às vésperas da chegada do novo

A nova geração do Honda City vai chegar às lojas no Brasil. Já em sua quinta geração, a novidade estreia no segmento dos compactos em duas variantes. A sedã e a hatch (esta que substitui o Honda Fit). As vendas do novo Honda City sedã iniciarão em janeiro, enquanto o hatch começará em março.

O sedã será oferecido em três versões (EX, EXL e Touring) e o City Hatch em duas (EXL e Touring). Mas como será que andam os City antigos e os Fit remanescentes?

Conforme apurou a reportagem do iG Carros , depois de contactar a rede da Honda em São Paulo, as ofertas de City e Fit antigos estão escassas. Faz quase dois meses que não há mais estoque do Honda City 2021, enquanto há poucos concessionários com o Honda Fit à venda. No caso do monovolume, a maioria está sendo vendida com preços acima da tabela sugerida pela fabricante.

Além disso, várias concessionárias estão equipando os modelos antigos com os novos acessórios , podendo, assim, cobrar mais caro pelo modelo. Outro dado importante que apuramos, falando de preços , é que, mês que vem, a Honda vai encarecer todos os seus carros em 2%. Logo, se pretende comprar um, não espere a tabela subir.

A realidade é que, com a escassez de matéria prima no Brasil e no mundo, a produção, naturalmente, ficou comprometida no setor automotivo. Isso levou ao encarecimento dos preços de carros novos, algo que levou ao aumento de preços também entre os seminovos .

Lançamento do ano

O novo City viu todos os seus conjuntos mecânicos serem atualizados. Seu motor 1.5 16v aspirado agora recebe a tecnologia ‘DI DOHC i-VTEC’, ou seja, com injeção direta de combustível e dois comandos de válvulas no cabeçote, com recalibração do gerenciamento do variador de fase. Isso resulta em 126 cv e 15,5 kgfm (gasolina e etanol).

Além disso, a Honda exibe os resultados dos testes realizados pelo Inmetro para homologar seus números de consumo. De acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), o City sedã tem consumo na cidade de 9,2/13,1 km/l (etanol/gasolina) e, na estrada, de 10,5/15,2 km/l, respectivamente. Já o hatch registrou 9,1/13,3 km/l e 10,5/14,8 km/l.

A carroceria foi aprimorada em relação ao antigo City e ao próprio Fit . Se tornou mais longa, larga e baixa, tanto no sedã como no hatchback. Oferece maiores dimensões em todos os aspectos e mais espaço para pessoas e bagagem.

Na comparação com o atual City, o novo sedã é 53 milímetros mais largo e 94 mm mais comprido. Tem altura total 8 milímetros menor. Com seus 4.549 milímetros de comprimento, o Honda City sedã é o novo maior do segmento em comprimento.

A Honda também se preocupou em aprimorar a qualidade dos materiais e da montagem, que, segundo ela, equipou o novo City com acabamento sensível ao toque em todo o interior.

Além disso, todas as versões (EX, EXL e Touring) trazem botão de partida do motor, sistema de destravamento por proximidade da chave, ar-condicionado digital, nova central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem-fio e câmera de ré multivisão.

Os preços do novo City hatch serão divulgados apenas no início da etapa de pré-venda. Entretanto, já temos a tabela do sedã, para todas as versões. EX: R$ 108.300, EXL: R$ 114.700 e Touring: R$ 123.100.